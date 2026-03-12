¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂçµþ¡ÛËçÊý»Ô¸÷Á±»û±ØÁ°¤ÎºÆ³«È¯»ö¶È¡¢±ØÅÌÊâ2Ê¬¡Ö¥¶¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥ºËçÊý¸÷Á±»û¥¿¥ï¡¼¡×ÈÎÇä³«»Ï
ÌÈ¿Ì¹½Â¤ºÎÍÑ¤ÎÃÏ¾å26³¬·ú¤Æ±ØÁ°¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼
³ô¼°²ñ¼ÒÂçµþ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ºÙÀî Å¸µ×¡Ë¤Ï¡¢ÂçºåÉÜËçÊý»Ô¤Î¡Ö¸÷Á±»û±ØÀ¾ÃÏ¶èÂè°ì¼ï»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯»ö¶È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ·úÃÛÃæ¤ÎÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥¶¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥ºËçÊý¸÷Á±»û¥¿¥ï¡¼¡×¡ÊÃÏ¾å26³¬·ú¤Æ¡¢Áí¸Í¿ô203¸Í¡Ë¤ÎÈÎÇä¤ò2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢µþºåËÜÀþ¡Ö¸÷Á±»û¡×±Ø¼þÊÕ¤Î³èÀ²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿±ØÁ°¹¾ì¡¦¾¦¶ÈÅï¡¦½»ÂðÅï¤Î°ìÂÎºÆ³«È¯»ö¶È¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤¬Ê¬¾ù»ö¶È¤òÃ´¤¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥¶¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥ºËçÊý¸÷Á±»û¥¿¥ï¡¼¡×¤Ï¡¢¸÷Á±»û¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ±ØÁ°°ìÂÎ¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÊª·ï¤Ï¡¢¡Ö¸÷Á±»û¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¶áÎÙ¥¨¥ê¥¢¤Î¾¦¶ÈµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡ÖËçÊý»Ô¡×±Ø¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿Î©ÃÏ¤Ç¤¹¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Ê¤É¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤ä°åÎÅ»ÜÀß¡¢¿Þ½ñ´Û¤¬¤¢¤ê¡¢2023Ç¯¤ËÀè¹Ô³«È¯¤µ¤ì¤¿¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¤Ò¤é¤é¸÷Á±»û¡×¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥É¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¤¬ÆþÅ¹¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¸³èÍøÊØ»ÜÀß¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÅÌÊâ·÷Æâ¤ËÍäÀî²ÏÀî¸ø±à¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë·Ã¤Þ¤ì¤¿½»´Ä¶¤Ç¤¹¡£
³°´Ñ¤ÏÎ©ÂÎ³Ê»Ò¤òºÎÍÑ¤·¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë³¹¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ï¸÷Á±»û¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¸®¿âÌÚ¡Ê¤Î¤¤¿¤ë¤¡Ë¢¨1¤äÀÐ¾ö¤Ê¤É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÃÏ°è¤Î¸ÄÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢±ØÁ°¥¨¥ê¥¢¤Î¿·¤¿¤Ê¤ë·ÞÉÐ¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2³¬¤Ë¤Ï¥²¥¹¥È¥ë¡¼¥à¡¢19³¬¤Ë¤ÏËçÊý»Ô¤ÎÌë·Ê¤¬°ìË¾¤Ç¤¤ë¥¹¥«¥¤¥é¥¦¥ó¥¸¤Ê¤É½¼¼Â¤·¤¿¶¦Í»ÜÀß¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÊª·ï¤Ï¡¢¹âÃÇÇ®¡¦¹â¸úÎ¨ÀßÈ÷¤Ê¤É¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌ¤ò´ð½àÃÍ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ20¡ó°Ê¾åºï¸º¤¹¤ë¡ÖZEH-M Oriented¡Ê¥¼¥Ã¥Á ¥¨¥à ¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¥Ã¥É¡Ë¡×¤Î»ÅÍÍ¤òºÎÍÑ¤·¡¢½»ÅïÁ´ÂÎ¤È³Æ½»¸Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖBELS¡Ê·úÃÛÊª¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀÇ½É½¼¨À©ÅÙ¡Ë¡×¤Ë¤è¤ëÂè»°¼ÔÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¢¨2¡£¤Þ¤¿¡¢·úÊª¤¬¼õ¤±¤ëÃÏ¿Ì¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òµÛ¼ý¤¹¤ëÌÈ¿Ì¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÂçµþ¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤è¤êË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò¼Â¸½¤¹¤ë½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ÌÚÂ¤·úÃÛ¤Î²°º¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸®Àè¤ØÆÍ¤½Ð¤Æ²°º¬¤Î²¼ÃÏ¤ò»Ù¤¨¤ë¼Ð¤áÉôºà¤Î¤³¤È¡£
¢¨2 Âçµþ¤Ï2026Ç¯1·î°Ê¹ß³«È¯¤¹¤ë¡ÖTHE LIONS¡Ê¥¶¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖGX ZEH¡×´ð½à¤òÉ¸½àºÎÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê2026Ç¯1·î27ÆüÉÕ¥ê¥ê¡¼¥¹¡§¡ÖGX ZEH¡×»ÅÍÍ¤ÎÉ¸½à²½¤ò¿ä¿Ê¡Êhttps://www.daikyo.co.jp/news/dev/files/press_20260127.pdf¡Ë¡Ë
¢£¡Ö¸÷Á±»û±ØÀ¾ÃÏ¶èÂè°ì¼ï»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯»ö¶È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜºÆ³«È¯»ö¶È¤Ï¡¢¸÷Á±»û±ØÀ¾ÃÏ¶è»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯ÁÈ¹ç¤ò»Ü¹Ô¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÉÜËçÊý»Ô¤Î¸÷Á±»û±Ø¼þÊÕ¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸÷Á±»û±ØÀ¾ÃÏ¶èÂè°ì¼ï»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯»ö¶È¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢±ØÁ°¹¾ì¡¦¾¦¶ÈÅï¡¦½»ÂðÅï¤¬°ìÂÎÅª¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï»²²ÃÁÈ¹ç°÷¤È¤·¤Æ½»ÂðÊÝÎ±¾²¡Ê¤Û¤ê¤å¤¦¤·¤ç¤¦¡Ë¢¨3185¸ÍÊ¬¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Åö³º¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉôÊ¬¤ÎÊ¬¾ù»ö¶È¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥¶¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥ºËçÊý¸÷Á±»û¥¿¥ï¡¼¡×¤ÏÁí¸Í¿ô203¸Í¡Ê¤¦¤Á¡¢°ìÈÌÊ¬¾ù½»¸Í185¸Í¡Ë¤òÈÎÇä¤·¡¢¸÷Á±»û¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¡¢±ØÁ°¥¨¥ê¥¢¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨3 »Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸¢¼Ô¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¾²°Ê³°¤Î¡¢»ö¶È»Ü¹Ô¼Ô¤Ëµ¢Â°¤¹¤ë¾²¤Î¤³¤È¡£
¢£¡Ö¥¶¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥ºËçÊý¸÷Á±»û¥¿¥ï¡¼¡×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹
1. ¡Ö¸÷Á±»û¡×±ØÅÌÊâ2Ê¬¡¢À¸³è¤ËÊØÍø¤Ê¾¦¶È¡¦¸ø¶¦»ÜÀß¤¬ÅÌÊâ·÷Æâ
ËÜÊª·ï¤Ï¡¢µþºåËÜÀþ¡Ö¸÷Á±»û¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¶áÎÙ¥¨¥ê¥¢¤Î¾¦¶ÈµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡ÖËçÊý»Ô¡×±Ø¤ØÅÅ¼Ö¤ÇÌó4Ê¬¢¨4¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿Î©ÃÏ¤Ç¤¹¡£2023Ç¯¤ËÀè¹Ô¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¤Ò¤é¤é¸÷Á±»û¡×¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢¶ä¹Ô¤Ê¤É¤¬ÆþÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼þÊÕ¤Ë¤ÏÊÝ°é±à¡¢¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤«¤é¹â¹»¤Þ¤Ç¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤Ë²Ã¤¨¡¢µßµÞÉÂ±¡¤äÆâ²Ê¤Ê¤É¤Î°åÎÅ»ÜÀß¡¢Í¹ÊØ¶É¡¢¿Þ½ñ´Û¤¬¤½¤í¤¦ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤Î©ÃÏ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹Âç¤ÊÎÐ¤ä³èµ¤¤¢¤ëÍ·±àÃÏ¡Ö¤Ò¤é¤«¤¿¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ø¤â1±Ø¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÅÌÊâ·÷Æâ¤Ë¤ÏÍäÀî²ÏÀî¸ø±à¡¢ÆîÃæ¿¶¸ø±à¤Ê¤É¤Î¸ø±à¤¬ÅÀºß¤·¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë·Ã¤Þ¤ì¤¿½»´Ä¶¤Ç¤¹¡£
¢¨4 µþºåËÜÀþ½àµÞÍøÍÑ»þ¤Î¾ì¹ç¡£ÌÜÅªÃÏ¤Ë¸áÁ°8»þ30Ê¬ÅþÃå¤ÎÀßÄê¤Ç»»½Ð¤·¤¿½êÍ×»þ´Ö¡£¡Ê¥¸¥ç¥ë¥À¥ó¡Ö¾è´¹°ÆÆâ¡×¡Ë
2. ³¹¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
Îò»Ë¤ÈÌ¤Íè¤Î¥¯¥í¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¡¢·úÊª¥Õ¥¡¥µ¡¼¥É¤Ë¤ÏÎ©ÂÎ³Ê»Ò¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë³¹¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ï¸÷Á±»û¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¸®¿âÌÚ¤äÀÐ¾ö¤Ê¤É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÃÏ°è¤Î¸ÄÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢±ØÁ°¥¨¥ê¥¢¤Î¿·¤¿¤Ê·ÞÉÐ¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¹â¤µ3.4m¤Î³«Êü´¶¤¢¤ë¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢Âç³«¸ý¤Î¥¬¥é¥¹ÌÌ¤«¤é¹ß¤êÃí¤°¼«Á³¸÷¤¬¶õ´Ö¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤ò²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Þ¤¹¡£
3. ¶¦ÍÑ»ÜÀß
2³¬¤Ë¤Ï¥²¥¹¥È¥ë¡¼¥à¡¢19³¬¤Ë¤ÏËçÊý¤ÎÌë·Ê¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥¹¥«¥¤¥é¥¦¥ó¥¸¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥²¥¹¥È¤ò¾·ÂÔ¤·¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤äµÇ°Æü¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¥²¥¹¥È¤¬½ÉÇñ¤Ç¤¤ë¥²¥¹¥È¥ë¡¼¥à¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê³ÊÄ´¤È¾å¼Á¤Êµï¿´ÃÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥¹¥±¡¼¥ë¥á¥ê¥Ã¥È¤òÀ¸¤«¤·¤¿³Æ¼ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
4. ´Ö¼è¤ê
½»¸Í¤Î´Ö¼è¤ê¤Ï¡¢1DK¡Á4LDK¡ÊÀìÍÌÌÀÑ36.00Ö¡Á104.16Ö¡Ë¤ÎÁ´16¥¿¥¤¥×¤ÇÁ´½»¸ÍÆî¸þ¤¤Ç¤¹¡£ÆâÁõÀßÈ÷¤Ï2¥°¥ì¡¼¥É¤ËÊ¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¾å³¬¤Î26³¬¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¡¢ÀöÌÌ²½¾ÑÂæ¤Ê¤É¤òÉ¸½àÀßÈ÷¤è¤ê¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÀßÈ÷¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5. ÌÈ¿Ì¹½Â¤¤òºÎÍÑ
ËÜÊª·ï¤Ï¡¢·úÊª¤ÈÃÏÌÌ¤Î´Ö¤ËÌÈ¿ÌÁõÃÖ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·úÊª¤¬¼õ¤±¤ëÃÏ¿Ì¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òµÛ¼ý¤·¡¢·úÊª¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ëÌÈ¿Ì¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëü¤¬°ì¤ÎÃÏ¿Ì»þ¤Ë¤â¡¢·úÊª¤Ø¤ÎÍÉ¤ì¤òÄã¸º¤·¡¢ÆâÉô¤ÎÂ»½ý¤ä²È¶ñ¤ÎÅ¾ÅÝ¤òËÉ¤°µ»½Ñ¤Ç¡¢µï½»¼Ô¤Î°ÂÁ´¤ÊÊë¤é¤·¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
6. ZEH-M Oriented¡Ê¥¼¥Ã¥Á ¥¨¥à ¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¥Ã¥É¡Ë»ÅÍÍ¤òºÎÍÑ
ËÜÊª·ï¤ÏZEH-M Oriented»ÅÍÍ¤òºÎÍÑ¤·¡¢½»ÅïÁ´ÂÎ¤È½»¸Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖBELS¡×¤Ë¤è¤ëÂè»°¼ÔÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÉ¡¢Å·°æÉôÊ¬¤Ë¹âÃÇÇ®ºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢Áë¤ÏLow-EÊ£ÁØ¥¬¥é¥¹¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼¼²¹¤ÎÊÑ²½¤òÍÞ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¹âÃÇÇ®ÍáÁå¤äLED¾ÈÌÀ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂçÉý¤Ê¾Ê¥¨¥Í¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçµþ¤È·ê¿á¹©Ì³Å¹¤ÎZEH-M¼ÂÀÓ
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÉÔÆ°»º»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ê¬¾ù½»Âð³«È¯»ö¶È¤òÃ´¤¦³ô¼°²ñ¼ÒÂçµþ¤È³ô¼°²ñ¼Ò·ê¿á¹©Ì³Å¹¤Ï¡¢·×91·ï¡Ê½×¹©¤Ù¡¼¥¹¡¢2026Ç¯2·îËö»þÅÀ¡Ë¤ÎZEH-M»ÅÍÍ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Þ¤¹¡£
Âçµþ¤Ï¡¢2018Ç¯7·î¤Ë¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º°²²°¥°¥é¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌ¤ò75¡ó°Ê¾åºï¸º¤¹¤ë¡ÖNearly ZEH-M¡Ê¥Ë¥¢¥ê¡¼ ¥¼¥Ã¥Á ¥¨¥à¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÆüËÜ½é¤ÎBELSÉ¾²Á½ñ¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¢¨5¡£2025Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¢¨6¤È¤Ê¤ëZEH¶èÊ¬ºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤Î¡ØZEH-M¡Ê¥¼¥Ã¥Á ¥¨¥à¡Ë¡Ù¤ª¤è¤ÓÁ´½»¸Í¡ØZEH¡Ê¥¼¥Ã¥Á¡Ë¡Ù¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤¹Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¶¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥ºÀ¤ÅÄÃ«È¬È¨»³¡×¤¬½×¹©¤·¤Þ¤·¤¿¢¨7¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢º£¸å³«È¯¤¹¤ë¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTHE LIONS¡Ê¥¶¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ZEH´ð½à¤ò¾å²ó¤ëÃÇÇ®¡¦¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤òÍ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¾Ê¥¨¥Í½»Âð´ð½à¡ÖGX ZEH¡×´ð½à¤òÉ¸½àºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¡¢³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸¤È½»À¸³è¤Î¸þ¾å¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó³«È¯¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://lions-mansion.jp/sustainability/zeh/
¢¨5 2018Ç¯7·î10ÆüÉÕ¥ê¥ê¡¼¥¹¡§¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º°²²°¥°¥é¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¡×¤Ë¤ÆÆüËÜ½é¡ÖNearly ZEH-M¡Ê¥Ë¥¢¥ê¡¼ ¥¼¥Ã¥Á¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤ò¼èÆÀ¡Êhttps://www.daikyo.co.jp/news/dev/files/20180710.pdf¡Ë
¢¨6 Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¤ÎÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëBELSÉ¾²Á½ñ¤Î¼èÆÀÆü½ç¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í½»ÂðÀÇ½É¾²Á¡¦É½¼¨¶¨²ñ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê»»½Ð¡Ë¡£
¢¨7 2025Ç¯9·î24ÆüÉÕ¥ê¥ê¡¼¥¹¡§ÆüËÜ½é¤Î¡ØZEH-M¡ÙÇ§ÄêÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥¶¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥ºÀ¤ÅÄÃ«È¬È¨»³¡×½×¹©¡¢9·îËöÆþµï³«»Ï¡Êhttps://www.daikyo.co.jp/news/dev/files/press_20250924.pdf¡Ë
¢£¡Ö¥¶¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥ºËçÊý¸÷Á±»û¥¿¥ï¡¼¡×Êª·ï³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜËçÊý»ÔËÌÃæ¿¶3ÃúÌÜ2863¡ÊÃÏÈÖ¡Ë
¸òÄÌ¡§µþºåËÜÀþ¡Ö¸÷Á±»û¡×±Ø ÅÌÊâ2Ê¬
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§3156.69Ö
¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ¡§Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤°ìÉôÅ´¹üÂ¤¡¢ÃÏ¾å26³¬·ú¤Æ
Áí¸Í¿ô¡§203¸Í¡Ê¤¦¤Á¡¢°ìÈÌÊ¬¾ù½»¸Í185¸Í¡Ë¡¢Å¹ÊÞ4¶è²è
ÀìÍ¾²ÌÌÀÑ¡§36.00Ö¡Á104.16Ö
´Ö¼è¤ê¡§1DK¡Á4LDK
Ãå¹©Æü¡§2024Ç¯7·î1Æü
½×¹©Æü¡§2027Ç¯7·î¡ÊÍ½Äê¡Ë
Æþµï³«»ÏÆü¡§2027Ç¯9·î¡ÊÍ½Äê¡Ë
Àß·×¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥¿°ìµé·úÃÛ»Î»öÌ³½ê
»Ü¹©¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥¿Âçºå»ÙÅ¹
Çä¼ç¡§³ô¼°²ñ¼ÒÂçµþ
URL¡§https://lions-mansion.jp/MA171020/
¢£°ÌÃÖ¿Þ
¢¨Âçµþ¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¥°¥ë¡¼¥×¹Êó¡¦¾Ä³°Éô
TEL¡§03-3435-3167
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
³ô¼°²ñ¼ÒÂçµþ
https://www.daikyo.co.jp/
