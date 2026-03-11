¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¤¬3·î22Æü¤Þ¤Ç¡Ö¸ì¤ê¤Ë¤¯¤µ¤ò¸ì¤ë ¡½ ÂçÀî¾®¤ò¤á¤°¤ë15Ç¯¤ÎÂÐÏÃ¡×¤ò³«ºÅÃæ ¡½ ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¹Í¤¨¤ëÂÎ¸³·¿´ë²èÅ¸¤ò¡¢¥¢¡¼¥È¡õ¥á¥Ç¥£¥¢¸¦µæ¼¼¤Î³ØÀ¸¤é¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼Â»Ü
Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§µÈÌî¹°¾Ï¡Ë·Ý½Ñ³ØÉô¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡Ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢³Ø²Ê¤Î¥¢¡¼¥È¡õ¥á¥Ç¥£¥¢¸¦µæ¼¼¡ÊÌî¸ýÌ÷¶µ¼ø¡Ë¤Ç¤Ï3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ÃæÌî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ´ë²èÅ¸¡Ö¸ì¤ê¤Ë¤¯¤µ¤ò¸ì¤ë ¡½ ÂçÀî¾®¤ò¤á¤°¤ë15Ç¯¤ÎÂÐÏÃ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ»þ¤ËµÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»Ô¤ÎµìÂçÀî¾®³Ø¹»¤Çµ¯¤¤¿ÄÅÇÈ»ö¸Î¤òÂêºà¤Ë¿·¤¿¤ËÀ©ºî¤·¤¿ÂÎ¸³·¿ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¡£¤Þ¤¿¡¢°äÂ²¤é¤Ë¤è¤ëÅÁ¾µ³èÆ°¤ÎµÏ¿¤ä½ñÀÒ¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡¢ÂÐÏÃ·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¸½¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£²ñ´üÃæ¤Ë¤Ï³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅÍ½Äê¡Ê»²²ÃÌµÎÁ¡¦°ìÉô»öÁ°¿½¹þ¡Ë¡£
¡ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÇØ·Ê
¡¡ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëº£¡¢¿ÌºÒ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Î´Ø¿´¤Ï»þ¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í3.11¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÅìËÌ3¸©¤Ë¤¢¤ë¿ÌºÒ´ØÏ¢¤ÎÅÁ¾µ»ÜÀß¤ÎÍèË¬¼Ô¿ô¤ÏÇ¯¡¹¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢³Ø²Ê¤ÎÌî¸ýÌ÷¶µ¼ø¤ª¤è¤ÓÌî¸ý¶µ¼ø¤Î¥¢¡¼¥È¡õ¥á¥Ç¥£¥¢¸¦µæ¼¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ë³ØÀ¸8Ì¾¤¬¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Çµ¯¤¤¿ÂçÀî¾®³Ø¹»¤ÎÄÅÇÈ»ö¸Î¤ò¤á¤°¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¸ì¤ê¤äÉ½¸½³èÆ°¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢Å¸Í÷²ñ¤È¤¤¤¦¾ì¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢É½¸½³èÆ°¤Îºß¤êÊý¤ä³Ø½Ñ¡¦¶µ°é¤Î²ÄÇ½À¤òºÆ¹Í¤¹¤ë¥¢¡¼¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢Æ±Å¸¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀî¾®³Ø¹»¤ò¤á¤°¤ë¡Ö¸ì¤ê¤Ë¤¯¤µ¡×¤ò²ò¤¤Û¤°¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿ÁØÅª¡¦Â¿À¼Åª¤Êµ²±¤ä¸ì¤ê¤Î¤¢¤êÊý¤òÄó¼¨¤·¡¢º¤Æñ¤Ê°ä»º¡ÊDifficult Heritage¡Ë¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌ¤Íè¤ÎÃÎ·Ã¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤«¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2011Ç¯Åö»þ¤ÏÍÄ¤¯¡¢Ä¾ÀÜ¤Îµ²±¤ò¤Û¤È¤ó¤É»ý¤¿¤Ê¤¤Âç³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¡¢¿ÌºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±Ç²è¡¢½ñÀÒ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÌºÒ¤òÂ¿³ÑÅª¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÐíâ×¤·¡¢³ØÀ¸Æ±»Î¤Ç¹Í¤¨¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¡¢Æî»°Î¦Ä®¡¢µ¤Àç¾Â»Ô¡¢ÀÐ´¬»Ô¡¢Ê¡Åç¸©ÁÐÍÕÄ®¤Ê¤É¤Î¿ÌºÒ°ä¹½¤äÅÁ¾µ´Û¡¢ÈïºÒ¹»¤Ê¤É¤ò¼ÂºÝ¤ËË¬¤ì¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡×¤ä¡ÖÂçÀî¾®¤ÎÄÅÇÈ»ö¸Î¡×¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¡£
¡¡´ë²èÅ¸¤Ï¡¢Ìó1Ç¯¤ò¤«¤±¤ÆÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡¢¹Í¤¨¡¢¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿À®²Ì¤òÈ¯É½¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡ü´ë²èÅ¸¤ÎÆâÍÆ
¡¡¤³¤Î´ë²èÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë³ØÀ¸¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤È»ëÅÀ¤ÈÉ½¸½¤ÇÀ©ºî¤·¤¿ºîÉÊ¡Öµ²±¤ÈÁªÂò¡×¤È¡ÖÂó¤¯¡×¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ²±¤ÈÁªÂò¡×¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¼«Ê¬¤¬¤³¤Î³¹¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬ÀÐ´¬»Ô¤Î¡É½»Ì±¡É¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖºîÉÊ¡£´Õ¾Þ¼Ô¤Ï³°Â¦¤«¤éÄ¯¤á¤ëÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¾õ¶·¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÁªÂò¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ºÒ³²¤Î»öÁ°½àÈ÷¤«¤éºÒ³²È¯À¸¤Þ¤Ç¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂó¤¯¡×¤Ï¡¢ÂçÀî¾®³Ø¹»¤ÎÊÉ²è¤ò¼ÂÀ£¹â¤ÇÅê±Æ¤¹¤ë»²²Ã·¿±ÇÁü¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¡£¸½ºß¡¢É÷²½¤¬¿Ê¤àÊÉ²è¤ò¡¢AIµ»½Ñ¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤Æ´°À®Åö»þ¤Î»Ñ¤ØºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Íè¾ì¼Ô¤Ï¡¢ÊÉ²è¤ò¡É½¤Éü¤¹¤ë¡ÉÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿ÌºÒ¤Îµ²±¤ä¸ÀÍÕ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò¶¦¤Ë°é¤ß¶¦Í¤¹¤ë¾ì¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¡¢ÂçÀî¾®³Ø¹»¤Ë´Ø¤¹¤ëÅÁ¾µ³èÆ°¤äÉ½¸½³èÆ°¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ä¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÅ¸¼¨¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²ñ´üÃæ¤Ï¡¢¥¢¡¼¥È¡õ¥á¥Ç¥£¥¢¸¦µæ¼¼¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¤ä¡¢Æ±Å¸´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡¸ì¤ê¤Ë¤¯¤µ¤ò¸ì¤ë¡½ÂçÀî¾®¤ò¤á¤°¤ë15Ç¯¤ÎÂÐÏÃ¡ÊÈþÂç¤¸¤ã¤Ê¤¤Âç³Ø¤ÇÈþ½ÑÅ¸¤ò¤Ä¤¯¤ë vol.4¡Ë
¡Ú²ñ¾ì¡Û Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø ÃæÌî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹6¹æ´Û ¡ÊÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®1ÃúÌÜ10¡Ë
¡ÚÅ¸¼¨´ü´Ö¡Û 2026Ç¯3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦µÙ´Û¡§ 2026Ç¯3·î16Æü¡Ê·î¡Ë
¡¦³«´Û»þ´Ö¡§ 11:00¡Á18:00¡ÊÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¤Ï19:00¤Þ¤Ç³«Ï¡Ë
¡ÚÆþ¾ìÎÁ¡Û ÌµÎÁ
¡Ú¼çºÅ¡Û Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢³Ø²Ê¡Ö¥¢¡¼¥È&¥á¥Ç¥£¥¢¸¦µæ¼¼¡×
¡Ú¶¦ºÅ¡Û ³Ø½ÑÊÑ³×ÎÎ°è¸¦µæ¡ÊA¡Ë´é¿ÈÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥óC01¡Ö»à¤¹¤ë¿ÈÂÎ¡¿ÉÔºß¤Î¿ÈÂÎ¡×
¡Ú¸å±ç¡Û Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø
¡Ú´ë²è¡Û Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢³Ø²Ê Ìî¸ýÌ÷¶µ¼ø
¡Ú´ë²è¶¨ÎÏ¡Û Ã°±©Êþ»Ò»á¡¢¾®¿¹¿¿¼ù»á¡¢»°¹Ô±ÑÅÐ»á
¡Ú¶¨ÎÏ¡Û ³ô¼°²ñ¼ÒO.D.A¡¢ÂçÀîÅÁ¾µ¤Î²ñ¡¢¹çÆ±²ñ¼Ò¤¤í¤¯¤Ó¤È¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¹¥Þ¡¼¥È¥µ¥×¥é¥¤¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢3¤¬¤Ä11¤Ë¤Á¤ò¤ï¤¹¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¤»¤ó¤À¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¥Æ¡¼¥¯¡Ë¡¢ÅÄÃæ¤ß¤ï»Ò¡¢Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢³Ø²Ê¡Ê·É¾ÎÎ¬¡¦¸Þ½½²»½ç¡Ë¡¡¡¡
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡Û https://r-dimension.xsrv.jp/okawa/
¢¡²ñ´üÃæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê»²²ÃÌµÎÁ¡¦°ìÉô»öÁ°¿½¹þ¡Ë
¡ý¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯1¡¡¡Ö15Ç¯¤ÎÂÐÏÃ¡¡¸ì¤ê¤ÎÂ¿À¼À¤ÈÅö»ö¼ÔÀ¡×
¡Ú²ñ´ü¡Û 3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:30¡Á17¡§30
¡ÚÅÐÃÅ¡Û º´Æ£ÉÒÏº¡¢ÀÐ°æÈþÊÝ¡¢Ã°±©Êþ»Ò¡¢Ìî¸ýÌ÷
¡ÚÄê°÷¡Û 100Ì¾
¡Ú¿½¹þ¥Õ¥©¡¼¥à¡Û https://r-dimension.xsrv.jp/okawa/talk1/
¡ý¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯2¡¡¡ÖÂç³Ø¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¸¼¨¼ÂÁ©¤Î¸ø¶¦À¡½¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤«¤é¤ß¤ë¡ÖÈþÂç¤¸¤ã¤Ê¤¤Âç³Ø¤ÇÈþ½ÑÅ¸¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¡Ö¸ì¤ê¤Ë¤¯¤µ¤ò¸ì¤ë¡×
¡Ú²ñ´ü¡Û 3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë15:30¡Á17¡§30
¡ÚÅÐÃÅ¡Û ÆÁ¸¶ÂóºÈ¡¢¾®¿¹¿¿¼ù¡¢Ìî¸ýÌ÷
¡ÚÄê°÷¡Û 100Ì¾
¡Ú¿½¹þ¥Õ¥©¡¼¥à ¡Û https://r-dimension.xsrv.jp/okawa/talk2/
¡ý¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×1¡¡¡Ö¡Ø¸ì¤ê¤Ë¤¯¤µ¤ò¸ì¤ë¡ÙÅ¸»²²Ã¼Ô¤¬¡Ø¸ÀÍÕ¡Ù¤ÇÂÐÏÃ¤¹¤ë¡×
¡Ú²ñ´ü¡Û 3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë15:30¡Á17¡§30
¡Ú¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¡Û ¾®¿¹¿¿¼ù¡¢Ìî¸ýÌ÷¡¡Â¾
¡ÚÄê°÷¡Û30Ì¾ÄøÅÙ
¡Ú¿½¹þ¥Ä¥¢¡¼¡Û https://r-dimension.xsrv.jp/okawa/workshop1/
¡ý¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼
¡Ú²ñ´ü¡Û 3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:45¡Á14¡§45
¡Ú¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¡Û ¥¢¡¼¥È&¥á¥Ç¥£¥¢¸¦µæ¼¼³ØÀ¸
¡ÚÄê°÷¡Û 15Ì¾
¡Ú¿½¹þ¥Õ¥©¡¼¥à¡Û https://r-dimension.xsrv.jp/okawa/tour/
¡ý¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×2¡¡¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¡Ö51Ê¬¤È13Ç¯¡×
¡Ú²ñ´ü¡Û 3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:15¡Á17¡§15
¡Ú¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¡Û »°¹Ô±ÑÅÐ¡¢Ã°±©Êþ»Ò
¡ÚÄê°÷¡Û 12Ì¾
¡Ú¿½¹þ¥Õ¥©¡¼¥à¡Û https://r-dimension.xsrv.jp/okawa/workshop2/
¡ý¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¥È¡¼¥¯
¡Ú²ñ´ü¡Û 3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë15:00¡Á16¡§30
¡ÚÅÐÃÅ¡Û ·¬¸¶±þÊõ¡¢¥¢¡¼¥È&¥á¥Ç¥£¥¢¸¦µæ¼¼³ØÀ¸¡¢Ã°±©Êþ»Ò¡¢»°¹Ô±ÑÅÐ¡¢Ìî¸ýÌ÷
¡Ú¿½¹þ¡Û ÉÔÍ×
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ä¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼ç¤ÊÅ¸¼¨ºîÉÊ
¡¦¡ÖÂçÀîÅÁ¾µ¤Î²ñ¡×³èÆ°¾Ò²ðÅ¸¼¨¡§»ùÆ¸¤Î°äÉÊ¤ä¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ê¤É¡¢°äÂ²¤Ë¤è¤ëÂçÀî¿ÌºÒÅÁ¾µ´Û¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¶õ´Ö¤òºÆ¸½¡£
¡¦¡Ö51Ê¬¤È13Ç¯¡×¡Ê±ÇÁü¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡§ÇÐÍ¥¤Ë¤è¤ëºÆ±é±ÇÁü¤È¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤òÊÂÃÖ¤·¡¢»ö¸Î¤ËÆâºß¤¹¤ëÌäÂê¤òÄó¼¨ ¡£º£²ó¡¢2024Ç¯¤ÎÅ¸¼¨¤Ë¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÉ²Ã¤·¤¿ºÆ±éºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¡£
¡¦¡Ô¡Ö¸ì¤ê¤Ë¤¯¤µ¤ò¸ì¤ë¡×Å¸»²²Ã¼Ô¤¬¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤ÇÂÐÏÃ¤¹¤ë¡Õ¡§½ñÀÒÅ¸¼¨¤È¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÊ»¤»¤¿´ë²è¡£Áª½ñ¤·¤¿½ñÀÒÅ¸¼¨¤ò»¶ºö¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÏËÜ¤ÎÃæ¤Î°ìÀá¤ò½¦¤¤¾å¤²¡¢½ñÀÒ¤ÎÃæ¤ËÄÖ¤¸¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£³ØÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈºîÉÊ
¡¦¡Öµ²±¤ÈÁªÂò¡×¡§Íè¾ì¼Ô¤¬¡Ö½»Ì±¡×¤È¤·¤ÆÈòÆñ¤Î²áÄø¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖºîÉÊ¡ÊÀ©ºî¡§¥¢¡¼¥È&¥á¥Ç¥£¥¢¸¦µæ¼¼¡¡»³²¬Í³µªÆá¡¢¾®ÎÓÍã¡¢¾®Â¹ºîÜÛ¡¢ÉÙ»³µþ»Ò¡Ë¡£
¡¦¡ÖÂó¤¯¡×¡§ÂçÀî¾®³Ø¹»¤ÎÊÉ²è¤ò¼ÂÀ£¹â¤ÇÅê±Æ¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î»²²Ã¤ÇÊÉ²è¤ò½¤Éü¤¹¤ë±ÇÁü¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¡ÊÀ©ºî¡§¥¢¡¼¥È&¥á¥Ç¥£¥¢¸¦µæ¼¼¡¡±Ê°æ´õ¼Â¡¢´äß·Éö¡¢ËÌÂ¼Ð³µ±¡¢¸âÉ§ðÃ¡Ë¡£
¡¦¡Ö·Ñ¤°¸ÀÍÕ¡×¡§¿ÌºÒ¤ÎÉ½¸½¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÂÐÏÃ¤È»×¹Í¤ÎµÏ¿¡£
¢¡¼ç¤Ê¾å±ÇºîÉÊ¤È¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡¡¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤È¸Ä¿Í¤Î¿´¾ð¡¢ÂÐÈæÅª¤ÊÀ³Ê¤Î2¤Ä¤Î±Ç²èºîÉÊ¤ò¾å±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÀî¾®¤ÎÈá·à¤òÂ¿³ÑÅª¡¦Î©ÂÎÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÂª¤¨Ä¾¤¹¡£
¡ý±Ç²è¡Ø½Õ¤ò¤«¤µ¤Í¤Æ¡Ù¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆ·¤ËÏÃ¤»¤¿¤é¡Ù¡Ê´ÆÆÄ¡§º´Æ£¤½¤Î¤ß¡Ë
¡¡¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£
¡¦¾å±ÇÆü»þ¡§3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¿3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë11:15¡Á12:45¡¢3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë12¡§00¡Á13¡§30
¡ý¥½¥Ê¥¨¥È¡¼¥¯¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥È¡¼¥¯¤ÎÏ¿²èÆ°²è¡Ë
¡¦¾å±ÇÆü»þ¡§3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë13:00¡Á15:00
¡ý±Ç²è¡Ø¡ÖÀ¸¤¤ë¡×ÂçÀî¾®³Ø¹» ÄÅÇÈºÛÈ½¤òÆ®¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ê´ÆÆÄ¡§»ûÅÄÏÂ¹°¡Ë
¡¡ºÛÈ½¤Î10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÆ®¤¤¤ÎµÏ¿¡£
¡¦¾å±ÇÆü»þ¡§3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¡Á14:15¡¢3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:15¡Á13:30
¢¨Æ±»þ³«ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡§3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¤ß¾å±Ç¸å¤Ë»ûÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê40Ê¬¡Ë¡¢¥²¥¹¥È¡§ÂþÌî±Ñ¾¼¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¡Ë
¢£Ìî¸ý Ì÷
¡¡Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢³Ø²Ê¶µ¼ø¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬Âº¸·¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ï¤É¤¦¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤È¡¢»²²Ã·¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÀ©ºî¡¦³èÆ°¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ»þ¤ËµÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»Ô¤ÎÂçÀî¾®³Ø¹»¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿ÄÅÇÈ»ö¸Î¤òÂêºà¤È¤·¤¿±ÇÁü¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö51Ê¬¤È13Ç¯¡×¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¸¦µæ¼¼URL¡Û https://yasushinoguchi.org/
¢£Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø
¡¡1923¡ÊÂçÀµ12¡ËÇ¯¤ËÁÏÎ©¤µ¤ì¤¿¡ÖºâÃÄË¡¿Í¾®À¾ÕíâÃ¡Ê¼Ì¿¿¡ËÀìÌç³Ø¹»¡×¤òÁ°¿È¤È¤·¡¢ÁÏÀßÅö½é¤«¤é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¥¢¡¼¥È¤òÍ»¹ç¤·¤¿Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµæ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£2023Ç¯¤ËÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡ÚURL¡Û https://www.t-kougei.ac.jp/¡¡
¡Ê´ØÏ¢µ»ö¡Ë
¡¦Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¤¬3·î10¡Á22Æü¤Þ¤Ç´ë²èÅ¸¡Ö¸ì¤ê¤Ë¤¯¤µ¤ò¸ì¤ë ¡½ ÂçÀî¾®¤ò¤á¤°¤ë15Ç¯¤ÎÂÐÏÃ¡×¤ò³«ºÅ ¡Á ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¹Í¤¨¤ë¡Ê2026.02.14¡Ë
¡¡https://www.u-presscenter.jp/article/120872
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿ÍÅìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡¡ÁíÌ³¡¦´ë²è²Ý ¹ÊóÃ´Åö
TEL¡§03-5371-2741
¥á¡¼¥ë¡§university.pr@office.t-kougei.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
