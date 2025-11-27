こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【11月27日発売】カートリッジ交換目安6ヶ月※1の蛇口直結型浄水器 新モデル「CB096」新登場！ 〜カートリッジの交換時期をお知らせする液晶搭載モデル〜
三菱ケミカル・クリンスイ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：山粼 亜希、以下：クリンスイ）は、浄水器の製造・販売を通して、環境に優しく安心して使えるおいしい水を暮らしに届けるとともに、国内の水資源の活用を軸に、人々のよりサステイナブルなライフスタイルを推進するさまざまな取り組みを行っております。
クリンスイは、手軽に導入できる蛇口直結型浄水器のエントリーシリーズ「CBシリーズ」より、新商品「CB096」を2025年11月27日に発売いたしました。半年使える浄水カートリッジ＋交換時期をお知らせする液晶で、浄水器をはじめて使う方、"便利な機能をコスパ良く"使いたい方にぴったりのエントリーモデルです。
CBシリーズ前作の「CB026」は、6ヶ月使える浄水カートリッジを搭載し、従来モデルから“2倍長持ち”になりました。約500円/月※2という優れたコストパフォーマンスが、浄水器をはじめて使う方にも好評を博し、予想を上回る販売数を実現しました。
同シリーズの新モデルとして開発された「CB096」は、
1ヶ月ごとにバーが1本ずつ減り、6ヶ月経過すると点滅してカートリッジの
交換時期をお知らせ。ご自身で使用期間を管理しなくても、
交換忘れを防ぐことができます。
また、「CB096」は「30日間返金保証制度」の対象モデルのため、ご自宅の蛇口に合うか不安という方でも安心してご購入いただけます。
30日間返金保証制度 | 三菱ケミカル・クリンスイ公式企業サイト：https://cleansui.com/henkin
近年、有機フッ素化合物（PFAS）の検出やペットボトル飲料の高騰など、水を取り巻く課題が注目される中、浄水器への関心が高まっています。「CB096」をはじめとするCBシリーズは、気軽に浄水器を生活に取り入れることができるエントリーモデルとして、今後もユーザーに寄り添えるよう、より利便性を高めた商品ラインアップの拡充を図ってまいります。
便利な機能をコスパ良く。
CB096」のポイント
液晶で浄水カートリッジの交換時期をカウントダウン
1ヶ月ごとにバーが1本ずつ減り、6ヶ月経過すると点滅してカートリッジの交換時期をお知らせします。
6ヶ月使える浄水カートリッジ※1
カートリッジ1個で1,800Lろ過できるので、交換は半年に一度だけ。
交換回数が少なく、買い替えやごみ捨ての手間を省けます。
Ｌ50%節水シャワー※3
浄水・原水シャワー・原水ストレートの3段階切替で、
お皿洗いに便利なシャワーモードは約50%節水。節約を意識したい方に嬉しい機能です。
ぅレイノズル
浄水出口がカートリッジと一体のため、交換の度に新しくなり衛生的にお使いいただけます。
ゥッチンになじむグレーボディー
空間に溶け込むグレーカラーを採用。コンパクトな設計で、シンクを広々お使いいただけます。
νイ譴疹水性能
クリンスイ独自の中空糸膜＋活性炭のダブル浄水で、雑菌や赤サビ、PFASの一種であるPFOS・PFOAなどを除去します。
【製品情報｜本体】
品番：CB096-GY
カラー：グレー
希望小売価格：オープン価格
発売時期：2025年11月27日
製品ページ：https://cleansui.com/products/cb096
【製品情報｜浄水カートリッジ】
品番：CBC06
除去物質数：11＋3
交換目安：6ヶ月※1
希望小売価格：オープン価格
製品ページ：https://cleansui.com/products/cbc06
※1 1日10L使用の場合
※2 浄水カートリッジ「CBC06」を3,000円（税込）とし、180日使用した場合。水道料金は含まず
※3 当社測定値：呼び13自在水栓、ハンドル開度全開、1分間に16L吐水する状態に当社浄水器を取り付けた場合
三菱ケミカル・クリンスイ株式会社
1984年、雑菌まで除去できる世界初の中空糸膜フィルターを採用した家庭用浄水器「クリンスイ」を発売。「コップ一杯の水をきれいに」というブランドメッセージのもと、現在では海外でも利用されるグローバルブランドに。浄水器にとどまらない水のブランドとして、製品やサービスを展開しています。
クリンスイ URL：https://www.cleansui.com
クリンスイ WEB JOURNAL：https://brand.cleansui.com/journal
Instagram 公式アカウント：@cleansui_knows https://www.instagram.com/cleansui_knows/
X公式アカウント：@Cleansui_jp https://x.com/Cleansui_jp
LINE公式アカウント：https://x.gd/cNETq
