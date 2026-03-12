こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
広島市立中央図書館への図書寄贈について
当社は、地域社会への貢献と、未来を担う子どもたちへの教育支援を目的として、2026年4月1日（水）に移転・開館する「広島市立中央図書館」へ図書1,000冊を寄贈いたします。
当社は持続可能な社会の実現に向けた社会貢献活動を推進しています。このたび、広島市において、中央図書館が移転・開館するにあたり、その蔵書の充実に寄与したいとの想いから、図書を寄贈することといたしました。
本寄贈を通じて広島市立中央図書館が地域の皆様の学びと憩いの場となり、より豊かな生活文化の醸成に寄与できることを願っております。
当社は今後も、地域の教育・文化の振興と発展に貢献してまいります。
■寄贈内容
寄贈先： 広島市立中央図書館（広島市南区松原町9-1 エールエールHIROSHIMA 8〜10階）
寄贈数： 1,000冊（図書コーティング用品を含む）
内 訳： ビジネス書500冊、美術・芸術書200冊、青少年向け図書200冊、スポーツ関係図書100冊
その他： 寄贈図書には、当社の寄贈であることを示す「寄贈シール」を貼付いたします。
これらは館内の各コーナーに配架され、広く市民の皆様にご利用いただける予定です。
当社は持続可能な社会の実現に向けた社会貢献活動を推進しています。このたび、広島市において、中央図書館が移転・開館するにあたり、その蔵書の充実に寄与したいとの想いから、図書を寄贈することといたしました。
当社は今後も、地域の教育・文化の振興と発展に貢献してまいります。
■寄贈内容
寄贈先： 広島市立中央図書館（広島市南区松原町9-1 エールエールHIROSHIMA 8〜10階）
寄贈数： 1,000冊（図書コーティング用品を含む）
内 訳： ビジネス書500冊、美術・芸術書200冊、青少年向け図書200冊、スポーツ関係図書100冊
その他： 寄贈図書には、当社の寄贈であることを示す「寄贈シール」を貼付いたします。
これらは館内の各コーナーに配架され、広く市民の皆様にご利用いただける予定です。
■「広島市立中央図書館等移転・開館記念式」における感謝状贈呈について
中央図書館の移転・開館を記念して開催される式典にて、当社の図書寄贈に対する感謝状の贈呈が
執り行われる予定です。
記念式の詳細については、広島市のプレスリリースをご確認ください。
URL：https://www.city.hiroshima.lg.jp/shisei/kouhou/1004010/1045546/1047662/1048880.html
日時： 2026年3月26日（木） 13:30〜
場所： 広島市立中央図書館内（エールエールHIROSHIMA 10階イベントコーナー）
2026年４月に移転・開館する「広島市立中央図書館」のイメージ（画像提供：広島市）
関連リンク
エディオン コーポレートサイト
https://www.edion.co.jp/news-release
広島市 公式ホームページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/shisei/kouhou/1004010/1045546/1047662/1048880.html