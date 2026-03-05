こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
R-1グランプリ2026 FANY BANKキャンペーンを実施
〜抽せんで決勝観覧・オリジナルグッズが当たる！〜
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）と、吉本興業グループの株式会社FANY（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：梁 弘一、以下「FANY」）は、FANY会員専用のネット銀行口座「FANY BANK」にて、2026年３月４日（水）から「R-1グランプリ2026 FANY BANKキャンペーン」を開催します。
対象となるお客さま
キャンペーン期間中にFANY支店でエントリーのうえ、以下の各条件を満たしたかたが対象となります。
A賞：2026年３月15日（日）時点で円普通預金残高1,000円以上あること
B賞：2026年４月５日（日）時点で円普通預金残高1,000円以上あること
参加賞：2026年４月５日（日）時点で円普通預金残高1,000円以上あること
円普通預金残高に応じて当せん確率がアップします。
判定日時点の円普通預金残高1,000円を１口として、残高に応じて応募口数が増加します。
※2026年３月15日（日）までにエントリーいただき、各賞の残高判定日に残高の条件を達成された場合、A賞・B賞どちらも抽せんの対象となります。
残高判定日
A賞：2026年３月15日（日）
B賞・参加賞：2026年４月５日（日）
特典提供について
A賞：2026年３月16日（月）以降
当せんされたかたには、FANY BANKアプリ内のメッセージボックスにて、順次詳細をお知らせします。
※A賞に当せんされたかたは、メッセージを受け取った翌日までに所定の方法でご返信ください。
B賞：2026年４月下旬
FANY BANKにご登録のご住所宛に発送いたします。
※当せんは発送をもってかえさせていただきます。
参加賞：2026年４月下旬
＞本キャンペーンの詳細は下記URLをご確認ください。
https://bank.fany.lol/archives/campaign/2026258
FANY BANK 概要
https://digitalpr.jp/table_img/2617/129933/129933_web_1.png
ご注意事項
本キャンペーンはFANYと住信SBIネット銀行が実施するキャンペーンです。
本キャンペーンの内容は、予告なく変更や延長、または中止する場合があります。
特典は、課税の対象となる場合がありますので所轄税務署にご確認ください。
以下の場合はキャンペーンの対象外となりますので、ご注意ください。
-特典付与時点でFANY BANKの口座を解約された場合、口座凍結、住信SBIネット銀行が定める各種取引規定に違反した場合
-その他お客さまの不正行為等により、住信SBIネット銀行がキャンペーン対象外と判断した場合。
-上記記載のキャンペーン対象条件を満たさない場合。
新規口座開設方法によっては、お時間がかかる場合がございます。余裕を持った口座開設申込をお願いいたします。
A賞の当せん者に関しては、2026年３月17日（予定）までにご連絡いたします。ご連絡のないかたに関してはB賞の当せんにご期待ください。
ご登録いただいた住所にお届けできなかった場合、再送はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
「NEOBANK®」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第5953666号。
「ネオバンク®」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第6455993号。
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）と、吉本興業グループの株式会社FANY（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：梁 弘一、以下「FANY」）は、FANY会員専用のネット銀行口座「FANY BANK」にて、2026年３月４日（水）から「R-1グランプリ2026 FANY BANKキャンペーン」を開催します。
対象期間
2026年３月４日（水）〜４月５日（日）
A賞をご希望のかたは2026年３月15日（日）までにエントリーしてください。
対象支店
FANY支店
特典
FANY BANKで条件を達成したお客さまを対象に、以下の特典を抽せんでプレゼントいたします。
さらに、キャンペーンにご参加いただいた皆さま全員に参加賞を進呈いたします。
A賞：R-1グランプリ2026 決勝観覧チケット（３組６名）
B賞：R-1グランプリ2026 オリジナルタンブラー（111名）
参加賞：R-1グランプリ2026 オリジナル FANY BANK限定アプリ壁紙
※参加賞は、A賞またはB賞に当せんされたかたも対象となります。
※A賞・B賞については、重複当せんはありません。
2026年３月４日（水）〜４月５日（日）
A賞をご希望のかたは2026年３月15日（日）までにエントリーしてください。
対象支店
FANY支店
特典
FANY BANKで条件を達成したお客さまを対象に、以下の特典を抽せんでプレゼントいたします。
さらに、キャンペーンにご参加いただいた皆さま全員に参加賞を進呈いたします。
A賞：R-1グランプリ2026 決勝観覧チケット（３組６名）
B賞：R-1グランプリ2026 オリジナルタンブラー（111名）
参加賞：R-1グランプリ2026 オリジナル FANY BANK限定アプリ壁紙
※参加賞は、A賞またはB賞に当せんされたかたも対象となります。
※A賞・B賞については、重複当せんはありません。
対象となるお客さま
キャンペーン期間中にFANY支店でエントリーのうえ、以下の各条件を満たしたかたが対象となります。
A賞：2026年３月15日（日）時点で円普通預金残高1,000円以上あること
B賞：2026年４月５日（日）時点で円普通預金残高1,000円以上あること
参加賞：2026年４月５日（日）時点で円普通預金残高1,000円以上あること
円普通預金残高に応じて当せん確率がアップします。
判定日時点の円普通預金残高1,000円を１口として、残高に応じて応募口数が増加します。
※2026年３月15日（日）までにエントリーいただき、各賞の残高判定日に残高の条件を達成された場合、A賞・B賞どちらも抽せんの対象となります。
残高判定日
A賞：2026年３月15日（日）
B賞・参加賞：2026年４月５日（日）
特典提供について
A賞：2026年３月16日（月）以降
当せんされたかたには、FANY BANKアプリ内のメッセージボックスにて、順次詳細をお知らせします。
※A賞に当せんされたかたは、メッセージを受け取った翌日までに所定の方法でご返信ください。
B賞：2026年４月下旬
FANY BANKにご登録のご住所宛に発送いたします。
※当せんは発送をもってかえさせていただきます。
参加賞：2026年４月下旬
＞本キャンペーンの詳細は下記URLをご確認ください。
https://bank.fany.lol/archives/campaign/2026258
FANY BANK 概要
https://digitalpr.jp/table_img/2617/129933/129933_web_1.png
ご注意事項
本キャンペーンはFANYと住信SBIネット銀行が実施するキャンペーンです。
本キャンペーンの内容は、予告なく変更や延長、または中止する場合があります。
特典は、課税の対象となる場合がありますので所轄税務署にご確認ください。
以下の場合はキャンペーンの対象外となりますので、ご注意ください。
-特典付与時点でFANY BANKの口座を解約された場合、口座凍結、住信SBIネット銀行が定める各種取引規定に違反した場合
-その他お客さまの不正行為等により、住信SBIネット銀行がキャンペーン対象外と判断した場合。
-上記記載のキャンペーン対象条件を満たさない場合。
新規口座開設方法によっては、お時間がかかる場合がございます。余裕を持った口座開設申込をお願いいたします。
A賞の当せん者に関しては、2026年３月17日（予定）までにご連絡いたします。ご連絡のないかたに関してはB賞の当せんにご期待ください。
ご登録いただいた住所にお届けできなかった場合、再送はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
「NEOBANK®」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第5953666号。
「ネオバンク®」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第6455993号。
以上
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp