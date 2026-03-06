「ハードロックカフェ」 ユニバーサル・シティウォーク大阪店　25周年を記念したスペシャルメニューとグッズが登場











ユニバーサル・シティウォーク大阪店25周年を記念し店舗限定で販売されるフードは、「フィエスタバーガー」。ワカモレとピコデガロ、ハラペーニョサルサにモントレージャックチーズを合わせた、フェス気分あふれるバーガーです。ドリンクにおいては、ノンアルコールで仕上げた「バージン・ピニャコラーダ」（ブルー／ピンク／イエロー／ホワイトの4種）をご用意、いずれもココナッツクリームをベースに異なったフレーバーで楽しむ南国気分満載の一杯となっています。また、オリジナルグッズでは、ツアーTシャツをイメージしたクールなデザインのTシャツ、フーディー、ピンバッジを数量限定で販売します。