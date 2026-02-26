【昭和医科大学】かかりつけ薬剤師の有益性を全国規模のデータで検証 ― 高齢患者約4.5万人を対象に解析、死亡リスク低下に関する仮説を生成

【昭和医科大学】かかりつけ薬剤師の有益性を全国規模のデータで検証 ― 高齢患者約4.5万人を対象に解析、死亡リスク低下に関する仮説を生成