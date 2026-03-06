クリンスイ公式オンラインストア限定通常販売商品　全品10％OFF SPRING SALE開催！

　クリンスイ公式オンラインストア限定で通常販売商品全品10％OFF SPRING SALEを開催いたします。

期間中に、商品をご購入いただいたクリンスイ会員様は15％OFFと、よりお得にお買い求めいただけるセールとなっております。

この機会に、ぜひお買い求めください。

■キャンペーン詳細

開催期間：2026年3月6日（金）〜　2026年3月31日（火）23:59

開催場所：クリンスイ公式オンラインストア

URL： https://shop.cleansui.com/news-list/news_20260305.html

対象商品：

・SPRING SALE対象商品

・リフレッシュ水栓

※以下はキャンペーン対象外となっております。

定期配送、レンタル、ボトルドウォーター、クリンスイウォーター、ウォータークチュール、部品



















1984年、雑菌まで除去できる世界初の中空糸膜フィルターを採用した家庭用浄水器「クリンスイ」を発売。「コップ一杯の水をきれいに」というブランドメッセージのもと、現在では海外でも利用されるグローバルブランドに。浄水器にとどまらない水のブランドとして、製品やサービスを展開しています。

クリンスイ URL：https://www.cleansui.com

クリンスイ WEB JOURNAL：https://brand.cleansui.com/journal

Instagram 公式アカウント：@cleansui_knows 　https://www.instagram.com/cleansui_knows/

X公式アカウント：@Cleansui_jp 　https://x.com/Cleansui_jp

LINE公式アカウント：https://x.gd/cNETq

