日本雑穀アワード2026《一般食品部門》『生姜香る鶏だし粥』『もちもちした食感の五穀ごはん』が最高賞の金賞を受賞！

■生姜香る鶏だし粥・パッケージの謳い文句を裏切らない生姜の爽やかな香りがとても良い。・どうしたらこんなにきれいに胚芽を上にして米粒を立たせることができるのか、すばらしい。・とにかくおいしい。・もち麦のつるっとした食感とみじん切りの生姜が程よいアクセントになっている。・鶏出汁の優しい味がベースになり、生姜や椎茸、もち麦が入ることにより最後まで飽きずに食べ進むことができる。・しっかりした味のため少量でも満足感が得られ、適度なとろみで冷めても食べやすい。・雑穀の特性を活かしておいしく食べやすい商品にしつつ、その栄養も無理なく摂取できることで価値を向上させている。■もちもちした食感の五穀ごはん・商品の案内にもあるようにクセが無く飽きにくい味である。・さっぱりとしてクセがなく、ほのかに感じるゴマもアクセントになっていてよい。・もちもち感が印象的で、雑穀の食感を楽しめる配合である。・大戸屋のおいしいご飯を手軽に食べられるのは大変嬉しい。・ごはんの甘みも引き立ち、もち麦の食感が最高。・炊き立ての香りも食欲をくすぐるような良い香りだった。・雑穀好きの人には一番好まれる食感だと思う。