¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚµþÅÔ¿åÂ²´Û¡Û¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¥Ò¥Ê2±©¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤È¡Ö¤ß¤½¤Î¡×¤Ë·èÄê!
Ìó2¥«·î¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥à¡¼¥Ó¡¼¤äÆÃÀß¥Ñ¥Í¥ë¤â¿·ÅÐ¾ì
µþÅÔ¿åÂ²´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡¢»ÙÇÛ¿Í¡§ºäÌî °ìµÁ¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2025Ç¯12·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿2±©¤Î¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÌ¾Á°¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë1±©ÌÜ¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë2±©ÌÜ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¢¨1¡£¤¤¤º¤ì¤âÊì¿Æ¡Ö¤Þ¤Ä¡Ê¾¾¸¶ÄÌ¤ê¢¨2¡Ë¡×¤ÈÉã¿Æ¡Ö¤ª¤¤¤±¡Ê¸æÃÓÄÌ¤ê¡Ë¡×¤¬Î¾¿Æ¤Ç¤¹¡£
µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ç»ô°é¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î°¦¤é¤·¤¯Êâ¤¯°õ¾ÝÅª¤Ê»Ñ¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢µþÅÔ¤ÎÄÌ¤ê¤ÎÌ¾¾Î¤òÍ³Íè¤È¤·¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿1±©ÌÜ¤Î¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¤ò¡Ö¤«¤¬¤ß¡Ê¶ÀÀÐÄÌ¤ê¡Ë¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿2±©ÌÜ¤ò¡Ö¤ß¤½¤Î¡Ê¸æ±ò¶¶ÄÌ¤ê¡Ë¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2±©¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢1·î8Æü¡Á2·î16Æü¤Î´ü´Ö¡¢´ÛÆâ¤ÇÌ¾Á°ÅêÉ¼¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁíÅêÉ¼¿ô¤Ï5,000É¼¤òÄ¶¤¨¡¢ÆÀÉ¼¿ô¾å°Ì¤ÎÌ¾Á°¤ÎÃæ¤«¤é¥Ò¥Ê¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤ÇÉ½¤ì¤Æ¤¤¿ÆÃÄ§¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÆü3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ2±©¤ÎÌ¿Ì¾¼°¤ò³«ºÅ¤·¡¢2±©¤ÎÌ¾Á°¤ÈÌ¾Á°¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤È¡Ö¤ß¤½¤Î¡×¤Ï¡¢Í·±ËÎý½¬¤ò·Ð¤Æ¡¢4·î²¼½Üº¢¤ÎÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2±©¤ÎÌ¿Ì¾¤òµÇ°¤·¡¢¤Õ²½¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÌó2¥«·î¤ÎÀ®Ä¹µÏ¿¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ë¤È±ÇÁü¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤¯¤¹¤¯À®Ä¹¤¹¤ë¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤È¡Ö¤ß¤½¤Î¡×¤Ë²ñ¤¤¤Ë¡¢¤¼¤ÒµþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨1 2026Ç¯1·î7ÆüÉÕ¥ê¥ê¡¼¥¹¡§¤³¤Î»þ´ü¤À¤±!¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÌÊ±©¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¸«¤é¤ì¤ë ¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬2±©ÃÂÀ¸
¡Êhttps://www.kyoto-aquarium.com/news/7651/¡Ë
¢¨2 ¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿µþÅÔ¤ÎÄÌ¤ê¤ÎÌ¾Á°¡£
1. ¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î2±©¤Î¥Ò¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì¾Á°¡§¤«¤¬¤ß¡Ê¶ÀÀÐÄÌ¤ê¡Ë
Î¾¿Æ¡§Êì¿Æ¡Ö¤Þ¤Ä¡Ê¾¾¸¶ÄÌ¤ê¡Ë¡×
Éã¿Æ¡Ö¤ª¤¤¤±¡Ê¸æÃÓÄÌ¤ê¡Ë¡×
»ºÍñÆü¡§2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë
¤Õ²½Æü¡§2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
¸½ºß¤ÎÂÎ½Å¡§2,816¥°¥é¥à¡Ê2026Ç¯3·î3Æü»þÅÀ¡Ë
Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¡§¶ÀÀÐÄÌ¤ê¤Ï¡¢µþÅÔ¤ÎÈË²Ú³¹¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿ÀÅ¤«¤ÊÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Î¡Ö¤ª¤¤¤±¡×¤¬ÁãÈ¢¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â1±©¤ÇÎ±¼éÈÖ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤¤¿°ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÌ¿Ì¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤ò¸«¤ë¤È¥Û¥Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯¡¢Ìþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾Á°¡§¤ß¤½¤Î¡Ê¸æ±ò¶¶ÄÌ¤ê¡Ë
Î¾¿Æ¡§Êì¿Æ¡Ö¤Þ¤Ä¡Ê¾¾¸¶ÄÌ¤ê¡Ë¡×
Éã¿Æ¡Ö¤ª¤¤¤±¡Ê¸æÃÓÄÌ¤ê¡Ë¡×
»ºÍñÆü¡§2025Ç¯11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë
¤Õ²½Æü¡§2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
¸½ºß¤ÎÂÎ½Å¡§2,782¥°¥é¥à¡Ê2026Ç¯3·î3Æü»þÅÀ¡Ë
Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¡§¾å²ìÌÐ¿À¼Ò¶á¤¯¤Î¸æ±ò¶¶ÄÌ¤ê¤Ë¤Á¤Ê¤ßÌ¿Ì¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìµ»ö¤ËÂç¤¤¯°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ò¥Ê¤Î»Ñ¤¬¡¢¸æ±ò¶¶ÄÌ¤ê¤Ë¤¢¤ë¾¦Å¹³¹¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡ÈÌ¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ìÊâ¿Ê¤â¤¦¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÏ¢ÁÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È°ìÊâ¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤È¡Ö¤ß¤½¤Î¡×¤ÎÀ®Ä¹¤òÆÃÊÌ¥à¡¼¥Ó¡¼&¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¾Ò²ð
¤Õ²½¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÌó2¥«·î¤ÎÀ®Ä¹µÏ¿¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÆÃÊÌ¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¾å±Ç¤·¤Þ¤¹¡£ÂÎ½ÅÂ¬Äê¤Î¤è¤¦¤¹¤ä¡¢¤´¤Ï¤ó¤Îµû¤ò¿©¤Ù¤ëÎý½¬¡¢¥Ò¥ÊÆÃÍ¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÊÌÊ±©»Ñ¤Ê¤É¡¢2±©¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤ò±ÇÁü¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2±©¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤ä¸ÄÀ¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤â¿·¤¿¤ËÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥à¡¼¥Ó¡¼¤È¥Ñ¥Í¥ë¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤È¡Ö¤ß¤½¤Î¡×¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å¸¼¨³«»Ï¡§2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Å¸¼¨¾ì½ê¡§1³¬¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÆ¶·¢¡×¥¨¥ê¥¢
¢£3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¥Ò¥Ê2±©¤ÎÌ¿Ì¾¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿!
2±©¤ÎÌ¾Á°·èÄê¤òµÇ°¤·¡¢3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°11»þ20Ê¬¤«¤é¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¥¨¥ê¥¢¤ÇÌ¿Ì¾¼°¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2±©¤Ï¡¢»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤â¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÌ¾Á°¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ì¿Ì¾¼°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤È¡Ö¤ß¤½¤Î¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤ä¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2±©¤Ïº£¸å¡¢Í·±ËÎý½¬¤ò·Ð¤Æ¡¢4·î²¼½Üº¢¤Ë¥×¡¼¥ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþÅÔ¿åÂ²´Û ´ë²è¹Êó¥Á¡¼¥à ¿ù»³¡¦µÈ±Ê
TEL¡§075-354-3116 MAIL¡§press-kyoto@orix-aqua.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
µþÅÔ¿åÂ²´Û
https://www.kyoto-aquarium.com
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»º ¿åÂ²´Û±¿±Ä»ö¶È
https://www.orix-realestate.co.jp/business/facility_operation/aquarium.html
µþÅÔ¿åÂ²´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡¢»ÙÇÛ¿Í¡§ºäÌî °ìµÁ¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2025Ç¯12·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿2±©¤Î¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÌ¾Á°¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë1±©ÌÜ¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë2±©ÌÜ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¢¨1¡£¤¤¤º¤ì¤âÊì¿Æ¡Ö¤Þ¤Ä¡Ê¾¾¸¶ÄÌ¤ê¢¨2¡Ë¡×¤ÈÉã¿Æ¡Ö¤ª¤¤¤±¡Ê¸æÃÓÄÌ¤ê¡Ë¡×¤¬Î¾¿Æ¤Ç¤¹¡£
2±©¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢1·î8Æü¡Á2·î16Æü¤Î´ü´Ö¡¢´ÛÆâ¤ÇÌ¾Á°ÅêÉ¼¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁíÅêÉ¼¿ô¤Ï5,000É¼¤òÄ¶¤¨¡¢ÆÀÉ¼¿ô¾å°Ì¤ÎÌ¾Á°¤ÎÃæ¤«¤é¥Ò¥Ê¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤ÇÉ½¤ì¤Æ¤¤¿ÆÃÄ§¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÆü3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ2±©¤ÎÌ¿Ì¾¼°¤ò³«ºÅ¤·¡¢2±©¤ÎÌ¾Á°¤ÈÌ¾Á°¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤È¡Ö¤ß¤½¤Î¡×¤Ï¡¢Í·±ËÎý½¬¤ò·Ð¤Æ¡¢4·î²¼½Üº¢¤ÎÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2±©¤ÎÌ¿Ì¾¤òµÇ°¤·¡¢¤Õ²½¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÌó2¥«·î¤ÎÀ®Ä¹µÏ¿¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ë¤È±ÇÁü¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤¯¤¹¤¯À®Ä¹¤¹¤ë¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤È¡Ö¤ß¤½¤Î¡×¤Ë²ñ¤¤¤Ë¡¢¤¼¤ÒµþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨1 2026Ç¯1·î7ÆüÉÕ¥ê¥ê¡¼¥¹¡§¤³¤Î»þ´ü¤À¤±!¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÌÊ±©¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¸«¤é¤ì¤ë ¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬2±©ÃÂÀ¸
¡Êhttps://www.kyoto-aquarium.com/news/7651/¡Ë
¢¨2 ¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿µþÅÔ¤ÎÄÌ¤ê¤ÎÌ¾Á°¡£
1. ¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î2±©¤Î¥Ò¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì¾Á°¡§¤«¤¬¤ß¡Ê¶ÀÀÐÄÌ¤ê¡Ë
Î¾¿Æ¡§Êì¿Æ¡Ö¤Þ¤Ä¡Ê¾¾¸¶ÄÌ¤ê¡Ë¡×
Éã¿Æ¡Ö¤ª¤¤¤±¡Ê¸æÃÓÄÌ¤ê¡Ë¡×
»ºÍñÆü¡§2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë
¤Õ²½Æü¡§2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
¸½ºß¤ÎÂÎ½Å¡§2,816¥°¥é¥à¡Ê2026Ç¯3·î3Æü»þÅÀ¡Ë
Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¡§¶ÀÀÐÄÌ¤ê¤Ï¡¢µþÅÔ¤ÎÈË²Ú³¹¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿ÀÅ¤«¤ÊÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Î¡Ö¤ª¤¤¤±¡×¤¬ÁãÈ¢¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â1±©¤ÇÎ±¼éÈÖ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤¤¿°ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÌ¿Ì¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤ò¸«¤ë¤È¥Û¥Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯¡¢Ìþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾Á°¡§¤ß¤½¤Î¡Ê¸æ±ò¶¶ÄÌ¤ê¡Ë
Î¾¿Æ¡§Êì¿Æ¡Ö¤Þ¤Ä¡Ê¾¾¸¶ÄÌ¤ê¡Ë¡×
Éã¿Æ¡Ö¤ª¤¤¤±¡Ê¸æÃÓÄÌ¤ê¡Ë¡×
»ºÍñÆü¡§2025Ç¯11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë
¤Õ²½Æü¡§2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
¸½ºß¤ÎÂÎ½Å¡§2,782¥°¥é¥à¡Ê2026Ç¯3·î3Æü»þÅÀ¡Ë
Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¡§¾å²ìÌÐ¿À¼Ò¶á¤¯¤Î¸æ±ò¶¶ÄÌ¤ê¤Ë¤Á¤Ê¤ßÌ¿Ì¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìµ»ö¤ËÂç¤¤¯°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ò¥Ê¤Î»Ñ¤¬¡¢¸æ±ò¶¶ÄÌ¤ê¤Ë¤¢¤ë¾¦Å¹³¹¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡ÈÌ¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ìÊâ¿Ê¤â¤¦¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÏ¢ÁÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È°ìÊâ¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤È¡Ö¤ß¤½¤Î¡×¤ÎÀ®Ä¹¤òÆÃÊÌ¥à¡¼¥Ó¡¼&¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¾Ò²ð
¤Õ²½¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÌó2¥«·î¤ÎÀ®Ä¹µÏ¿¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÆÃÊÌ¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¾å±Ç¤·¤Þ¤¹¡£ÂÎ½ÅÂ¬Äê¤Î¤è¤¦¤¹¤ä¡¢¤´¤Ï¤ó¤Îµû¤ò¿©¤Ù¤ëÎý½¬¡¢¥Ò¥ÊÆÃÍ¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÊÌÊ±©»Ñ¤Ê¤É¡¢2±©¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤ò±ÇÁü¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2±©¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤ä¸ÄÀ¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤â¿·¤¿¤ËÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥à¡¼¥Ó¡¼¤È¥Ñ¥Í¥ë¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤È¡Ö¤ß¤½¤Î¡×¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å¸¼¨³«»Ï¡§2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Å¸¼¨¾ì½ê¡§1³¬¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÆ¶·¢¡×¥¨¥ê¥¢
¢£3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¥Ò¥Ê2±©¤ÎÌ¿Ì¾¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿!
2±©¤ÎÌ¾Á°·èÄê¤òµÇ°¤·¡¢3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°11»þ20Ê¬¤«¤é¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¥¨¥ê¥¢¤ÇÌ¿Ì¾¼°¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2±©¤Ï¡¢»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤â¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÌ¾Á°¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ì¿Ì¾¼°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤È¡Ö¤ß¤½¤Î¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤ä¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2±©¤Ïº£¸å¡¢Í·±ËÎý½¬¤ò·Ð¤Æ¡¢4·î²¼½Üº¢¤Ë¥×¡¼¥ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþÅÔ¿åÂ²´Û ´ë²è¹Êó¥Á¡¼¥à ¿ù»³¡¦µÈ±Ê
TEL¡§075-354-3116 MAIL¡§press-kyoto@orix-aqua.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
µþÅÔ¿åÂ²´Û
https://www.kyoto-aquarium.com
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»º ¿åÂ²´Û±¿±Ä»ö¶È
https://www.orix-realestate.co.jp/business/facility_operation/aquarium.html