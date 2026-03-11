プロゴルファー鳥居さくら選手とスポンサー契約を締結





















川崎重工は、プロゴルファーの鳥居さくら選手とスポンサー契約を締結したことをお知らせします。鳥居さくら選手は、2026年シーズンよりウェアにブランドマーク「Kawasaki」を入れてツアー参戦します。川崎重工グループは、グループミッション「世界の人々の豊かな生活と地球環境の未来に貢献する"Global Kawasaki"」のもと、私たちが活動する地域社会の一員として積極的な貢献を果たす責任があると考え、スポーツ・芸術文化の支援活動や地域交流などを行っています。今回スポンサー契約を締結した鳥居さくら選手は、当社グループの創立拠点であり、本社を構える兵庫県神戸市で生まれ育ち、ジュニア時代から全国大会や公式競技において素晴らしい実績を残しています。特に2024年には日本女子アマチュアゴルフ選手権で優勝を果たし、昨年にはプロテストに合格され、今後の活躍が期待される将来性の高い選手です。当社は、世界の舞台へ挑戦する鳥居さくら選手の姿勢に共感し、地元企業としてその挑戦を全力でサポートします。またスポーツを通じて感動と喜びを共有する活動を、これからも積極的に推進してまいります。【鳥居さくら選手からのコメント】この度、川崎重工様にご支援いただけること、大変光栄です。神戸で生まれ育った私にとって、神戸の企業様に応援いただけることは大きな励みとなり、身が引き締まる思いです。日々の積み重ねを大切にし、目の前の一打一打を丁寧に、挑戦を続けて成長していきたいと思います。プロ1年目で、まだまだ学ぶことばかりですが、応援してくださる皆さまに良いご報告ができるよう努力していきます。よろしくお願いします。