こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
凍らせてもおいしいパウチタイプの「アサイーボウル Smoothie」を、3月16日（月）に新発売
シャーベットのようななめらかな食感のアサイーボウルが楽しめる！
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、アサイーの濃厚でなめらかな舌触りにフルーツの豊かな味わいで、冷凍することでシャーベット状の食感も楽しめるパウチタイプのスムージー飲料「アサイーボウル Smoothie」を、3月16日（月）に新発売します。
アサイーは、その栄養価の高さなどからスーパーフードとして注目されており、特に色鮮やかなフルーツやナッツなどをトッピングした「アサイーボウル」は、インフルエンサーの発信をきっかけにZ世代を中心に人気が広がっています。そこで今回、常温・冷蔵はもちろん、凍らせてもおいしく楽しめる設計により、様々なシーンで手軽にお楽しみいただけるパウチタイプの製品を新たに発売します。
「アサイーボウル Smoothie」（パウチタイプ）は、アサイーの濃厚でなめらかな舌触りにフルーツの豊かな味わいをお楽しみいただけるスムージー飲料です。アサイーにバナナ、ぶどう、いちご、アーモンドなどを加え、まるで「アサイーボウル」を味わっているかのような満足感のある飲みごたえが特長です。
また、冷凍することで、アサイーボウル特有のとろっとした味わいを残しながら口当たりなめらかなシャーベットのような食感へと変化するため、手軽にプチ贅沢気分をお楽しみいただけます。
今後も当社は、日々目まぐるしく変わりゆくトレンドから汲み取れる多様なニーズに対応し、バラエティー豊かな製品の提案を継続的に行ってまいります。
≪製品概要≫
製品名：アサイーボウル Smoothie
品名：30％混合果汁入り飲料
容量・容器：150gパウチ
希望小売価格税込（税別）：237円（220円）
発売日：3月16日（月）
販売地域：全国
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、アサイーの濃厚でなめらかな舌触りにフルーツの豊かな味わいで、冷凍することでシャーベット状の食感も楽しめるパウチタイプのスムージー飲料「アサイーボウル Smoothie」を、3月16日（月）に新発売します。
アサイーは、その栄養価の高さなどからスーパーフードとして注目されており、特に色鮮やかなフルーツやナッツなどをトッピングした「アサイーボウル」は、インフルエンサーの発信をきっかけにZ世代を中心に人気が広がっています。そこで今回、常温・冷蔵はもちろん、凍らせてもおいしく楽しめる設計により、様々なシーンで手軽にお楽しみいただけるパウチタイプの製品を新たに発売します。
また、冷凍することで、アサイーボウル特有のとろっとした味わいを残しながら口当たりなめらかなシャーベットのような食感へと変化するため、手軽にプチ贅沢気分をお楽しみいただけます。
今後も当社は、日々目まぐるしく変わりゆくトレンドから汲み取れる多様なニーズに対応し、バラエティー豊かな製品の提案を継続的に行ってまいります。
≪製品概要≫
製品名：アサイーボウル Smoothie
品名：30％混合果汁入り飲料
容量・容器：150gパウチ
希望小売価格税込（税別）：237円（220円）
発売日：3月16日（月）
販売地域：全国