創立者井上円了の精神を受け継ぎ、「他者のために奮闘するスタートアップ」をテーマにしたシーズピッチイベント「TOYO Demo Day」を開催【事前申込制/無料】
東洋大学（東京都文京区／学長 矢口悦子）は、創立者井上円了の精神を受け継ぎ、「他者のために奮闘するスタートアップ」をテーマにしたシーズピッチイベント「TOYO Demo Day」を開催します。このイベントは、井上円了がわずか29歳で「私立哲学館」を創設した情熱を現代の若きスタートアップファウンダーに重ね、社会課題解決を目指す事業構想をピッチ形式で紹介します。プロフェッショナルな審査員による評価と助言のもと、スタートアップが生まれる現場の空気と緊張感を、ぜひ会場で体感してください。
【実施日時】
日時：2026年3月18日（水）14:00〜17:00（13:30 受付開始）
【プログラム】
・キーノートスピーチ
・東洋大学内の学生・教員、高校生によるエキシビションピッチ（5件）
・東洋大学研究者による事業構想ピッチ（5件）
・講評
・参加者の意見交換・ネットワーキング
【会場】
会場：TiB（Tokyo Innovation Base） 2階 ROOM
【対象】
大学発スタートアップの取り組みに興味関心のある方（大学関係者、行政・金融機関、ベンチャーキャピタル、民間企業など）
【形式】
会場参加のみ（オンライン配信なし）
【参加費】
無料
【参加登録期間】
2026年3月11日（水）まで
【参加登録】
こちらのフォームからお申込みください：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemZtbG2UjKf4-CvXaBwAZTHoMhRm-7SGCriBNcaeMHR2fdMQ/viewform
【注意事項】
会場への入場には、TiBのアプリで会員登録が必須です。東洋大学への申込みだけでは入場できませんので、事前に以下のURLから登録を完了してください。
アプリダウンロードはこちら ⇒ https://members.tib.metro.tokyo.lg.jp/signup
【主催】
学校法人東洋大学
【後援】
Inland Japan Innovation Ecosystem (IJIE)
ReGACY Innovation Group 株式会社
【学校法人 東洋大学について】
東洋大学は1887年に哲学者 井上円了により「哲学館」として創立され、「諸学の基礎は哲学にあり」「独立自活」「知徳兼全」を建学の精神としています。創立者の志を受け継ぎ、東洋大学の教育理念である「物事の本質に迫って深く考え、考察を重ねること」を基礎とし、科学する力、実践する力を育てることで、地球社会の様々な課題に取り組む力を養うことを目指しています。
2025年度現在、白山、赤羽台、川越、朝霞キャンパスに14学部51学科専攻と大学院15研究科を擁する総合大学へと発展しました。
＜東洋大学HP＞ https://www.toyo.ac.jp/
【本件に関する報道関係の方からの問い合わせ先】
東洋大学 総務部広報課TEL：03-3945-7571 MAIL：mlkoho@toyo.jp
