JAL NEOBANK¡¢¡ÖJAL½»Âð¥í¡¼¥ó¤´ÍøÍÑ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

¡ÁºÇÂç30Ëü¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤¿¤Ï¼Â¹Ô¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤¿¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡Á

½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡ÊCEO¡Ë¡§±ß»³ Ë¡¾¼¡¢°Ê²¼¡Ö½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¡Ë¤È¡¢JAL¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëJAL¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥Ý¡¼¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿Î»Ê Å¯¡¢°Ê²¼¡ÖJAL¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥Ý¡¼¥È¡×¡Ë¤Ï¡¢JAL¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥Ð¥ó¥¯²ñ°÷ÀìÍÑ¤Î¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¸ýºÂ¡ÖJAL NEOBANK¡×¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯£±·î£µÆü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡ÖJAL½»Âð¥í¡¼¥ó¤´ÍøÍÑ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£







ÂÐ¾Ý´ü´Ö

2026Ç¯£±·î£µÆü¡Ê·î¡Ë¡Á£³·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë

ÂÐ¾Ý»ÙÅ¹

JAL»ÙÅ¹

ÆÃÅµ

¡ÚÆÃÅµ­¡¡Û

°Ê²¼A¡¢B¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ÎÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ÊÍ×¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë

A¡§¾ïÀß¥×¥í¥°¥é¥à¥Þ¥¤¥ë¡Ü¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë

¤ª¼ÚÆþ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¤òÀÑ»»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£











B¡§¾ïÀß¥×¥í¥°¥é¥à¥Þ¥¤¥ë¡ÜFLY ON ¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹

¤ª¼ÚÆþ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ2027Ç¯£³·îËö¤Þ¤Ç¤Î»ñ³Ê±äÄ¹¤Þ¤¿¤Ï2026Ç¯ÅÙFLY ON ¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¡ÊÍ­¸ú´ü¸Â¡§2027Ç¯£³·îËö¡Ë¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£

¡ä¡ÖFLY ON ¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µ­URL¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤

https://www.jal.co.jp/jp/ja/jalmile/flyon/status.html

¡ÚÆÃÅµ­¢¡Û

JAL½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¼Â¹Ô¤ÈJAL NEOBANK¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·µ¬Æþ²ñ¤Ç5,500±ß¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯

¡ä¡ÖJAL NEOBANK¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µ­URL¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤

https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/jalneobank/service/premium/

ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ

¡ÚÆÃÅµ­¡¡Û

´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢JAL½»Âð¥í¡¼¥ó¡ÊÊÑÆ°¶âÍø¡ÊÄÌ´ü°ú¤­²¼¤²¥×¥é¥ó¡¿¿·µ¬¼ÚÆþ¡¦¼Ú´¹¡Ë¡Ë¤ò10Ç¯°Ê¾å¤ÎÍ»»ñ´ü´Ö¤Ç¤ª¼Ú¤êÆþ¤ì¡Ê¥í¡¼¥ó¼Â¹Ô¡Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ

¢¨°ìÉô¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¡ä¾ÜºÙ¤Ï¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¡Ê²¼µ­URL¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤

https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/jalneobank/campaign/2512-homeloan_cpn/

¡ÚÆÃÅµ­¢¡Û

ÆÃÅµ­¡¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤Ä´ü´ÖÃæ¤ËJAL NEOBANK¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ë¿·µ¬Æþ²ñ¤µ¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ

ÆÃÅµÄó¶¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

ÆÃÅµ­¡¡§¤ª¼ÚÆþ¡Ê¥í¡¼¥ó¼Â¹Ô¡Ë·î¤ÎÍâ¡¹·îËöº¢

ÆÃÅµ­¢¡§2026Ç¯£µ·îËöº¢

¡äËÜ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ­URL¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤

https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/jalneobank/campaign/2512-homeloan_cpn/

JAL NEOBANK¡¡³µÍ×

https://digitalpr.jp/table_img/2617/125020/125020_web_1.png

¤´Ãí°Õ»ö¹à

ËÜ»Üºö¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÈJAL¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥Ý¡¼¥È¤¬¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

ËÜ»Üºö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

ÆÃÅµÄó¶¡»þÅÀ¤Ç¡¢JAL¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥Ð¥ó¥¯¤òÂà²ñ¡¢¤Þ¤¿¤ÏJAL NEOBANK¤ò²òÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£

ËÜ»Üºö¤ÎÆÃÅµ¤Ï²ÝÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½ê³íÀÇÌ³»öÌ³½ê¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£

ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ëµï½»¤¹¤ë¡¢¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ß¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£

°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë³ºÅö¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Þ¥¤¥ëÀÑ»»¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

-¡¡¸ýºÂÅà·ë¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬Äê¤á¤ë³Æ¼ï¼è°úµ¬Äê¤ª¤è¤ÓJAL¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥Ð¥ó¥¯¤¬Äê¤á¤ë³Æ¼ïµ¬Äø¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç

-¡¡¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ê¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ª¤è¤ÓJAL¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥Ý¡¼¥È¤¬¥Þ¥¤¥ëÀÑ»»¤ÎÂÐ¾Ý³°¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç

½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ÞÃæ¿´¼çµÁ¤Î¤â¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÊÑ³×¤·¡¢¼Ò²ñ¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤ÇÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£

¡ÖNEOBANK®¡×¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£ÅÐÏ¿¾¦É¸ Âè5953666¹æ¡£

¡Ö¥Í¥ª¥Ð¥ó¥¯®¡×¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£ÅÐÏ¿¾¦É¸ Âè6455993¹æ¡£

°Ê¾å


ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè

ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô ¹­Êó¡¦IRÉô¡§kouhou_pr@netbk.co.jp