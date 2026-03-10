こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
爽やかな甘みと酸味が特長の、海外で大人気のフレーバーがついに日本上陸！「スキットルズ（R） ヨーグルト味（*1）」3月31日新発売
〜 まろやかなヨーグルトと果実の甘みを楽しめる5つのフレーバー 〜
マース ジャパン リミテッド（本社：東京都港区、社長：後藤 真一、以下、マース ジャパン）は、世界中で愛されるチューイングキャンディ「スキットルズ（Ｒ）」から、ヨーグルトとフルーツの爽やかな味わいが楽しめる「スキットルズ（R）ヨーグルト味（*1）」を2026年3月31日より全国で発売します。
「スキットルズ（R）」は、カラフルなキャンディシェル（カリカリ食感の糖衣）で覆われた一口サイズのチューイングキャンディです。新フレーバー「スキットルズ（R） ヨーグルト味（*1）」は、アジア諸国で人気を博しているフレーバーで、日本ではこの春、初めての発売となります。近年、日本ではヨーグルトを取り入れたスイーツや飲料への関心が高まっており、韓国発のヨーグルトスイーツがSNSで話題となるなど、若年層を中心にヨーグルトの楽しみ方の多様化も進んでいます（*2）。こうした市場背景を踏まえ、日本の消費者ニーズに応える新たなフレーバーとして「スキットルズ（R） ヨーグルト味（*1）」を展開します。
「スキットルズ（R） ヨーグルト味（*1）」は、1袋の中にプレーンな「ヨーグルト風味」のほか、「パインヨーグルト風味」、「マンゴーヨーグルト風味」、「ストロベリーヨーグルト風味」、「ベリーヨーグルト風味」の全5フレーバーが入っています。すっきりとした酸味とフルーツの優しい甘さが特長で、これから迎える暖かい季節はもちろん、日中の気分転換やおやつタイムにも心地よく楽しめます。
マース ジャパンは、スキットルズ（R）の新たなフレーバーを展開することにより、マース スナックの使命（Purpose）である「いつもそこにハピネスな世界を（Inspire moments of everyday happiness）」の実現に寄与していきます。
＜「スキットルズ（R） ヨーグルト味（*1）」＞
製品特長
・5種類のヨーグルトとフルーツ風味をミックスした、爽やかで優しい味わい
・春夏に人気のパイナップルやマンゴーを含む、季節感あふれるラインアップ
・カリカリ食感の糖衣で覆われたカラフルな一口サイズのチューイングキャンディ
製品概要
*実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合があります。
*店舗によっては、取扱いのない場合や、売り切れで販売終了の場合があります。
（*1）ヨーグルト香料使用
（*2）出典：JMR生活総合研究所「消費者調査データ No.435 ヨーグルト（2025年11月版）」（https://www.jmrlsi.co.jp/trend/mranking/01-food/mranking435.html）
スキットルズ（R）について
スキットルズ（R）は、1974年に英国で誕生したチューイングキャンディ。キャンディシェル（カリカリ食感の糖衣）で覆われたカラフルな一口サイズのフルーツフレーバーが味わえるのが特長で現在、180カ国以上で愛されるブランドとして展開。スキットルズ（R）は多様性と楽しい味覚体験を提供するキャンディとして、世代を超えて親しまれ続けています。
マース ジャパン リミテッドについて
マース ジャパン リミテッドは1975年に設立し、ペットフード事業とスナック菓子事業（スニッカーズ（R）やM&M’S（R）、BE-KIND（R）（ビーカインド（TM）など））を展開しています。ペットフード事業では、「ペットのためのより良い世界（A BETTER WORLD FOR PETS）」の実現を目指し、カルカン/ウィスカス（R）、シーザー（R）、シーバ（R）、プロマネージ（TM）、アイムス（TM）、ペディグリー（R）等のトップブランドや、ニュートロ（TM）、グリニーズ（TM）などの主にペット専門店で扱われているブランドを展開しています。ホームページは、http://www.marsjapan.co.jp
親会社のマース インコーポレイテッドは、世界70以上の国と地域で事業を展開。世界における年間総売上高は約650億米ドルで、その製品は世界中で販売されています。総従業員数は約17万名。ホームページは、http://www.mars.com
本件に関するお問合わせ先
【お客様お問い合わせ先】
マース ジャパン お客様相談室
TEL：0800-800-5874（土日祝日を除く9:30〜16:00）
