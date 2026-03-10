創立者井上円了の精神を受け継ぎ、「他者のために奮闘するスタートアップ」をテーマにしたシーズピッチイベント「TOYO Demo Day」を開催【事前申込制/無料】

東洋大学（東京都文京区／学長 矢口悦子）は、創立者井上円了の精神を受け継ぎ、「他者のために奮闘するスタートアップ」をテーマにしたシーズピッチイベント「TOYO Demo Day」を開催します。このイベントは、井上円了がわずか29歳で「私立哲学館」を創設した情熱を現代の若きスタートアップファウンダーに重ね、社会課題解決を目指す事業構想をピッチ形式で紹介します。プロフェッショナルな審査員による評価と助言のもと、スタートアップが生まれる現場の空気と緊張感を、ぜひ会場で体感してください。













【実施日時】

日時：2026年3月18日（水）14:00〜17:00（13:30 受付開始）

【プログラム】

・キーノートスピーチ

・東洋大学内の学生・教員、高校生によるエキシビションピッチ（5件）

・東洋大学研究者による事業構想ピッチ（5件）

・講評

・参加者の意見交換・ネットワーキング

【会場】

会場：TiB（Tokyo Innovation Base） 2階 ROOM

【対象】

大学発スタートアップの取り組みに興味関心のある方（大学関係者、行政・金融機関、ベンチャーキャピタル、民間企業など）

【形式】

会場参加のみ（オンライン配信なし）

【参加費】

無料

【参加登録期間】

2026年3月11日（水）まで

【参加登録】

こちらのフォームからお申込みください：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemZtbG2UjKf4-CvXaBwAZTHoMhRm-7SGCriBNcaeMHR2fdMQ/viewform

【注意事項】

会場への入場には、TiBのアプリで会員登録が必須です。東洋大学への申込みだけでは入場できませんので、事前に以下のURLから登録を完了してください。

アプリダウンロードはこちら ⇒ https://members.tib.metro.tokyo.lg.jp/signup

【主催】

学校法人東洋大学

【後援】

Inland Japan Innovation Ecosystem (IJIE)

ReGACY Innovation Group 株式会社

【学校法人 東洋大学について】

東洋大学は1887年に哲学者 井上円了により「哲学館」として創立され、「諸学の基礎は哲学にあり」「独立自活」「知徳兼全」を建学の精神としています。創立者の志を受け継ぎ、東洋大学の教育理念である「物事の本質に迫って深く考え、考察を重ねること」を基礎とし、科学する力、実践する力を育てることで、地球社会の様々な課題に取り組む力を養うことを目指しています。

2025年度現在、白山、赤羽台、川越、朝霞キャンパスに14学部51学科専攻と大学院15研究科を擁する総合大学へと発展しました。

＜東洋大学HP＞　https://www.toyo.ac.jp/

【本件に関する報道関係の方からの問い合わせ先】

東洋大学 総務部広報課TEL：03-3945-7571　　MAIL：mlkoho@toyo.jp