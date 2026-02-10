¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Spalding£øYEYE WELLER¡ÖÀ¤³¦¤ò¤â¤Ã¤È¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¡ª¡×¥É¥¤¥ÄÈ¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥å¥ª¡ÈYEYE WELLER¡É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤¬2·î13ÆüÈ¯Çä
¡¡2026Ç¯¤ËÀßÎ©150Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò»Ù¤¨¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥³¥é¥Ç¥£¥Ë¡¢°Ê²¼¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¤è¤ê¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥ß¥å¥ó¥¹¥¿¡¼¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥å¥ª¡ÈYEYE WELLER¡Ê¥¤¥§¥¤¥§¡¦¥¦¥§¥é¡¼¡Ë¡É¤È¤Î¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£2·î13Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ½ç¼¡ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÀ¤³¦¤ò¤â¤Ã¤È¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤«¤é¥¢¥Ê¥í¥°¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹YEYE WELLER¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤¤ª¤í¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ÈÉý¹¤¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¡¡
¡¡¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢YEYE WELLER¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤µ¤È¹¬¤»¤ò¹¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ðÇ®¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¡¢¸«¤ë¿Í¤Î¿´¤òÌÀ¤ë¤¯¡¢¾Ð´é¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢4¥¿¥¤¥×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥í¥´¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤È¶¦¤ËÍ·¤Ó¿´¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î³Ú¤·¤µ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÉ½¸½¤·¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ä¥ß¥Ë¥´¡¼¥ë¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡£¥ª¥ó¥³¡¼¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¥Õ¥³¡¼¥È¤ä¥Ç¥¤¥ê¡¼¥é¥¤¥Õ¤Ë¤â¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£YEYE WELLER¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚYEYE WELLER¡Ê¥¤¥§¥¤¥§¡¦¥¦¥§¥é¡¼¡Ë¡Û
¥É¥¤¥Ä¡¦¥ß¥å¥ó¥¹¥¿¡¼½Ð¿È¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥å¥ª¡£ ¡ÖÀ¤³¦¤ò¤â¤Ã¤È¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¡ª ¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¡¢¿§ºÌË¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æü¾ï¤Ë¥Ý¥Ã¥×¤Ç³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹´ë¶È¤ä¿©ÉÊ¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÊÉ²è¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÌä¤ï¤ºÀ¤³¦¤Ç³èÌöÃæ¡£
¡Ú¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³µÍ×¡Û
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î13Æü(¶â)¡¡½ç¼¡È¯Çä
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¡¡¤ª¤è¤Ó¡¡¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë
¡Ú¾¦ÉÊ¾Ò²ð¡Û
YEYE WELLER COLOR THE COURT
¥¤¥§¥¤¥§¡¦¥¦¥§¥é¡¼ ¥«¥é¡¼¥¶¥³¡¼¥È
¥Ð¥¹¥±¤ò¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¢¡¼¥È¤Î¹çÀ®Èé³×¥Ü¡¼¥ë
ÉÊÈÖ¡§78-171J
SIZE¡§£·
MATERIAL¡§¹çÀ®Èé³×
PRICE¡ï6,930 ¡ÊËÜÂÎ ¡ï6,300)¡¡
MICRO MINI YEYE WELLER
¥Þ¥¤¥¯¥í¥ß¥Ë ¥¤¥§¥¤¥§¡¦¥¦¥§¥é¡¼
¥Ð¥¹¥±¤ò¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¢¡¼¥È¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥ß¥Ë
ÉÊÈÖ¡§79-097J
BOARD SIZE¡§W28.6¡ßH24Ñ
RING SIZE¡§Ä¾·Â16Ñ
MINIBALL SIZE¡§Ä¾·ÂÌó10Ñ
PRICE¡§¡ï3,080¡ÊËÜÂÎ ¡ï2,800)¡¡
CAGER YEYE WELLER COLOR THE COURT
¥±¥¤¥¸¥ã¡¼ ¥¤¥§¥¤¥§¡¦¥¦¥§¥é¡¼ ¥«¥é¡¼¥¶¥³¡¼¥È
¥Ð¥¹¥±¤ò¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¢¡¼¥È¤ò¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥±¥¤¥¸¥ã¡¼
ÉÊÈÖ¡§40-007YWC
MATERIAL¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
SIZE¡§W35£øH57 x D32cm ¡¡
CAPACITY¡§32L
PRICE¡§¡ï13,200¡ÊËÜÂÎ ¡ï12,000)¡¡
YEYE WELLER STREET SWISH CREAM x PINK x TURQUOISE¡¡
¥¤¥§¥¤¥§¡¦¥¦¥§¥é¡¼ ¥¹¥È¥ê¡¼¥È ¥¹¥¦¥£¥Ã¥·¥å ¥¯¥ê¡¼¥à£ø¥Ô¥ó¥¯£ø¥¿¡¼¥³¥¤¥º
¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿POP¤Ê¥¢¡¼¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥Ð¡¼¥Ü¡¼¥ë
ÉÊÈÖ¡§85-474J
SIZE¡§5
MATERIAL¡§¥é¥Ð¡¼
PRICE¡§¡ï3,960 ¡ÊËÜÂÎ ¡ï3,600)¡¡
YEYE WELLER STREET SWISH TURQUOISE x MAROON
¥¤¥§¥¤¥§¡¦¥¦¥§¥é¡¼ ¥¹¥È¥ê¡¼¥È ¥¹¥¦¥£¥Ã¥·¥å ¥¿¡¼¥³¥¤¥º£ø¥Þ¥ë¡¼¥ó
¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿POP¤Ê¥¢¡¼¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥Ð¡¼¥Ü¡¼¥ë
ÉÊÈÖ¡§85-472J SIZE¡§7
ÉÊÈÖ¡§85-473J SIZE¡§5
MATERIAL¡§¥é¥Ð¡¼
PRICE¡§¡ï3,960 ¡ÊËÜÂÎ ¡ï3,600)¡¡
CAGER YEYE WELLER STREET SWISH
¥±¥¤¥¸¥ã¡¼ ¥¤¥§¥¤¥§¡¦¥¦¥§¥é¡¼ ¥¹¥È¥ê¡¼¥È ¥¹¥¦¥£¥Ã¥·¥å
¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿POP¤Ê¥¢¡¼¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¥Ñ¥Í¥ê¥ó¥°¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó
ÉÊÈÖ¡§40-007YWS
MATERIAL¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
SIZE¡§W35£øH57 x D32cm
CAPACITY¡§32L
PRICE¡§¡ï13,200¡ÊËÜÂÎ ¡ï12,000)¡¡
¡Ú¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡Û
-µ¡Ç½ÁÇºà¤ÎºÎÍÑ-
µÛ¿åÂ®´¥µ¡Ç½¡¡´À¤Ê¤É¤Î°áÉþÆâ¤Î¿åÊ¬¤òµÛ¼ý¤·¡¢³°¤Ø¤ÈÊü½Ð¤·¤Æ¡¢È©ÌÌ¤ò¥É¥é¥¤¤Ê¾õÂÖ¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
UV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¡¡È©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëUV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¡ÊUPF50 ¡Ü¡Ë¤òÅëºÜ
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁÇºà¡¡¸¶ºàÎÁ¤Î40¡ó¤Ë¥¨¥³¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ
T-SHIRT YEYE WELLER MADE FOR THE GAME
T¥·¥ã¥Ä ¥¤¥§¥¤¥§¡¦¥¦¥§¥é¡¼ ¥á¥¤¥É¥Õ¥©¡¼¥¶¥²¡¼¥à
¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÈMADE FOR THE GAME¡É¤ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÉÁ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó
ÉÊÈÖ¡§SMT26001Y
MATERIAL¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó
SIZE¡§XS-3XL
PRICE¡§¡ï5,610¡ÊËÜÂÎ ¡ï5,100)
COLOR¡§¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë
T-SHIRT YEYE WELLER THINK BIG EXECUTE SMALL
T¥·¥ã¥Ä ¥¤¥§¥¤¥§¡¦¥¦¥§¥é¡¼ ¥·¥ó¥¯ ¥Ó¥Ã¥° ¥¨¥°¥¼¥¥å¡¼¥È ¥¹¥â¡¼¥ë
¡ÈTHINK BIG EXECUTE SMALL¡É¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó
ÉÊÈÖ¡§SMT26002Y
MATERIAL¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó
SIZE¡§XS-3XL
PRICE¡§¡ï5,610¡ÊËÜÂÎ ¡ï5,100)¡¡
COLOR¡§¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥¤¥¨¥í¡¼
T-SHIRT YEYE WELLER WIN AS A TEAM
T¥·¥ã¥Ä ¥¤¥§¥¤¥§¡¦¥¦¥§¥é¡¼ ¥¦¥£¥ó ¥¢¥º ¥¢ ¥Á¡¼¥à
¥Ô¡¼¥¹¤¹¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥ê¥ó¥°¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥«¥é¡¼¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤ÀT¥·¥ã¥Ä
ÉÊÈÖ¡§SMT26003Y
MATERIAL¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó
SIZE¡§XS-3XL
PRICE¡§¡ï5,610¡ÊËÜÂÎ ¡ï5,100)¡¡
COLOR¡§¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥À¥¹¥Æ¥£¥ß¥ó¥È
T-SHIRT YEYE WELLER LOVE THE GAME
T¥·¥ã¥Ä ¥¤¥§¥¤¥§¡¦¥¦¥§¥é¡¼ ¥é¥Ö ¥¶ ¥²¡¼¥à
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¶»¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä
ÉÊÈÖ¡§SMT26004Y
MATERIAL¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó
SIZE¡§XS-3XL
PRICE¡§¡ï5,610¡ÊËÜÂÎ ¡ï5,100)
COLOR¡§¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥â¡¼¥Ö¥°¥ì¡¼
JERSEY SHORTS YEYE WELLER COLOR THE COURT
¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¥·¥ç¡¼¥Ä ¥¤¥§¥¤¥§¡¦¥¦¥§¥é¡¼ ¥«¥é¡¼ ¥¶ ¥³¡¼¥È
¥Ð¥¹¥±¤ò¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¢¡¼¥È¤ÎÁíÊÁ¥é¥¤¥ó¥Ñ¥ó¥Ä
ÉÊÈÖ¡§SMP26005Y
MATERIAL¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó
SIZE¡§XS-3XL
PRICE¡§¡ï7,480¡ÊËÜÂÎ ¡ï6,800)
COLOR¡§¥Ö¥ë¡¼¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥¤¥¨¥í¡¼
WOVEN PANTS YEYE WELLER STREET SWISH¡¡
ÉÛÖç¥Ñ¥ó¥Ä ¥¤¥§¥¤¥§¡¦¥¦¥§¥é¡¼ ¥¹¥È¥ê¡¼¥È ¥¹¥¦¥£¥Ã¥·¥å
¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿POP¤Ê¥¢¡¼¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÁíÊÁÉÛÖç¥Ñ¥ó¥Ä
ÉÊÈÖ¡§SMP26006Y
MATERIAL¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó
SIZE¡§XS-3XL
PRICE¡§¡ï8,030¡ÊËÜÂÎ ¡ï7,300)
COLOR¡§¥¿¡¼¥³¥¤¥º¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë
