こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【「特許情報普及活動功労者表彰 2025」特許庁長官賞を受賞】KIT虎ノ門大学院 杉光 一成教授
KIT虎ノ門大学院（金沢工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科。所在地：東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ビル12階）の杉光一成教授が、特許情報普及活動功労者表彰 2025 において特許庁長官賞を受賞しました。
本表彰は、特許情報の普及促進や知的財産活動の発展に寄与した個人や団体に贈られるものです。
杉光教授は2009年４月に経済産業省より「知財功労賞（特許庁長官表彰）」を受賞した後も、長年にわたり、知的財産教育、特許情報のビジネス活用（特にIPランドスケープという用語の日本への導入・普及・研究）、それを担う実践的人材育成など、多岐にわたる活動を展開されてきました。これらの功績が高く評価され、今回の受賞につながりました。
表彰式は、2026（令和8）年3月25日（水）、ＫＫＲホテル東京（東京都千代田区大手町1-4-1）において行われます。
▶受賞者紹介（一般財団法人 日本特許情報機構 JAPIO）
https://japio.or.jp/hyousyou/introduction_r07.html
なお、このたび杉光教授とともに特許庁長官賞を受賞した小林 誠氏（株式会社シクロ・ハイジア 代表取締役CEO）は、KIT虎ノ門大学院では「IPランドスケープ要論」を客員教授として担当しており、「IPランドスケープ要論」科目担当教員2名によるダブル受賞の快挙となりました。
▼本件に関する問い合わせ先
金沢工業大学 広報課
住所：石川県野々市市扇が丘7-1
TEL：076-246-4784
FAX：076-248-7318
メール：koho@kanazawa-it.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本表彰は、特許情報の普及促進や知的財産活動の発展に寄与した個人や団体に贈られるものです。
杉光教授は2009年４月に経済産業省より「知財功労賞（特許庁長官表彰）」を受賞した後も、長年にわたり、知的財産教育、特許情報のビジネス活用（特にIPランドスケープという用語の日本への導入・普及・研究）、それを担う実践的人材育成など、多岐にわたる活動を展開されてきました。これらの功績が高く評価され、今回の受賞につながりました。
▶受賞者紹介（一般財団法人 日本特許情報機構 JAPIO）
https://japio.or.jp/hyousyou/introduction_r07.html
なお、このたび杉光教授とともに特許庁長官賞を受賞した小林 誠氏（株式会社シクロ・ハイジア 代表取締役CEO）は、KIT虎ノ門大学院では「IPランドスケープ要論」を客員教授として担当しており、「IPランドスケープ要論」科目担当教員2名によるダブル受賞の快挙となりました。
▼本件に関する問い合わせ先
金沢工業大学 広報課
住所：石川県野々市市扇が丘7-1
TEL：076-246-4784
FAX：076-248-7318
メール：koho@kanazawa-it.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/