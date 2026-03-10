こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
LIXILが「健康経営優良法人2026（ホワイト500）」に認定
株式会社LIXIL（以下LIXIL）は、経済産業省ならびに日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人」に10年連続で認定され、さらに大規模法人部門の上位500社に与えられる「ホワイト500」にも4年連続で選定されました。
健康経営優良法人認定制度とは、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。「ホワイト500」は、健康経営優良法人に認定された法人のうち上位500法人が取得できます。
LIXILでは、従業員一人ひとりが心身ともに健康であるウェルビーイングの実現が、活気ある職場づくりを実現し、企業価値の向上につながると考え、従業員の健康維持・増進を重要課題の一つに位置付けています。こうした考え方に基づき、CEOによる「健康経営宣言（https://www.lixil.com/jp/impact/foundation/wellbeing.html）」のもと、さまざまな環境の変化の中でも、従業員がいきいきと健康で活躍できる環境づくりへの取り組みを推進しています。
現在、LIXILは日本国内の複数の拠点に保健師を配置し、専門性の高い健康づくりの支援と従業員が積極的に参画するボトムアップ型の健康経営を目指し活動を展開しています。
これまで、保健師の全国配置による専門的な伴走支援とともに、自社オリジナルのLIXIL健康指標「カラダシル」と各施策を連動させ、従業員が自らの目標を捉えて行動に移せるような働きかけを強化してきました。
こうした取り組みの結果、健康経営を実感している従業員の割合はこの3年間で30％以上増加し、従業員が自身の健康を「自分ごと」としてポジティブに捉える文化が着実に育っています。直近では、特定保健指導の実施率や精密検査の受診率向上に注力し個人の健康課題へ深くアプローチするとともに、取引先や他社とも連携して相互に健康経営のレベルアップを図る活動を強化するなど、社内外で健康の価値を高めていく活動に取り組んでいます。
今年度から健康経営を次なるステージへと引き上げます。すべての拠点で安定した高水準のサポートを享受できるよう、産業保健体制の整備や保健師の教育プログラムの体系化などを通じ、全社共通の支援基盤を構築します。これにより、基盤としての安定性と現場ならではの課題に寄り添う柔軟性を両立させた、より実効性の高いサポート体制の構築を推し進めていきます。
あわせて、自社オリジナルのLIXIL健康指標「カラダシル」を共通のものさしとして活用し、これまで実施してきたヘルスケア研修やLIXIL健保組合による楽しみながら健康増進できるプログラム「健康ウォーク」、「健康づくりキャンペーン」などの各施策を相互に連携させることで、従業員一人ひとりの状態に寄り添った包括的なサポートを目指していきます。
LIXILは、健康経営の推進を通じて、環境の変化に迅速に対応できるより強い組織を構築し、これからも世界中の誰もが願う、豊かで快適な住まいの実現に貢献していきます。
＜参考資料＞
■ LIXIL健康指標「カラダシル」について
2024年度に従業員一人ひとりが健康を意識し行動することが健康経営推進には不可欠であるとの考えのもと、専属の産業医と保健師が望ましい健康行動の全体像を示したLIXIL独自の健康指標です。LIXIL健康指標「カラダシル」は健やかなこころとからだを保つために重要な8つの要素で示しています。
About LIXIL
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。
株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2025年3月期に1兆5,047億円の連結売上高を計上しています。
LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/
