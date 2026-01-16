アクサ損害保険、新CM『はじめてのクルマ 家族』篇と『ふたりの理想のカーライフ 夫婦』篇を公開　〜赤いシートベルトをアイコンに、お客さまに寄り添うアクサの姿勢を表現〜

本CMでは、事故受付の際、休日・夜間でもお客さまに代わって事故の相手方とお電話で直接お話しすることでお客さまだけでなく、相手方にも安心いただける「電話交代サービス」や、事故の後、解決までどれくらいかかるのか先の見えない不安を、具体的なプロセスと現状を可視化することで解消する「解決ロードマップ」、フィールドマネージャー（面談担当者）がお客さまのご自宅などに訪問し、直接対面で不安や不明点をヒアリングし、事故解決までのプロセスなどをご説明することで、より確かな安心と納得を提供する「訪問面談サービス」を紹介しています。事故に直面した際にも、デジタルと人の力を融合した充実したサービスで日常を取り戻すまで寄り添う姿を描いています。【CM『はじめてのクルマ 家族』篇/『ふたりの理想のカーライフ 夫婦』篇 概要】