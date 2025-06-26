Japan SEO Conference クロージングキーノートの内容が決定！AI時代にSEOはどう変わるのか？専門家4名が徹底討論「#JSC25」
株式会社Faber Company（本社：東京都港区、代表取締役：稲次 正樹、古澤 暢央）は、2025年7月17日（木）に開催するSEOカンファレンス「Japan SEO Conference 2025（#JSC25）」のクロージングキーノートセッションの内容を公開したことをお知らせします。
本セッションでは「AI時代のSEO」をテーマに、合同会社DMM.com 渡辺 隆広 氏、株式会社サイバーエージェント 木村 賢 氏、ナイル株式会社 土居 健太郎 氏、株式会社Faber Company 辻 正浩 氏の4名が登壇。モデレーターは株式会社インプレスの安田 英久 氏が務めます。
生成AIの普及による検索体験の変化、SEOの意義、そしてこれからのSEOに求められる考え方とは何か。SEO業界のプロフェッショナルたちがいま注目のテーマについて本音で議論します。また､本セッションは、リアル会場限定（都内／抽選制）で実施。参加者から事前質問も受け付け、参加者とともにつくるクロージングセッションとして開催する予定です。
すでにカンファレンス全体のお申込は2,000名を突破｡業界内外で注目のカンファレンスです｡ぜひご参加ください｡
＞＞カンファレンス詳細および参加申込はこちら
https://mieru-ca.com/blog/seminar/seoconference-2025/(https://mieru-ca.com/blog/seminar/seoconference-2025/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=closingkeynote)
【クロージングキーノートセッション概要】
タイトル
AI時代にSEOはどう変わるのか？
専門家4名が明らかにする「今のSEO」「これからのSEO」
登壇者（敬称略）
● 渡辺 隆広（合同会社DMM.com(http://dmm.com/)）
● 木村 賢（株式会社サイバーエージェント）
● 土居 健太郎（ナイル株式会社）
● 辻 正浩（株式会社Faber Company）
● モデレーター：安田 英久（株式会社インプレス）
セッション時間
2025日7月17日(木)17:25~18:25
※カンファレンスの開始時間は 13:00～ となります｡
実施形式
リアル会場限定（都内某所／抽選制）
＞＞今すぐリアル参加にご登録ください
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ミエルカSEOとは
Faber Companyが15年以上にわたる検索エンジンマーケティングの知見をもとに、AIを活用して開発したSEOプラットフォーム。(1)コンテンツ企画・制作・評価・改善に加え、競合サイトを含むSEOパフォーマンス計測ができるツール、(2)セミナーや動画など自律的に学べる学習コンテンツ、(3)個別コンサルティング の三位一体で、インハウス（導入企業内）でのSEO・コンテンツ施策を支援する。2015年3月リリース。
株式会社Faber Company(https://www.fabercompany.co.jp/)（ファベルカンパニー）とは
「辺境の知から、“マーケティングゼロ“を実現する」をコンセプトに、企業のWebマーケティングを支援。2005年の創業以来、クライアント企業のSEO施策、コンテンツ制作などの事業を展開。2013年からSEOプラットフォーム「ミエルカSEO」の自社開発を開始し、2015年リリース。開発メンバーには、ウェブアナリストで当社CAO（Chief Analytics Officer）・小川卓に加え、筑波大学ビジネスサイエンス系の吉田光男准教授、明治大学の高木友博名誉教授ら、AIの権威が加わる。ソフトウェア特許登録済。
会社名 ： 株式会社Faber Company
所在地 ： 〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F（受付）
代表取締役： 稲次正樹、古澤暢央
資本金 ： 1億円
設立 ： 2005年10月24日
事業内容 ： ミエルカ事業、コンサルティング事業、メディア事業、ミエルカコネクト（DX人材紹介）事業
【情報発信サイト】
・SEOやWebマーケティングのノウハウなら「ミエルカマーケティングジャーナル(https://mieru-ca.com/blog/)」
（SEOを学ぶなら：『SEO対策の最新情報(https://mieru-ca.com/blog/seo-measures/)』）
・ デジタルマーケティング最新ノウハウなら「ミエルカチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCH5BvLPax_uthxOIjf3uNtg)」（YouTube）
【関連サービス】
「ミエルカSEO(https://mieru-ca.com/)」：SEO・コンテンツマーケティング内製化ツール
「ミエルカヒートマップ(https://mieru-ca.com/heatmap/)」：ユーザー行動分析・CVR改善ツール
「ミエルカコネクト(https://mieruca-connect.com/business/)」：即戦力マーケターの業務委託サービス
「ローカルミエルカ(https://local-mieruca.com/)」：Web上の店舗情報とGBPの一元管理ツール
「ミエルカSEOコンサルティング(https://mieru-ca.com/seo-consulting/)」：サイト設計と改善を導くSEO支援サービス
「コンバージョンミエルカ(https://mieru-ca.com/conversion/)」：コンバージョン率アップを実現するWeb接客ツール
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社Faber Company
広報担当：月岡 清水
電話番号：03-5545-5230
メールアドレス：pr@fabercompany.co.jp