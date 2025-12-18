¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
JAL NEOBANK¡¢¡ÖJAL½»Âð¥í¡¼¥ó¤´ÍøÍÑ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü
¡ÁºÇÂç30Ëü¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤¿¤Ï¼Â¹Ô¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤¿¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡Á
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡ÊCEO¡Ë¡§±ß»³ Ë¡¾¼¡¢°Ê²¼¡Ö½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¡Ë¤È¡¢JAL¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëJAL¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥Ý¡¼¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿Î»Ê Å¯¡¢°Ê²¼¡ÖJAL¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥Ý¡¼¥È¡×¡Ë¤Ï¡¢JAL¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥Ð¥ó¥¯²ñ°÷ÀìÍÑ¤Î¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¸ýºÂ¡ÖJAL NEOBANK¡×¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯£±·î£µÆü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡ÖJAL½»Âð¥í¡¼¥ó¤´ÍøÍÑ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý´ü´Ö
2026Ç¯£±·î£µÆü¡Ê·î¡Ë¡Á£³·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÂÐ¾Ý»ÙÅ¹
JAL»ÙÅ¹
ÆÃÅµ
¡ÚÆÃÅµ¡¡Û
°Ê²¼A¡¢B¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ÎÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ÊÍ×¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë
A¡§¾ïÀß¥×¥í¥°¥é¥à¥Þ¥¤¥ë¡Ü¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë
¤ª¼ÚÆþ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¤òÀÑ»»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
B¡§¾ïÀß¥×¥í¥°¥é¥à¥Þ¥¤¥ë¡ÜFLY ON ¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹
¤ª¼ÚÆþ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ2027Ç¯£³·îËö¤Þ¤Ç¤Î»ñ³Ê±äÄ¹¤Þ¤¿¤Ï2026Ç¯ÅÙFLY ON ¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¡ÊÍ¸ú´ü¸Â¡§2027Ç¯£³·îËö¡Ë¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ä¡ÖFLY ON ¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µURL¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.jal.co.jp/jp/ja/jalmile/flyon/status.html
¡ÚÆÃÅµ¢¡Û
JAL½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¼Â¹Ô¤ÈJAL NEOBANK¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·µ¬Æþ²ñ¤Ç5,500±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯
¡ä¡ÖJAL NEOBANK¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µURL¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/jalneobank/service/premium/
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ
¡ÚÆÃÅµ¡¡Û
´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢JAL½»Âð¥í¡¼¥ó¡ÊÊÑÆ°¶âÍø¡ÊÄÌ´ü°ú¤²¼¤²¥×¥é¥ó¡¿¿·µ¬¼ÚÆþ¡¦¼Ú´¹¡Ë¡Ë¤ò10Ç¯°Ê¾å¤ÎÍ»»ñ´ü´Ö¤Ç¤ª¼Ú¤êÆþ¤ì¡Ê¥í¡¼¥ó¼Â¹Ô¡Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ
¢¨°ìÉô¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ä¾ÜºÙ¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¡Ê²¼µURL¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/jalneobank/campaign/2512-homeloan_cpn/
¡ÚÆÃÅµ¢¡Û
ÆÃÅµ¡¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤Ä´ü´ÖÃæ¤ËJAL NEOBANK¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ë¿·µ¬Æþ²ñ¤µ¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ
ÆÃÅµÄó¶¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆÃÅµ¡¡§¤ª¼ÚÆþ¡Ê¥í¡¼¥ó¼Â¹Ô¡Ë·î¤ÎÍâ¡¹·îËöº¢
ÆÃÅµ¢¡§2026Ç¯£µ·îËöº¢
¡äËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/jalneobank/campaign/2512-homeloan_cpn/
JAL NEOBANK¡¡³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2617/125020/125020_web_1.png
¤´Ãí°Õ»ö¹à
ËÜ»Üºö¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÈJAL¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥Ý¡¼¥È¤¬¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»Üºö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµÄó¶¡»þÅÀ¤Ç¡¢JAL¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥Ð¥ó¥¯¤òÂà²ñ¡¢¤Þ¤¿¤ÏJAL NEOBANK¤ò²òÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
ËÜ»Üºö¤ÎÆÃÅµ¤Ï²ÝÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½ê³íÀÇÌ³»öÌ³½ê¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ëµï½»¤¹¤ë¡¢¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ß¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë³ºÅö¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Þ¥¤¥ëÀÑ»»¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-¡¡¸ýºÂÅà·ë¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬Äê¤á¤ë³Æ¼ï¼è°úµ¬Äê¤ª¤è¤ÓJAL¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥Ð¥ó¥¯¤¬Äê¤á¤ë³Æ¼ïµ¬Äø¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç
-¡¡¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ê¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ª¤è¤ÓJAL¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥Ý¡¼¥È¤¬¥Þ¥¤¥ëÀÑ»»¤ÎÂÐ¾Ý³°¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ÞÃæ¿´¼çµÁ¤Î¤â¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÊÑ³×¤·¡¢¼Ò²ñ¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤ÇÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖNEOBANK®¡×¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£ÅÐÏ¿¾¦É¸ Âè5953666¹æ¡£
¡Ö¥Í¥ª¥Ð¥ó¥¯®¡×¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£ÅÐÏ¿¾¦É¸ Âè6455993¹æ¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô ¹Êó¡¦IRÉô¡§kouhou_pr@netbk.co.jp
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡ÊCEO¡Ë¡§±ß»³ Ë¡¾¼¡¢°Ê²¼¡Ö½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¡Ë¤È¡¢JAL¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëJAL¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥Ý¡¼¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿Î»Ê Å¯¡¢°Ê²¼¡ÖJAL¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥Ý¡¼¥È¡×¡Ë¤Ï¡¢JAL¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥Ð¥ó¥¯²ñ°÷ÀìÍÑ¤Î¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¸ýºÂ¡ÖJAL NEOBANK¡×¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯£±·î£µÆü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡ÖJAL½»Âð¥í¡¼¥ó¤´ÍøÍÑ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý´ü´Ö
2026Ç¯£±·î£µÆü¡Ê·î¡Ë¡Á£³·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÂÐ¾Ý»ÙÅ¹
JAL»ÙÅ¹
ÆÃÅµ
¡ÚÆÃÅµ¡¡Û
°Ê²¼A¡¢B¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ÎÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ÊÍ×¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë
A¡§¾ïÀß¥×¥í¥°¥é¥à¥Þ¥¤¥ë¡Ü¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë
¤ª¼ÚÆþ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¤òÀÑ»»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
B¡§¾ïÀß¥×¥í¥°¥é¥à¥Þ¥¤¥ë¡ÜFLY ON ¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹
¤ª¼ÚÆþ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ2027Ç¯£³·îËö¤Þ¤Ç¤Î»ñ³Ê±äÄ¹¤Þ¤¿¤Ï2026Ç¯ÅÙFLY ON ¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¡ÊÍ¸ú´ü¸Â¡§2027Ç¯£³·îËö¡Ë¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ä¡ÖFLY ON ¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µURL¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.jal.co.jp/jp/ja/jalmile/flyon/status.html
¡ÚÆÃÅµ¢¡Û
JAL½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¼Â¹Ô¤ÈJAL NEOBANK¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·µ¬Æþ²ñ¤Ç5,500±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯
¡ä¡ÖJAL NEOBANK¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µURL¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/jalneobank/service/premium/
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ
¡ÚÆÃÅµ¡¡Û
´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢JAL½»Âð¥í¡¼¥ó¡ÊÊÑÆ°¶âÍø¡ÊÄÌ´ü°ú¤²¼¤²¥×¥é¥ó¡¿¿·µ¬¼ÚÆþ¡¦¼Ú´¹¡Ë¡Ë¤ò10Ç¯°Ê¾å¤ÎÍ»»ñ´ü´Ö¤Ç¤ª¼Ú¤êÆþ¤ì¡Ê¥í¡¼¥ó¼Â¹Ô¡Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ
¢¨°ìÉô¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ä¾ÜºÙ¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¡Ê²¼µURL¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/jalneobank/campaign/2512-homeloan_cpn/
¡ÚÆÃÅµ¢¡Û
ÆÃÅµ¡¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤Ä´ü´ÖÃæ¤ËJAL NEOBANK¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ë¿·µ¬Æþ²ñ¤µ¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ
ÆÃÅµÄó¶¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆÃÅµ¡¡§¤ª¼ÚÆþ¡Ê¥í¡¼¥ó¼Â¹Ô¡Ë·î¤ÎÍâ¡¹·îËöº¢
ÆÃÅµ¢¡§2026Ç¯£µ·îËöº¢
¡äËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/jalneobank/campaign/2512-homeloan_cpn/
JAL NEOBANK¡¡³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2617/125020/125020_web_1.png
¤´Ãí°Õ»ö¹à
ËÜ»Üºö¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÈJAL¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥Ý¡¼¥È¤¬¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»Üºö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµÄó¶¡»þÅÀ¤Ç¡¢JAL¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥Ð¥ó¥¯¤òÂà²ñ¡¢¤Þ¤¿¤ÏJAL NEOBANK¤ò²òÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
ËÜ»Üºö¤ÎÆÃÅµ¤Ï²ÝÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½ê³íÀÇÌ³»öÌ³½ê¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ëµï½»¤¹¤ë¡¢¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ß¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë³ºÅö¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Þ¥¤¥ëÀÑ»»¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-¡¡¸ýºÂÅà·ë¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬Äê¤á¤ë³Æ¼ï¼è°úµ¬Äê¤ª¤è¤ÓJAL¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥Ð¥ó¥¯¤¬Äê¤á¤ë³Æ¼ïµ¬Äø¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç
-¡¡¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ê¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ª¤è¤ÓJAL¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥Ý¡¼¥È¤¬¥Þ¥¤¥ëÀÑ»»¤ÎÂÐ¾Ý³°¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ÞÃæ¿´¼çµÁ¤Î¤â¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÊÑ³×¤·¡¢¼Ò²ñ¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤ÇÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖNEOBANK®¡×¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£ÅÐÏ¿¾¦É¸ Âè5953666¹æ¡£
¡Ö¥Í¥ª¥Ð¥ó¥¯®¡×¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£ÅÐÏ¿¾¦É¸ Âè6455993¹æ¡£
°Ê¾å
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô ¹Êó¡¦IRÉô¡§kouhou_pr@netbk.co.jp