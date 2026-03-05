¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¶å½£Âç³Ø¹©³Ø·Ï¹ÖµÁ¼¼¡¡¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Êç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í¶å½£Âç³Ø¤Ç¤Ï¡¢ËÜ³ØµÚ¤ÓÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë»ñ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ì±´Ö»ö¶È¼Ô¤ÈÏ¢·È¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤Êºâ¸»¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢·òÁ´¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ºâÀ¯´ðÈ×¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ³Ø¤¬½êÍ¤¹¤ë»ÜÀß¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤êÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÐ¾Ý»ÜÀß¡ÛÊ¡²¬»ÔÀ¾¶è¸µ²¬744¡¡¶å½£Âç³Ø°ËÅÔ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¹©³ØÉô¹ÖµÁ¼¼¡§À¾¹ÖµÁÅïÂè2¹ÖµÁ¼¼¡¡164Ö¡¡Â¾9¼¼
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¹©³ØÉôÉôÌç¹ÖµÁ¼¼¡§¥¦¥¨¥¹¥È2¹æ´Û318¼¼¡¡106Ö¡¡Â¾28¼¼
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¾ðÊó²Ê³Ø¸¦µæ±¡¹ÖµÁ¼¼¡§¥¦¥¨¥¹¥È2¹æ´Û313¹ÖµÁ¼¼¡¡143Ö
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦Åý¹ç¿·ÎÎ°è³ØÉÜ¹ÖµÁ¼¼¡§Áí¹ç³Ø½¬¥×¥é¥¶¡¡AMS¹ÖµÁ¼¼1¡¡104Ö¡¡Â¾3¼¼
¢¨Êç½¸Í×¹àµÚ¤Ó³Æ¼ïÍÍ¼°¡¦»ñÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¤ÎURL¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä | Âç³Ø¤Î¼èÁÈ | ¶å½£Âç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¶å½£Âç³Ø¡ÊKYUSHU UNIVERSITY¡Ë
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
