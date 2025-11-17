消費者による食品・食材評価制度『第93回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【近畿地区】受賞商品決定のおしらせ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334300&id=bodyimage1】
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 『第93回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』近畿地区の受賞商品が2025年11月15日に決定いたしましたのでおしらせいたします。
近畿地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】 「牛肉」が京都府で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：お肉ソムリエ厳選牛タン3種食べ比べセット 【塩タンネギ包み】【ワイルドタンステーキ】【旨辛タン】
会社名：株式会社ＡＢＣフーズサービス
商品概要：「お肉ソムリエ厳選牛タン3種食べ比べセット」は、牛タンの奥深い魅力を最大限に引き出すために、それぞれ異なる個性を持つ3つの部位を厳選し、それぞれに合う味付けをした食べ比べできる至極の逸品です。
・塩タンネギ包み：牛タンをスライスする際特殊な加工を施し、塩ごま油にんにく風味で味付けしたネギを牛タンで1口サイズに包み込んでいます。焼いてもネギがこぼれることがなく、口に入れたときにネギのシャキシャキとした食感とあふれる肉汁を同時にお楽しみいただけます。
・ワイルドタンステーキ：厚さ10ミリにカットした牛タンに丁寧に隠し包丁を入れることで、牛タン特有のコリっとした食感を残しつつ、歯切れが良いやわらかさを実現しています。
・旨辛タン：噛むほどに旨味があふれ出すように、薄すぎず厚すぎないようスライスし、食べ応えのある食感になっています。
住 所：京都府舞鶴市引土300
問合せ：0773-76-0701
https://abc-foods.store/
内容量：塩タンネギ包み 30g×2個／ワイルドタンステーキ 100g／旨辛タン 100g
販売価格：3,500円（税込）
■評価されたポイント■
・部位や味付けの違う3種のタンを味わい、風味の違いを楽しめる
・専門店以上の美味しいタンを届けたいという想いや努力を感じる
・ネギ包みは肉の旨味とネギの相乗効果でこの上ない美味しさ
・肉ソムリエ厳選と名付けた商品名に偽りのない納得感がある
・牛タン好きにはたまらない魅力的な食べ比べ盛り合わせセット
・高級感がありバラエティ感が楽しく贈り物にも喜ばれそう
・3種個包装で使用・保存・焼く時の利便性が高く扱いやすい
【2品目】 「ローストビーフ」が京都府で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：A5ランク黒毛和牛ローストビーフ
会社名：株式会社ＡＢＣフーズサービス
商品概要：お肉ソムリエの資格を持った職人が、全国のA5ランク（BMS10～12）の黒毛和牛の中から、特にアミノ酸が豊富で、脂が柔らかく甘みのある個体を厳選しております。この「素材の見極め」が、味の決め手です。次に、その肉の個性を最大限に引き出すため、特製のスパイスで丁寧にもみ込み、肉の繊維を傷つけないよう低温でじっくりと時間をかけて焼き上げます。（焼き上げを安定させるため専門業者に委託しております。）これにより、一口ごとに和牛の深い旨味がじゅわっと広がり、舌の上でとろけるような滑らかな食感と、芳醇な香りが長く余韻を残します。「口にした瞬間に違いがわかる」――これが、私たちが目指す、究極の味覚体験です。
住 所：京都府舞鶴市引土300
問合せ：0773-76-0701
https://abc-foods.store/
内容量：ローストビーフ 300g／オリジナルローストビーフソース 3個
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 『第93回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』近畿地区の受賞商品が2025年11月15日に決定いたしましたのでおしらせいたします。
近畿地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】 「牛肉」が京都府で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：お肉ソムリエ厳選牛タン3種食べ比べセット 【塩タンネギ包み】【ワイルドタンステーキ】【旨辛タン】
会社名：株式会社ＡＢＣフーズサービス
商品概要：「お肉ソムリエ厳選牛タン3種食べ比べセット」は、牛タンの奥深い魅力を最大限に引き出すために、それぞれ異なる個性を持つ3つの部位を厳選し、それぞれに合う味付けをした食べ比べできる至極の逸品です。
・塩タンネギ包み：牛タンをスライスする際特殊な加工を施し、塩ごま油にんにく風味で味付けしたネギを牛タンで1口サイズに包み込んでいます。焼いてもネギがこぼれることがなく、口に入れたときにネギのシャキシャキとした食感とあふれる肉汁を同時にお楽しみいただけます。
・ワイルドタンステーキ：厚さ10ミリにカットした牛タンに丁寧に隠し包丁を入れることで、牛タン特有のコリっとした食感を残しつつ、歯切れが良いやわらかさを実現しています。
・旨辛タン：噛むほどに旨味があふれ出すように、薄すぎず厚すぎないようスライスし、食べ応えのある食感になっています。
住 所：京都府舞鶴市引土300
問合せ：0773-76-0701
https://abc-foods.store/
内容量：塩タンネギ包み 30g×2個／ワイルドタンステーキ 100g／旨辛タン 100g
販売価格：3,500円（税込）
■評価されたポイント■
・部位や味付けの違う3種のタンを味わい、風味の違いを楽しめる
・専門店以上の美味しいタンを届けたいという想いや努力を感じる
・ネギ包みは肉の旨味とネギの相乗効果でこの上ない美味しさ
・肉ソムリエ厳選と名付けた商品名に偽りのない納得感がある
・牛タン好きにはたまらない魅力的な食べ比べ盛り合わせセット
・高級感がありバラエティ感が楽しく贈り物にも喜ばれそう
・3種個包装で使用・保存・焼く時の利便性が高く扱いやすい
【2品目】 「ローストビーフ」が京都府で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：A5ランク黒毛和牛ローストビーフ
会社名：株式会社ＡＢＣフーズサービス
商品概要：お肉ソムリエの資格を持った職人が、全国のA5ランク（BMS10～12）の黒毛和牛の中から、特にアミノ酸が豊富で、脂が柔らかく甘みのある個体を厳選しております。この「素材の見極め」が、味の決め手です。次に、その肉の個性を最大限に引き出すため、特製のスパイスで丁寧にもみ込み、肉の繊維を傷つけないよう低温でじっくりと時間をかけて焼き上げます。（焼き上げを安定させるため専門業者に委託しております。）これにより、一口ごとに和牛の深い旨味がじゅわっと広がり、舌の上でとろけるような滑らかな食感と、芳醇な香りが長く余韻を残します。「口にした瞬間に違いがわかる」――これが、私たちが目指す、究極の味覚体験です。
住 所：京都府舞鶴市引土300
問合せ：0773-76-0701
https://abc-foods.store/
内容量：ローストビーフ 300g／オリジナルローストビーフソース 3個