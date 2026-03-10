こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
TVアニメ「最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか」グッズ予約販売開始！
3月10日（火）よりデジタル・フロンティア公式オンラインショップにて予約開始
円谷フィールズホールディングス傘下の株式会社デジタル・フロンティア（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長：植木英則、以下「デジタル・フロンティア」）は、TVアニメ「最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか」の新作グッズを全国のアニメショップおよびデジタル・フロンティアの公式オンラインショップにて発売いたします。
デジタル・フロンティアは、3DCG制作を中心とした日本の映像プロダクションですが、映像制作のみならず余暇市場において、IP（キャラクターや作品・ストーリーなどの知的財産）を活用した様々なエンタテインメントを届ける総合エンタテインメント・プロダクションとして、IPの魅力を最大限に拡張する当社ならではの商品展開を目指してまいります。
【商品購入ページ】
公式オンラインストア: https://dfx.theshop.jp
発売期間予定日: 2026年3月10日（火）18:00〜2026年3月31日(火)23:59まで
【商品情報】
【権利表記】
©鳳ナナ・アルファポリス／最ひと製作委員会
【作品情報】
舞踏会での婚約破棄。それはよくある“悪役令嬢”への断罪シーンとなるはずでした ――
舞踏会の最中、婚約をしていた第二王子・カイルから、いきなり理不尽な婚約破棄を告げられた公爵令嬢・スカーレット。
さらには“新しい婚約者”がいると告げられ、ありもしない罪まで着せられてしまう。
幼少期から続いていたカイルの数々の嫌がらせにも“婚約者”ということで耐え続けてきたが、ついに我慢の限界を迎えてしまい…
「私の最後のお願いです。このクソアマをブッ飛ばしてもよろしいですか？」
見目麗しき公爵令嬢スカーレットが“拳”を握り、舞い踊る！！シリーズ累計200万部突破の人気作がTVアニメ化！
武闘派令嬢のスカッと痛快ファンタジー、ここに開幕！
【原作情報】
本作は、「アルファポリス」にて原作小説およびコミカライズが絶賛連載・刊行中
原作小説：『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』（アルファポリス刊）著：鳳ナナ / イラスト：沙月
コミカライズ：『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』（アルファポリス「Web漫画」にて連載中）
漫画：ほおのきソラ
【放送・配信情報】
2025年 2025年10月4日 - 12月27日 放送
©鳳ナナ・アルファポリス／最ひと製作委員会
公式 HP: https://saihito-anime.com/
【公式アカウント】 X（twitter) : @dflicense
【会社概要】 3DCG制作を中心とした日本の映像プロダクション。国内におけるデジタルヒューマン研究開発のパイオニアであり、実在の人間と見間違えるほどの高品質なCGモデル制作技術を保有しています。実写合成のVFX、作画ベースのセルルックアニメーション、フルCGアニメーションなど、幅広いジャンルの制作を手掛けています。主な作品実績に「今際の国のアリス」「竜とそばかすの姫」「GANTZ:O」「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」など。 株式会社デジタル・フロンティアは円谷フィールズホールディングス株式会社のグループ会社です。
本件に関するお問合わせ先
【本リリースに関するお問い合わせ】
株式会社デジタル・フロンティア
お問い合わせフォーム：https://www.dfx.co.jp/contact/
