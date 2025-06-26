Japan SEO Conference クロージングキーノートの内容が決定！AI時代にSEOはどう変わるのか？専門家4名が徹底討論「#JSC25」

写真拡大

株式会社Faber Company




　株式会社Faber Company（本社：東京都港区、代表取締役：稲次 正樹、古澤 暢央）は、2025年7月17日（木）に開催するSEOカンファレンス「Japan SEO Conference 2025（#JSC25）」のクロージングキーノートセッションの内容を公開したことをお知らせします。




　本セッションでは「AI時代のSEO」をテーマに、合同会社DMM.com 渡辺 隆広 氏、株式会社サイバーエージェント 木村 賢 氏、ナイル株式会社 土居 健太郎 氏、株式会社Faber Company 辻 正浩 氏の4名が登壇。モデレーターは株式会社インプレスの安田 英久 氏が務めます。


　生成AIの普及による検索体験の変化、SEOの意義、そしてこれからのSEOに求められる考え方とは何か。SEO業界のプロフェッショナルたちがいま注目のテーマについて本音で議論します。また､本セッションは、リアル会場限定（都内／抽選制）で実施。参加者から事前質問も受け付け、参加者とともにつくるクロージングセッションとして開催する予定です。


すでにカンファレンス全体のお申込は2,000名を突破｡業界内外で注目のカンファレンスです｡ぜひご参加ください｡




＞＞カンファレンス詳細および参加申込はこちら


https://mieru-ca.com/blog/seminar/seoconference-2025/(https://mieru-ca.com/blog/seminar/seoconference-2025/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=closingkeynote)


【クロージングキーノートセッション概要】

タイトル
　AI時代にSEOはどう変わるのか？
　専門家4名が明らかにする「今のSEO」「これからのSEO」



登壇者（敬称略）


● 渡辺 隆広（合同会社DMM.com(http://dmm.com/)）


● 木村 賢（株式会社サイバーエージェント）


● 土居 健太郎（ナイル株式会社）


● 辻 正浩（株式会社Faber Company）


● モデレーター：安田 英久（株式会社インプレス）




セッション時間


　2025日7月17日(木)17:25~18:25
※カンファレンスの開始時間は 13:00～ となります｡




実施形式
　リアル会場限定（都内某所／抽選制）




＞＞今すぐリアル参加にご登録ください


https://mieru-ca.com/blog/seminar/seoconference-2025/(https://mieru-ca.com/blog/seminar/seoconference-2025/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=closingkeynote)





ミエルカSEOとは


Faber Companyが15年以上にわたる検索エンジンマーケティングの知見をもとに、AIを活用して開発したSEOプラットフォーム。(1)コンテンツ企画・制作・評価・改善に加え、競合サイトを含むSEOパフォーマンス計測ができるツール、(2)セミナーや動画など自律的に学べる学習コンテンツ、(3)個別コンサルティング　の三位一体で、インハウス（導入企業内）でのSEO・コンテンツ施策を支援する。2015年3月リリース。




株式会社Faber Company(https://www.fabercompany.co.jp/)（ファベルカンパニー）とは


　「辺境の知から、“マーケティングゼロ“を実現する」をコンセプトに、企業のWebマーケティングを支援。2005年の創業以来、クライアント企業のSEO施策、コンテンツ制作などの事業を展開。2013年からSEOプラットフォーム「ミエルカSEO」の自社開発を開始し、2015年リリース。開発メンバーには、ウェブアナリストで当社CAO（Chief Analytics Officer）・小川卓に加え、筑波大学ビジネスサイエンス系の吉田光男准教授、明治大学の高木友博名誉教授ら、AIの権威が加わる。ソフトウェア特許登録済。




会社名　　：　株式会社Faber Company


所在地 　 ：　〒105-6923　東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F（受付）


代表取締役：　稲次正樹、古澤暢央


資本金 　 ：　1億円


設立 　　 ：　2005年10月24日


事業内容　：　ミエルカ事業、コンサルティング事業、メディア事業、ミエルカコネクト（DX人材紹介）事業




【情報発信サイト】


・SEOやWebマーケティングのノウハウなら「ミエルカマーケティングジャーナル(https://mieru-ca.com/blog/)」


（SEOを学ぶなら：『SEO対策の最新情報(https://mieru-ca.com/blog/seo-measures/)』）


・ デジタルマーケティング最新ノウハウなら「ミエルカチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCH5BvLPax_uthxOIjf3uNtg)」（YouTube）




【関連サービス】


「ミエルカSEO(https://mieru-ca.com/)」：SEO・コンテンツマーケティング内製化ツール


「ミエルカヒートマップ(https://mieru-ca.com/heatmap/)」：ユーザー行動分析・CVR改善ツール


「ミエルカコネクト(https://mieruca-connect.com/business/)」：即戦力マーケターの業務委託サービス


「ローカルミエルカ(https://local-mieruca.com/)」：Web上の店舗情報とGBPの一元管理ツール


「ミエルカSEOコンサルティング(https://mieru-ca.com/seo-consulting/)」：サイト設計と改善を導くSEO支援サービス


「コンバージョンミエルカ(https://mieru-ca.com/conversion/)」：コンバージョン率アップを実現するWeb接客ツール




【本件に関するお問い合わせ先】


株式会社Faber Company


広報担当：月岡 清水


電話番号：03-5545-5230　


メールアドレス：pr@fabercompany.co.jp