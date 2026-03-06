こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ハードロックカフェ」 ユニバーサル・シティウォーク大阪店 25周年を記念したスペシャルメニューとグッズが登場
スペシャルメニュー提供期間 ： 2026年3月7日（土）〜31日（火）
スペシャルグッズ発売日 ： 2026年3月7日（土）
様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」のユニバーサル・シティウォーク大阪店は、3月22日に迎える25周年を記念した店舗オリジナル商品として、レストランではスペシャルメニュー（フード1品／ドリンク4品）を、また、オリジナルグッズを扱うロックショップにおいては記念グッズ（Tシャツ／フーディー／ピンバッジ）を3月7日（土）より発売します。
ユニバーサル・シティウォーク大阪店25周年を記念し店舗限定で販売されるフードは、「フィエスタバーガー」。ワカモレとピコデガロ、ハラペーニョサルサにモントレージャックチーズを合わせた、フェス気分あふれるバーガーです。ドリンクにおいては、ノンアルコールで仕上げた「バージン・ピニャコラーダ」（ブルー／ピンク／イエロー／ホワイトの4種）をご用意、いずれもココナッツクリームをベースに異なったフレーバーで楽しむ南国気分満載の一杯となっています。
また、オリジナルグッズでは、ツアーTシャツをイメージしたクールなデザインのTシャツ、フーディー、ピンバッジを数量限定で販売します。
ハードロックカフェ ユニバーサル・シティウォーク大阪
25周年スペシャルアイテム 販売概要
※価格はいずれも税込
◇ 販売店舗：
ハードロックカフェ ユニバーサル・シティウォーク大阪
大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪 3・4階
TEL.06-4804-3870
＜スペシャルメニュー＞ ※レストランでのご飲食での販売となります。
◇ 販売期間：
2026年3月7日（土）〜31日（火）
◇ 販売商品：
・ 「フィエスタバーガー」 3,380円
・ 「バージン・ピニャコラーダ ブルー」（ノンアルコール） 20oz 1,780円 16oz 1,180円
・ 「バージン・ピニャコラーダ ピンク」（ノンアルコール）20oz 1,780円 16oz 1,180円
・ 「バージン・ピニャコラーダ イエロー」（ノンアルコール）20oz 1,780円 16oz 1,180円
・ 「バージン・ピニャコラーダ ホワイト」（ノンアルコール）20oz 1,780円 16oz 1,180円
＜記念グッズ＞ ※ロックショップでの販売予定
◇ 発売日：
2026年3月7日（土）
◇ 商品名：
・ 「25TH ANNIVERSARY PIN」 2,860円 ※500個限定
・ 「25TH ANNIVERSARY T-SHIRTS」 5,940円 （サイズS〜XXL）
・ 「25TH ANNIVERSARY HOODIE」 9,570円 （サイズS〜XXL）
◇ ハードロックカフェ 公式ホームページ：
https://hardrockjapan.com/
ハードロックカフェ ユニバーサル・シティウォーク大阪
25周年スペシャルメニュー
「フィエスタバーガー」
ワカモレとピコデガロ、ハラペーニョサルサにモントレージャックチーズを合わせた、フェス気分あふれるバーガー。
「バージン・ピニャコラーダ ブルー」（ノンアルコール）
ココナッツクリームにパイナップルジュースとモナン・ブルーキュラソーを合わせた、爽やかな一杯。
「バージン・ピニャコラーダ ピンク」（ノンアルコール）
ココナッツクリームとクランベリーをミックスした、フルーティーでやさしい味わい。
「バージン・ピニャコラーダ イエロー」（ノンアルコール）
ココナッツクリームとマンゴーを合わせた、トロピカルな甘みが広がる一杯。
「バージン・ピニャコラーダ ホワイト」（ノンアルコール）
ココナッツクリームにモナン・キャラメルシロップとアップルジュースを加えた、まろやかな甘さの一杯。
ハードロックカフェ ユニバーサル・シティウォーク大阪
25周年スペシャルグッズ
「25TH ANNIVERSARY PIN」
「25TH ANNIVERSARY T-SHIRTS」
「25TH ANNIVERSARY HOODIE」
世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。 エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています。
グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。
ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。
ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com
【公式ホームページ】
http://hardrockjapan.com/
【ハードロックカフェ 国内店舗】
・東京店
東京都港区六本木5-4-20
TEL.03-3408-7018
・上野駅東京店
東京都台東区上野7‐1-1 アトレ上野１階
TEL.03-5826-5821
・横浜店
神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階
TEL.045-682-5626
・京都店 （ロックショップ）
京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階
TEL.075-606-5563
・ 大阪なんば店（ロックショップ）
大阪府大阪市中央区難波3丁目4番10号 伊藤屋ビル
TEL. 06-6647-6011
・ユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪 3・4階
TEL.06-4804-3870
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部 TEL：03-3470-5307
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
ハードロックカフェ・ジャパン オフィシャルオンラインショップ
https://hrcjapan.official.ec/
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
