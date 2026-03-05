R-1グランプリ2026 FANY BANKキャンペーンを実施

対象期間



2026年３月４日（水）〜４月５日（日）



A賞をご希望のかたは2026年３月15日（日）までにエントリーしてください。



対象支店



FANY支店



特典



FANY BANKで条件を達成したお客さまを対象に、以下の特典を抽せんでプレゼントいたします。



さらに、キャンペーンにご参加いただいた皆さま全員に参加賞を進呈いたします。



A賞：R-1グランプリ2026 決勝観覧チケット（３組６名）



B賞：R-1グランプリ2026 オリジナルタンブラー（111名）



参加賞：R-1グランプリ2026 オリジナル FANY BANK限定アプリ壁紙



※参加賞は、A賞またはB賞に当せんされたかたも対象となります。



※A賞・B賞については、重複当せんはありません。