Zettabyte、Sam Lawnをグローバル最高財務責任者に任命





カリフォルニア州パロアルトおよび台北, 2025年8月30日 /PRNewswire/ -- GPUインフラ、AIDC最適化ソフトウェア、Neo-Cloudコンピュートを専門とするフルスタックAIソリューションプロバイダーであるZettabyteは、Sam Lawnをグローバル最高財務責任者（CFO）に即日付で任命しました。

Lawnは、アジアおよび米国での財務およびオペレーション分野において20年以上の経験を有しています。直近では、高性能データセンターのグローバル開発・運営会社であるDayOneにて、シニアバイスプレジデント兼財務責任者を務めていました。その前は、GDS Holdingsの副最高財務責任者（Deputy CFO）として、大規模な財務業務および資金調達プロジェクトを監督していました。

Lawnはこれまでのキャリアにおいて、100件以上のデータセンタープロジェクトに直接関与し、総計1.5GWの容量に相当する投資を管理するとともに、株式、債務、転換社債を通じて150億ドル以上の資金を調達してきました。彼の専門分野は、資本市場、IPO、二重上場、投資家対応、コンプライアンスに及びます。

「Samの財務専門知識とグローバルなオペレーションリーダーシップは、Zettabyteが主権レベルのAIインフラを大規模に提供するという使命を加速させるでしょう」と、Zettabyteの会長であるKenneth Taiは述べました。

Zettabyteについて

Zettabyteは、GPU最適化から主権レベルのAIDCおよびNeo-Cloudサービスに至るまで、エンドツーエンドのAIインフラソリューションを提供しています。同社は、企業および政府向けに、性能、効率性、スケーラビリティを最大化するよう設計されたターンキー型クラスタを提供しています。

