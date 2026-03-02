こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【酪農学園大学・立教大学】立教大学環境学部開設記念ならびに立教大学・酪農学園大学連携協定締結記念シンポジウム「『次世代環境リーダー』の育成-豊かな環境と公正な社会を導く-」を開催
酪農学園大学（北海道江別市）と立教大学（東京都豊島区）は、教育・研究・地域連携の強化を目的とし、環境分野での連携協定を2025年2月に締結しました。
今般、2026年4月に立教大学環境学部が開設されることを記念し、環境分野の課題を踏まえつつ、立教大学池袋キャンパスにおいてシンポジウムを開催します。また、環境学部開設と同時期に新学類を開設する酪農学園大学と立教大学との連携を記念し、連携によって広がる教育についても議論を行います。
『人づくり』にフォーカスし、各界からゲストを招き、それぞれの業界でどのような環境問題と立ち向かい、どのような人物を欲しているのかを問題提起していただき、それを受けて、新学部でどのような教育を目指すかをパネルディスカッションを行います。
【日時・場所】
日時：2026年3月14日（土）15:00〜18:00（開場14:30）
場所：池袋キャンパス 8号館1階 8101教室
【申込】
事前申込 必要
参加費 無料
立教大学ホームページ
https://www.rikkyo.ac.jp/events/2026/03/mknpps000003jgmg.html
【プログラム】
司会：大久保奈弥（本学環境学部開設準備室教授）
（１）15:00 挨拶：石川淳（立教大学統括副総長）
（２）15:03 環境学部開設にあたっての立教大学の教育理念（仮称）：西原廉太（立教大学総長）
（３）15:10 酪農学園大学新学類開設と両大学連携の狙い（仮称）：岩野英知氏（酪農学園大学学長）
（４）15:20 ゲスト講演者による話題提供
・平田仁子氏（一般社団法人Climate integrate代表理事、本学部客員教授）
・山藤旅聞氏（新渡戸文化中学・高等学校副校長）
・江守正多氏（東京大学未来ビジョン研究センター副センター長）
・真野秀太氏（株式会社UPDATER上席執行役員）
・小久保智史氏（小山市総合政策部ゼロカーボン・ネイチャーポジティブ推進課課長補佐）
・佐藤喜和氏（酪農学園大学大学院酪農学研究科長）
休憩10分
（５）16:30 パネルディスカッション（２セッション）
第１部（16:30〜17:10・会場からの質疑応答の時間を含む）
環境リーダーを育成するための学問的基盤の重要性：
小糸健太郎氏（酪農学園大学）、江守氏、山藤氏、真野氏、二ノ宮リムさち（進行：森朋子）
第２部（17:15〜17:55・会場からの質疑応答の時間を含む）
地域の将来を支える環境リーダーの育成：
宮粼紗矢香氏（国立環境研究所）、小久保氏、佐藤氏、平田氏（進行：大久保奈弥）
（６）17:55〜18:00 まとめ：小林潤司（本学環境学部開設準備室教授）
▼本件に関する問い合わせ先
酪農学園大学入試広報センター
津川
住所：北海道江別市文京台緑町582番地
TEL：011-388-4158
FAX：011-3884157
メール：koho@rakuno.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
