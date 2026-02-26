ÅìµþÂç³Ø¡¦NTT¡¦NEC¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ò»Ù¤¨¤ëAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÉáµÚ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±6G¡¿IOWN´ðÈ×¤Ë3¼Ôµ»½Ñ¤òÅý¹ç¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àAR»Ù±ç¤Î¼Â¾Ú¤ËÀ®¸ù

¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¡Ê½êºßÃÏ:ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢¸¦µæ²ÊÄ¹¡§²ÃÆ£ ÂÙ¹À¡¢Æ±¸¦µæ²ÊÃæÈø¸¦µæ¼¼¶µ¼ø¡§ÃæÈø ¾´¹¨¡¢°Ê²¼¡ÖÅìµþÂç³Ø¡×¡Ë¡¢NTT³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅçÅÄ ÌÀ¡¢°Ê²¼¡ÖNTT¡×¡Ë¡¢ÆüËÜÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§¿¹ÅÄ Î´Ç·¡¢°Ê²¼¡ÖNEC¡×¡Ë¤Ï¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ëAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¢¨1ÉáµÚ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢6G¢¨2¡¿IOWN¢¨3´ðÈ×¤Ë3¼Ôµ»½Ñ¤òÅý¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥»¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ÄÌ¿®µ»½Ñ¢¨4¡¢À¸À®AI¸þ¤±¥á¥Ç¥£¥¢À©¸æµ»½Ñ¢¨5¡¢In-Network Computing (INC) ¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ãµ»½Ñ¢¨6¤òÅý¹ç¤·¡¢AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ËÉ¬Í×¤ÊÂçÍÆÎÌ¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®µÚ¤Ó·×»»½èÍý¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¾Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Äó°Æµ»½Ñ¤ÎÍ¸úÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Mobile World Congress 2026¡Ê°Ê²¼¡ÖMWC 2026¡×¡ËJapan Pavilion¤Ç¤Î½ÐÅ¸¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¦µæÀ®²ÌµÚ¤Ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¹ñºÝÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
1¡¥3¼ÔÏ¢·È¤ÎÇØ·Ê¤È°ÕµÁ
¡¡¾ðÊóÄÌ¿®¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤É¤³¤Ç¤âÃ¯¤È¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¶¦ÄÌ´ðÈ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ï¹ñºÝÏ¢·ÈµÚ¤Ó¹ñºÝÉ¸½à²½¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê²ÁÃÍ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Î½ÅÍ×À¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¡¢ºÒ³²¤ä»ö¸Î¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ê¤É¡¢¹ï¡¹¤ÈÊÑ²½¤¹¤ë¾õ¶·¤ò¿×Â®¤ËÇÄ°®¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¿Í¼ê¤ä»öÁ°¤ËÄê¤á¤¿¥ë¡¼¥ë¤À¤±¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¡¢AI¤Î³èÍÑ¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤ò»Ù±ç¤¹¤ëAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤òÍÑ¤¤¤ë»ö¤Ç¼«Î§Åª¤«¤Ä¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¾õ¶·¤òÇ§¼±¤Ç¤¡¢Èï³²¤ÎÌ¤Á³ËÉ»ß¤ä±Æ¶Á¤ÎºÇ¾®²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò¹âÅÙ¤Ëµ¡Ç½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤òÄãÃÙ±ä¤«¤Ä¹â¤¤¿®ÍêÀ¤Ç½èÍý¡¦ÅÁÁ÷¤Ç¤¤ë¼¡À¤ÂåICT¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢6GµÚ¤ÓIOWN¤Ë¶¯¤ß¤òÍ¤¹¤ëÅìµþÂç³Ø¡¢NTT¡¢NEC¤¬¡¢ÅìµþÂç³Ø¤Î¡Ö¼Ò²ñÏ¢·È¹ÖºÂ¡×À©ÅÙ¤Î¤â¤È¤Ç·ë½¸¤·¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ò»Ù¤¨¤ëAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢6G¡¿IOWN´ðÈ×µ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥¸¦µæÇØ·Ê
¡¡¶áÇ¯¤ÎAI³èÍÑ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤«¤é¤Î¥×¥í¥ó¥×¥ÈÆþÎÏ¤òµ¯ÅÀ¤ËÆ°ºî¤¹¤ë·ÁÂÖ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢º£¸å¤Î¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÌÀ¼¨Åª¤Ê»Ø¼¨¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢¥»¥ó¥µ¤Ê¤ÉÈó¿Í´Ö¤«¤é¤ÎÆþÎÏ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¼«Î§Åª¤ËÆ°ºî¤¹¤ëAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÉáµÚ¤¬¿Ê¤à¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢¼þ°Ï´Ä¶¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¾ï»þ¼ý½¸¡¦´Æ»ë¤·¡¢°Û¾ï¤ÎÃû¸õ¤ò¸¡ÃÎ¤·¤¿ºÝ¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ò»Ù¤¨¤ëAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¼Â¸½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¾ï»þ²ÔÆ¯·¿¤ÎAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÍøÍÑ¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥ë¥Á¥â¡¼¥À¥ë¥Ç¡¼¥¿¢¨7¤ÎÎÌ¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿¤ÎÁý²Ã¤ËÂÐ¤·¡¢¸½¹Ô¤ÎICT¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤Ï¼¡¤Î3¤Ä¤Îµ»½Ñ²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ ÌµÀþ¶è´Ö¤ÎÂÓ°èÉÔÂ
¡¡Â¿¿ô¤Î¥»¥ó¥µ¤äÃ¼Ëö¤«¤éËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬¾ï»þÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÌµÀþ¶è´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ½½Ê¬¤ÊÄÌ¿®ÂÓ°è¤Î³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¥»¥ó¥µ¥Ç¡¼¥¿¤Î¾ï»þAI½èÍý¤Ë¤è¤ë·×»»Éé²Ù¤ÎÁýÂç
¡¡Á´¤Æ¤Î¥»¥ó¥µ¥Ç¡¼¥¿¤ò·×»»ÎÌ¤ÎÂç¤¤¤AI¤Ç¾ï¤Ë½èÍý¤¹¤ë¤È¡¢·×»»Éé²Ù¤¬²áÂç¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê±þÅú¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£ AI¤ÎÂçµ¬ÌÏ²½¤ËÈ¼¤¦·×»»Éé²Ù¡¦¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ÎÁýÂç
¡¡Â¿ÍÍ¤Ê¥»¥ó¥µ¥Ç¡¼¥¿¤Î²òÀÏ¤Ë¤ÏÂçµ¬ÌÏAI¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢É¬Í×¤Ê·×»»Ç½ÎÏ¡¦ÅÅÎÏ¤¬ÁýÂç¤·¤Þ¤¹¡£
3¡¥µ»½Ñ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é3¤Ä¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Îµ»½Ñ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥»¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ÄÌ¿®µ»½Ñ¡ÊÅìµþÂç³Ø¡Ë
¡¡»þ´ÖÅª°ÕÌ£Ï¢Â³À¤òÄÌ¿®À©¸æ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¥»¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ÄÌ¿®¤Î±þÍÑµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤ÎÊÑ²½¤ò»þ´ÖÊý¸þ¤ËÄÉÀ×¤·¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã±°ì¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ç¤Ï¸¡½Ðº¤Æñ¤Ê¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤â»þ´ÖÅªÊ¸Ì®¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¸¡½Ð²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤òÄã¥Ç¡¼¥¿ÎÌ¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌµÀþ¶è´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÄÌ¿®¥ê¥½¡¼¥¹¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¢ À¸À®AI¸þ¤±¥á¥Ç¥£¥¢À©¸æµ»½Ñ¡ÊNEC¡Ë
¡¡AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÁ°ÃÊ¤Ë¥Ç¡¼¥¿¼±ÊÌ´ï¤òÇÛÃÖ¤·¡¢½ÅÍ×¤Ê¥»¥ó¥µ¥Ç¡¼¥¿¤Î¤ß¤òÁªÂòÅª¤ËAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ØÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿äÏÀ¤ËÉ¬Í×¤Ê·×»»¥ê¥½¡¼¥¹¤òºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿¼±ÊÌ´ï¤Ï¡¢AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¿äÏÀ·ë²Ì¤ò³Ø½¬¤·¡¢½ÅÍ×¤Ê¥»¥ó¥µ¥Ç¡¼¥¿¤òÈ½ÊÌ¤·¤Þ¤¹¡£
£ In-Network Computing (INC) ¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ãµ»½Ñ¡ÊNTT¡Ë
¡¡1¤Ä¤ÎµðÂç¤ÊAI¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÇ¤¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÊ¬»¶¤¹¤ë¾®·¿¤ÎÀìÌçAI¤ä³°Éô¤Î¾ðÊó¸»¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢AI½èÍý¤Î¹â¸úÎ¨¡¦¹â¿®Íê²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¿Þ2. µ»½Ñ²ÝÂê¤ÈÄó°Æ¥¢¥×¥í¡¼¥Á
4¡¥¼Â¾Ú¤Î³µÍ×
¡¡ËÜ¼Â¾Ú¤Ï¡¢AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÍøÍÑ»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥ó¥É¥Ä¡¼¥¨¥ó¥ÉÃÙ±ä¢¨8¡Ê°Ê²¼¡¢E2EÃÙ±ä¡Ë¤ÎÆÃÀ¤òÇÄ°®¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Äó°Æµ»½Ñ¤Ë¤è¤ëÄÌ¿®µÚ¤Ó·×»»½èÍý¤Î¸úÎ¨²½¤¬ÃÙ±äÄã¸º¤ËÍ¿¤¨¤ë¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢´í¸±¥·¡¼¥ó¤ò´Þ¤àÆ°²è¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È¡Ê60ÉÃ¡¢1,800¥Õ¥ì¡¼¥à¡Ë¤òÍÑ¤¤¡¢¥»¥ó¥µ¤«¤éÆþÎÏ¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¤òAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬½èÍý¤¹¤ë¹½À®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÊ³¬Åª¤ÊÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¥æ¡¼¥¹¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢AR¥°¥é¥¹¤òÁõÃå¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¤Î¼þÊÕ´Ä¶¤òAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ä¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤òÇÄ°®¤·¤¿¾å¤ÇÀøºßÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯Ãû¸õ¤òÍ½Â¬¡¦È½ÃÇ¤¹¤ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢»öÁ°É¾²Á¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥ó¥µ¤«¤éÆþÎÏ¤µ¤ì¤ëÁ´¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÃà¼¡Åª¤ËAI½èÍý¤¹¤ë¹½À®¤Ë¤ª¤±¤ëÃÙ±äÆÃÀ¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¤´¤È¤Ë½èÍýÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬ÎßÀÑ¤·¡¢E2EÃÙ±ä¤¬»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤ËÁýÂç¤¹¤ë·¹¸þ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç´í¸±¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤«¤éÈ½ÃÇ·ë²Ì¤ä»Ø¼¨¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ËÍ×¤¹¤ë»þ´Ö¤¬ÁýÂç¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÊAR»Ù±ç¤Î¥æ¡¼¥¹¥±¡¼¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢»öÁ°É¾²Á¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ËÜ¼Â¾Ú¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄó°Æµ»½Ñ¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿¹½À®¤ÎÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÄÌ¿®ÎÌµÚ¤Ó·×»»Éé²Ù¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¡¢Æ°²èÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤¸¤ÆE2EÃÙ±ä¤ò¤Û¤Ü°ìÄê¤Ë°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½èÍýÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬ÎßÀÑÅª¤ËÁýÂç¤¹¤ë·¹¸þ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Äó°Æµ»½Ñ¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ë¤è¤ëAI¤Î¿äÏÀÀºÅÙ¤ÎÄã²¼¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°Ê¾å¤è¤ê¡¢Äó°Æµ»½Ñ¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ëËÜ¥æ¡¼¥¹¥±¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¤Î¿äÏÀÀºÅÙ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤ÞE2EÃÙ±ä¤ò°ÂÄêÅª¤ËÄã¸º¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
