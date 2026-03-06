「ハードロックカフェ」 ユニバーサル・シティウォーク大阪店　25周年を記念したスペシャルメニューとグッズが登場

写真拡大 (全11枚)

スペシャルメニュー提供期間 ： 2026年3月7日（土）〜31日（火）

スペシャルグッズ発売日 ： 2026年3月7日（土）

様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」のユニバーサル・シティウォーク大阪店は、3月22日に迎える25周年を記念した店舗オリジナル商品として、レストランではスペシャルメニュー（フード1品／ドリンク4品）を、また、オリジナルグッズを扱うロックショップにおいては記念グッズ（Tシャツ／フーディー／ピンバッジ）を3月7日（土）より発売します。

　









　

ユニバーサル・シティウォーク大阪店25周年を記念し店舗限定で販売されるフードは、「フィエスタバーガー」。ワカモレとピコデガロ、ハラペーニョサルサにモントレージャックチーズを合わせた、フェス気分あふれるバーガーです。ドリンクにおいては、ノンアルコールで仕上げた「バージン・ピニャコラーダ」（ブルー／ピンク／イエロー／ホワイトの4種）をご用意、いずれもココナッツクリームをベースに異なったフレーバーで楽しむ南国気分満載の一杯となっています。

　

また、オリジナルグッズでは、ツアーTシャツをイメージしたクールなデザインのTシャツ、フーディー、ピンバッジを数量限定で販売します。　


　

ハードロックカフェ ユニバーサル・シティウォーク大阪

25周年スペシャルアイテム 販売概要

※価格はいずれも税込

　

◇ 販売店舗：

　ハードロックカフェ ユニバーサル・シティウォーク大阪

　大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪 3・4階

　TEL.06-4804-3870

　

＜スペシャルメニュー＞ ※レストランでのご飲食での販売となります。

◇ 販売期間：

　2026年3月7日（土）〜31日（火）

◇ 販売商品：

　・ 「フィエスタバーガー」　3,380円

　・ 「バージン・ピニャコラーダ ブルー」（ノンアルコール） 20oz 1,780円 16oz 1,180円

　・ 「バージン・ピニャコラーダ ピンク」（ノンアルコール）20oz 1,780円 16oz 1,180円

　・ 「バージン・ピニャコラーダ イエロー」（ノンアルコール）20oz 1,780円 16oz 1,180円

　・ 「バージン・ピニャコラーダ ホワイト」（ノンアルコール）20oz 1,780円 16oz 1,180円

＜記念グッズ＞ ※ロックショップでの販売予定

◇ 発売日：

　2026年3月7日（土）

◇ 商品名：

　・ 「25TH ANNIVERSARY PIN」 2,860円　※500個限定

　・ 「25TH ANNIVERSARY T-SHIRTS」 5,940円　（サイズS〜XXL）

　・ 「25TH ANNIVERSARY HOODIE」 9,570円　（サイズS〜XXL）

◇ ハードロックカフェ 公式ホームページ：

　https://hardrockjapan.com/

　

　

ハードロックカフェ ユニバーサル・シティウォーク大阪

25周年スペシャルメニュー

　

「フィエスタバーガー」

ワカモレとピコデガロ、ハラペーニョサルサにモントレージャックチーズを合わせた、フェス気分あふれるバーガー。

　

「バージン・ピニャコラーダ ブルー」（ノンアルコール）

ココナッツクリームにパイナップルジュースとモナン・ブルーキュラソーを合わせた、爽やかな一杯。

　

「バージン・ピニャコラーダ ピンク」（ノンアルコール）

ココナッツクリームとクランベリーをミックスした、フルーティーでやさしい味わい。

　

「バージン・ピニャコラーダ イエロー」（ノンアルコール）

ココナッツクリームとマンゴーを合わせた、トロピカルな甘みが広がる一杯。

　

「バージン・ピニャコラーダ ホワイト」（ノンアルコール）

ココナッツクリームにモナン・キャラメルシロップとアップルジュースを加えた、まろやかな甘さの一杯。

　







ハードロックカフェ ユニバーサル・シティウォーク大阪

25周年スペシャルグッズ

　

「25TH ANNIVERSARY PIN」





25TH ANNIVERSARY PIN

　






「25TH ANNIVERSARY T-SHIRTS」

　





25TH ANNIVERSARY T-SHIRTS






　

「25TH ANNIVERSARY HOODIE」

　





25TH ANNIVERSARY HOODIE






　

ハードロックⓇ概要


世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。　エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています。

　

グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。

ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。

　

ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com

　

【公式ホームページ】

http://hardrockjapan.com/

【ハードロックカフェ 国内店舗】

・東京店

　東京都港区六本木5-4-20

　TEL.03-3408-7018

・上野駅東京店

　東京都台東区上野7‐1-1 アトレ上野１階

　TEL.03-5826-5821

・横浜店

　神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階

　TEL.045-682-5626

・京都店 （ロックショップ）

　京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階

　TEL.075-606-5563

・ 大阪なんば店（ロックショップ）

　大阪府大阪市中央区難波3丁目4番10号　伊藤屋ビル

　TEL. 06-6647-6011

・ユニバーサル・シティウォーク大阪店

　大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪 3・4階

　TEL.06-4804-3870

　

本件に関するお問合わせ先

株式会社 WDI JAPAN　マーケティング部　　TEL：03-3470-5307

広報：大林　ohbayashi@wdi.co.jp

関連リンク

ハードロックカフェ・ジャパン オフィシャルオンラインショップ

https://hrcjapan.official.ec/

WDI

https://www.wdi.co.jp/

WDI 広報お問合せフォーム

https://www.wdi.co.jp/contact/press