広島市立中央図書館への図書寄贈について

当社は、地域社会への貢献と、未来を担う子どもたちへの教育支援を目的として、2026年4月1日（水）に移転・開館する「広島市立中央図書館」へ図書1,000冊を寄贈いたします。当社は持続可能な社会の実現に向けた社会貢献活動を推進しています。このたび、広島市において、中央図書館が移転・開館するにあたり、その蔵書の充実に寄与したいとの想いから、図書を寄贈することといたしました。本寄贈を通じて広島市立中央図書館が地域の皆様の学びと憩いの場となり、より豊かな生活文化の醸成に寄与できることを願っております。当社は今後も、地域の教育・文化の振興と発展に貢献してまいります。■寄贈内容寄贈先： 広島市立中央図書館（広島市南区松原町9-1 エールエールHIROSHIMA 8〜10階）寄贈数： 1,000冊（図書コーティング用品を含む）内 訳： ビジネス書500冊、美術・芸術書200冊、青少年向け図書200冊、スポーツ関係図書100冊その他： 寄贈図書には、当社の寄贈であることを示す「寄贈シール」を貼付いたします。これらは館内の各コーナーに配架され、広く市民の皆様にご利用いただける予定です。