¼ÖÎ¾¤Î²»¤¬¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤ÎÏ¿²»¥Ä¥¢¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öµþ²¦Àþ£¸£°£°£°·Ï£Ç£Ô£Ï¡Ý£Ö£Ö£Ö£Æ¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿À©¸æÁõÃÖÅëºÜ¼ÖÎ¾¤Ç¹Ô¤¯Ï¿²»¥Ä¥¢¡¼¡×¤ò£³·î£²£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¡ª
¡¡
»ÈÍÑ¤¹¤ëµþ²¦Àþ£¸£°£°£°·Ï¼ÖÎ¾¥¤¥á¡¼¥¸¡Êº¸¡Ë¡¢£Ç£Ô£Ï-£Ö£Ö£Ö£Æ¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿À©¸æÁõ¡Ê±¦¡Ë
µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼ ÃÒ»Ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£³·î£²£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¼ÖÎ¾¤Î²»¤¬¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢µþ²¦ÅÅÅ´½é¤È¤Ê¤ë¡Öµþ²¦Àþ£¸£°£°£°·Ï£Ç£Ô£Ï¡Ý£Ö£Ö£Ö£Æ¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿À©¸æÁõÃÖÅëºÜ¼ÖÎ¾¤Ç¹Ô¤¯Ï¿²»¥Ä¥¢¡¼¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜ¥Ä¥¢¡¼¡×¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢µþ²¦Àþ£¸£°£°£°·Ï¼ÖÎ¾¤Ï£Ç£Ô£Ï¡Ý£Ö£Ö£Ö£Æ¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿À©¸æÁõÃÖ¤Î¹¹¿·¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µþ²¦Àþ£¸£°£°£°·Ï¼ÖÎ¾¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿£±£¹£¹£²Ç¯Åö»þ¤«¤é»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö£Ç£Ô£Ï¥µ¥¤¥ê¥¹¥¿£Ö£Ö£Ö£Æ¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿À©¸æÁõÃÖ¤ÎÅëºÜÊÔÀ®¤¬»Ä¤ê£²ÊÔÀ®¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÊÑÄ´²»¤ÏÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤³¤È¤«¤éËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
±Ä¶ÈÎó¼Ö¤Ç¤Ï¼Â¸½½ÐÍè¤Ê¤¤¡Ö²»¡×¤òÏ¿²»¤·¤«¤Ä¡¢ÉáÃÊ¤ÎÁö¹Ô¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤²ÃÂ®¡¢¸ºÂ®´¶¤Î±é½Ð¤Ë¤Æ¼ÖÎ¾¤Î²»¤¬¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡£³·î£²£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢»Ä¤ê£²ÊÔÀ®¤È¤Ê¤Ã¤¿£Ç£Ô£Ï¡Ý£Ö£Ö£Ö£Æ¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿À©¸æÁõÃÖÅëºÜ¼ÖÎ¾¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ï¿²»¥Ä¥¢¡¼¤ò¸áÁ°¤ÎÉô¤È¸á¸å¤ÎÉô¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¼Â»Ü¡£³Æ²ó°Û¤Ê¤ë¥ë¡¼¥È¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥À¥¤¥ä¡¦¼ïÊÌ¤Î¤â¤È¡¢ÄãÂ®¡¦¹âÂ®Áö¹Ô¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê²Ã¸ºÂ®¤Î±¿Å¾ÊýË¡¤Ë¤è¤ëÏ¿²»¤¬²ÄÇ½¡£
¢¾²ÌÌ¤Ë¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤¤Æ¡¢Ä¾ÀÜ¾²¤Ë¡Ö¼ª¡×¤òÉÕ¤±¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿À©¸æÁõÃÖ¤ä¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ¸¤Î²»¤òÊ¹¤¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍÑ°Õ¡£
£Ï¿²»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤Ï¾è¼Ö¤·¤¿¤Þ¤Þ¹Ô¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤´ðÃÏÆâ¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢´ðÃÏÆâ¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤â¼Â»Ü¡£
£±¡¥¡Öµþ²¦Àþ£¸£°£°£°·Ï£Ç£Ô£Ï¡Ý£Ö£Ö£Ö£Æ¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿À©¸æÁõÃÖÅëºÜ¼ÖÎ¾¤Ç¹Ô¤¯Ï¿²»¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë³«ºÅÆü»þ
£³·î£²£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¸áÁ°¤ÎÉô¡§£¹¡§£±£µ¡Á£±£²¡§£²£°º¢¡Ê¼õÉÕ£¸¡§£³£°¡Á£¸¡§£µ£°¡Ë
¢¸á¸å¤ÎÉô¡§£±£²¡§£´£µ¡Á£±£µ¡§£µ£°º¢¡Ê¼õÉÕ£±£²¡§£°£°¡Á£±£²¡§£²£°¡Ë
¢¨ÅöÆü¤Î¹ÓÅ·¡¢Í¢Á÷¾ã³²¤ä¡¢ËÜ¥Ä¥¢¡¼³«ºÅÆüÁ°¤Ë¼ÖÎ¾¸Î¾ãÅù¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ê³«ºÅ¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü¤ÎÎó¼ÖÃÙ±ä¡¢Í¢Á÷¾ã³²¤Ë¤è¤ë¥À¥¤¥ä¤ÎÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤Ï²»¤Î±é½Ð¤Î¤¿¤á¤Î±¿Å¾ÊýË¡¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¸áÁ°¤ÎÉô¤È¸á¸å¤ÎÉô¤Ç¤Ï¡¢Áö¹Ô¥ë¡¼¥È¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµþ²¦´Ñ¸÷ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê£²¡Ë³«ºÅ¾ì½ê
µþ²¦Àþ£¸£°£°£°·Ï¼ÖÆâ¤ª¤è¤Ó¼ãÍÕÂæ¼ÖÎ¾´ðÃÏ¡¢ÁêÌÏ¸¶Àþ¡Áµþ²¦Àþ
¡Ê£³¡Ë»ÈÍÑ¼ÖÎ¾
£¸£·£±£³ÊÔÀ®¤â¤·¤¯¤Ï£¸£·£±£´ÊÔÀ®¡Ê£±£°Î¾¡Ë
¡Ê£´¡Ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
¡Ï¿²»ÀìÍÑ¼ÖÎ¾
¡¦£Ö£Ö£Ö£Æ¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿À©¸æÁõÃÖÅëºÜ¼ÖÎ¾£³Î¾¤Î¤¦¤Á£²Î¾¤ò¡ÖÌµ¿Í¡×¾õÂÖ¤È¤·¡¢¾²²¼¤ÎÁõÃÖÄ¾¾å¤Î²»¤ò¼ýÏ¿¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨»²²Ã¼Ô¤ÏÏ¿²»Ãæ¡¢ÊÌ¤Î¼ÖÎ¾¤Ø¤Î¾è¼Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ÆÃ¼ì±¿Å¾¤Î¼Â»Ü
¡¦±Ø´Ö¤Ç¤ÎÄä¼Ö¤ä¡¢¤½¤Î¸å¤ÎºÆµ¯Æ°¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢£Ö£Ö£Ö£Æ¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿À©¸æÁõÃÖ¤¬¤è¤êºîÆ°¤¹¤ë±¿Å¾¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆüÎó¼ÖÃÙ±äÅù¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤êÆÃ¼ì±¿Å¾¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
£Å°Äì¤·¤¿¡ÖÀÅ¼ä¡×¤Ë¤è¤ëÏ¿²»´Ä¶
¡¦¶õÄ´Åù¤ÏÏ¿²»ÍÑ¼ÖÎ¾¤Î¤ß¡ÖÀÚ¡×¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ï¿²»¤ÎºÝ¤Ë»ý¤Á¹þ¤àµ¡´ï¤Ï¸ÇÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡
¥â¡¼¥¿¡¼Ä¾¾åÏ¿²»ÉôÊ¬¡Êº¸¡Ë¡¢£Ö£Ö£Ö£Æ¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿À©¸æÁõÃÖÄ¾¾åÏ¿²»ÉôÊ¬¡Ê±¦¡Ë
¤ÆÃÊÌÂÎ¸³
¡¦¼ãÍÕÂæ¼ÖÎ¾´ðÃÏÆâ¤ÎÅ¾Àþ¤Ê¤É¤Î±é½Ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦£Ö£Ö£Ö£Æ¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿À©¸æÁõÃÖÅëºÜ¼ÖÎ¾¤Î£±Î¾¤Î¾²¤Ë¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥·¡¼¥È¤òÉß¤¡¢Ä¾ÀÜ¼ª¤òÅö¤Æ¤ÆÀ©¸æÁõÃÖÄ¾¾å¤ª¤è¤Ó¥â¡¼¥¿¡¼²»¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü´õË¾¼Ô¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÙ¤Î¼ÖÎ¾¤Î¤ªºÂÀÊ¤Ë¤ÆÂÔµ¡¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤âÌäÂê¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¿Í¿ô¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¤ÏÆþ¤ìÂØ¤¨À©¤È¤·¡¢£Ö£Ö£Ö£Æ¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿À©¸æÁõÃÖÄ¾¾å¤È¥â¡¼¥¿¡¼Ä¾¾å¤½¤ì¤¾¤ì£´Ê¬¤º¤Ä¡¢·×£¸Ê¬¤òÌÜ°Â¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨Ê¹¤¯°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê£µ¡Ë»²²Ã»ñ³Ê
Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¡ÊÌ¤½¢³Ø»ù¡¦¾®³ØÀ¸°Ê²¼¡¢ÆýÍÄ»ù¤ÎÆ±È¼¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ë
¡Ê£¶¡ËÊç½¸¿Í¿ô
³ÆÉô¡¡£¶£°Ì¾¡¡·×£±£²£°Ì¾
¢¨±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£·¡Ë»²²ÃÎÁ¶â
£±Ì¾¡¡£±£°¡¤£°£°£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¢¨£±¥°¥ë¡¼¥×£²Ì¾¤Þ¤Ç±þÊç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ê£¸¡Ë¿½¤·¹þ¤ß´ü´Ö
£²·î£²£¶Æü¡ÊÌÚ¡Ë£±£´¡§£°£°¡Á£³·î£¸Æü¡ÊÆü¡Ë£²£³¡§£µ£¹
¡Ê£¹¡Ë¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
²¼µ¤Îµþ²¦´Ñ¸÷ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤è¤ê¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µþ²¦´Ñ¸÷ÆÃÀß¥µ¥¤¥È£Õ£Ò£Ì¡§https://keio.tabibako.net/special/keiogtosound_2603
¢¨µþ²¦´Ñ¸÷³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
£²¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¥»¥ó¥¿¡¼¡¡£Ô£Å£Ì¡§£°£³¡Ý£³£³£²£µ¡Ý£¶£¶£´£´ ¡Ê£¹¡§£°£°¡Á£±£¸¡§£°£°¡Ë
¡Ú»²¹Í£±¡Ûµþ²¦Àþ£¸£°£°£°·Ï¼ÖÎ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µì£µ£°£°£°·Ï¤ÎÃÖ¤´¹¤¨¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ£±£¹£¹£²Ç¯¡Á£±£¹£¹£´Ç¯¤Ë£±£°Î¾ÊÔÀ®¤¬£±£´ËÜ¿·Â¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡££¶£°£°£°·Ï°ÊÍè£²£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¼Ö¤Ç£Ö£Ö£Ö£Æ¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿À©¸æÁõÃÖ¤ÎºÎÍÑ¤âÅö¼Ò¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÖÂÎ¤Ï·ÚÎÌ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¹½Â¤¤ÇÁ°ÌÌ¤Ï¥¬¥é¥¹¤òÂç¤¤¯¼è¤ê¡¢¥×¥é¥°¥É¥¢¤ÎÈó¾ï¸ý¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡££±£¹£¹£²Ç¯¤Ë¤ÏÍ¢Á÷µ¡³£ÉôÌç¤Ë¤Æ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»²¹Í£²¡Û£Ö£Ö£Ö£Æ¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿À©¸æÁõÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£Ö£Ö£Ö£Æ¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿À©¸æÁõÃÖ¤È¤Ï¡¢ÅÅ¼Ö¤Î²ÃÂ®ÎÏ¤äÂ®ÅÙ¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤ÆÅÅ°µ¤ä¼þÇÈ¿ô¤òÊÑ²½¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¥â¡¼¥¿¡¼¤ò¸úÎ¨ÎÉ¤¯Æ°¤«¤¹ÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï£±£¹£¹£²Ç¯¤Ëº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë£¸£°£°£°·Ï¼ÖÎ¾¤Ë£Ö£Ö£Ö£Æ¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ½éÆ³Æþ°Ê¹ß¡¢£²£°£±£²Ç¯¤Ëµþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬ÀþÁ´±Ä¶È¼ÖÎ¾¤Î£Ö£Ö£Ö£Æ¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿À©¸æÁõÃÖ²½¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡££²£°£±£µÇ¯¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¾ÃÈñÅÅÎÏºï¸º¸ú²Ì¤ËÍ¥¤ì¤¿£Ö£Ö£Ö£Æ¥¤
¥ó¥Ð¡¼¥¿À©¸æÁõÃÖ¤Ø¤Î¹¹¿·¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦ÅÅÅ´¹ÊóÉô¡¡042-337-3106