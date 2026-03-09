10周年を機にサービスを刷新、「Re: バンドルカード」プロジェクト始動

バンドルカードは10周年！カンムの概要社名：株式会社カンム代表者：代表取締役 八巻渉設立：2011年1月14日所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目20-18 三富ビル新館 4階コーポレートサイト：https://kanmu.co.jp/ブランドロゴURL：https://kanmu.co.jp/brand-guidelines/カンムは「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに掲げるFinTech企業です。アプリからすぐに発行できるVisaプリペイドカード『バンドルカード』を開発・運営しており、2026年1月に1,400万ダウンロードを達成。新サービスとして"投資と決済"を1つのアプリで完結できる『Pool』 も開発・運営しています。また、中小事業者向けキャッシュフローソリューションとして『サクっと資金調達』および『サクっと分割』を提供しています。金融サービスが行き届いていない社会を、誰もが利用しやすい社会へ。私たちはMUFGグループの一員として、お金の新しい選択肢をつくり、銀行機能がアップデートした社会の実現を目指しています。