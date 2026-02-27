こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
大阪初出店！「2050 coffee 心斎橋店」2026年4月21日 グランドオープン
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、合同会社Kurasu（所在地：京都府京都市、代表取締：大槻 洋三）と締結したフランチャイズ契約に基づき、「2050 coffee 心斎橋店」を、2026年4月21日（火）にオープンします。
《2050 coffeeとは》
2050 coffeeの名前の由来は、"コーヒー2050年問題"と呼ばれる将来的な課題への問題意識から生まれたブランドです。地球温暖化の影響により、アラビカ種の栽培適地は2050年までに半減する可能性が指摘される一方、世界のコーヒー需要は増加傾向にあります。こうした環境変化を前提に、私たちは「2050年以降も高品質なコーヒーを持続可能な形で楽しめる未来」を見据えています。単に課題を提示するのではなく、生産者との長期的な関係構築と適正な価格での調達を基盤とし、テクノロジーを活用した抽出の再現性向上や、TAPシステムによる迅速かつ安定した提供体験を通じて、持続可能なコーヒーモデルの実装を目指しています。2050 coffeeという名前には、未来への警鐘ではなく、未来を設計する意思が込められています。
高品質なスペシャルティコーヒーを提供します。また、期間によって使用するコーヒー豆も変化するため、新たな出会いをお楽しみください。さらに、SNS映えする店舗やタップマシンによる少し先の未来を感じる空間を創造しています。
《店舗概要》
住所 ：大阪府大阪市中央区南船場三丁目7-15
営業時間：9:00‐22:00予定
定休日 ：無休
座席 ：11席、スタンディングスペース
支払方法：キャッシュレスのみ（現金取扱無し）
サービス：店内飲食、テイクアウト
取扱商品：コーヒー・ソフトドリンク・軽食・グッズ
価格帯 ：約600円〜1,800円
《商品紹介》
タップコーヒー ICE＆HOT
2050 coffeeはサプライチェーンの透明性と、関係者とのリレーションを大切にしながら豆を選定しています。さらに、適作農地の分布が変わっていくかもしれない未来に目を向けるきっかけとなるような、発見のあるコーヒーをセレクト。オープンと同時に、インドのスペシャルティコーヒーを広める生豆専門店 Kaapi Culture とのつながりから「India LAB CMO」を提供予定です。
カフェラテ ICE&HOT
オープンと同時に提供するエスプレッソラテは、シングルオリジン「Rwanda Nkara Soil Project Lot.1204」を使用。ルワンダ北部ガケンケ地区で、ドゥクンデカワ・ムササ協同組合が管理するンカラCWSから届くロットです。Soil Projectは、コーヒー生産の副産物を活かして農家自身が堆肥を作り、苗づくりへつなげる取り組み。2050 coffeeでは、シングルオリジンはもちろん、ブレンドでも「どの豆を使っているか」をオープンにし、選ぶ理由まで伝わる一杯を目指します。
抹茶ラテ ICE＆HOT
抹茶は世界的な需要の高まりに対して、原料や設備投資の都合上、短期的に供給を増やしにくい素材です。2050 coffeeでは、つくり手と産地の時間軸を尊重しながら、状況に応じて価格や供給の変化とも向き合い、長く続く関係性の中で調達を続けています。抹茶オーツラテは、オーツミルク（植物性のミルク）ときび砂糖をほんの少し加え、香りと旨みが主役になるバランスに。抹茶の輪郭が残る、やさしい一杯に仕上げました。
※画像はイメージです。
※内容・価格等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
