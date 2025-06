タイラー・ザ・クリエイター、最新作『クロマコピア』の日本限定デラックス・ボックス・セット発売が緊急決定！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズタイラー・ザ・クリエイター『クロマコピア』日本限定デラックス・ボックス・セット商品画像

今年の9月9日(火)、10日(水)の2日間に渡って東京・有明アリーナで単独公演が決定している米ラッパー<タイラー・ザ・クリエイター>の8年ぶりとなる来日を祝し、大ヒット中の最新アルバム『クロマコピア』の日本限定となる超豪華デラックス・ボックス・セットの発売が9月3日(水)に決定した。完全予約受注生産となっている本商品の予約受付が早速本日6月9日(月)より開始され、予約受付終了は6月29日(日)迄となっている。

●『クロマコピア』日本限定デラックス・ボックス・セット予約/購入リンク:

https://TylerTheCreatorJP.bio.to/CHROMAKOPIA_DELUXEBOXPR

本商品は、昨年10月にタイラー・ザ・クリエイターの公式サイトで発売となったCD+グッズ付き限定ボックス・セットをローカライズしたもので、日本限定仕様となる“CHROMAKOPIA TOKYO”のロゴが入ったTシャツとトートバッグに加え、ポスター、CDといったアイテムを特製“クロマコピア・ボックス”に収納した超豪華ボックス・セットとなっている。また、CDには配信アルバムには現在収録されていない楽曲「Mother/マザー」が特別収録されている。ファッション、音楽、アートなど、日本のストリート・カルチャー・シーンからの多大な影響を公言してきたタイラー・ザ・クリエイターの同シーンへのリスペクトがあってこそ実現できた今回の企画。入手の為には事前予約が必要となる完全予約受注生産につき、タイラー・ファンは是非手に取ってほしいプレミアムな商品となっている。

グラミー賞「最優秀ラップ・アルバム賞」及び全米アルバムチャート1位を獲得した前作『コール・ミー・イフ・ユー・ゲット・ロスト』から約3年ぶり、スタジオアルバムとしては通算7枚目の本作は、「スティッキー」、「ライク・ヒム」を含めた全14曲を収録。注目の参加ゲストには、リル・ウェイン、ダニエル・シーザー、セクシー・レッド、サンティゴールドなど錚々たるメンツが名を連ねている。ヒップホップ、R&B, ロック、ジャズ、ダンス・ミュージック、民族音楽など様々なジャンルを縦横無尽に駆け回る相変わらずタイラー・サウンドは健在の一方、リリックの面では30代を迎えた自身を客観的に見つめるような成熟した一面ものぞかせている。3作連続での全米No.1をはじめ、世界8ヵ国でNo.1を獲得するなど、メガヒット中。

●『ノイド』ミュージック・ビデオ: https://www.youtube.com/watch?v=Qer3lwd5hyA

【リリース情報】

『クロマコピア』日本限定デラックス・ボックス・セット

●発売日:9月3日(水)

●価格:19,800円(税込)

●品番:SICP-6604~SICP-6605

●収録/付属内容:

・『クロマコピア』国内盤CD

・“CHROMAKOPIA TOKYO”ロゴ入りTシャツ(XLの1サイズのみ)

・“CHROMAKOPIA TOKYO”ロゴ入りトートバッグ(1サイズのみ)

・ポスター

・特製クロマコピア・ボックス

※ライナーノーツ、歌詞対訳は付きません

●完全予約受注生産

●予約受付期間:6月9日(月)~6月29日(日)

※実際の予約受付期間は各CDショップ・オンラインショップまでお問い合わせください。

●CD収録曲は配信版『クロマコピア』と一部異なります

『クロマコピア』CDトラック・リスト

01. St. Chroma(feat. Daniel Caesar)/セント・クロマ(feat.ダニエル・シーザー)

02. Rah Tah Tah/ラ・タ・タ

03. Noid/ノイド

04. Darling, I(feat. Teezo Touchdown)/ダーリング、アイ(feat.ティーゾ・タッチダウン)

05. Hey Jane/ヘイ・ジューン

06. I Killed You/アイ・キルド・ユー

07. Judge Judy/ジャッジ・ジュディ

08. Sticky(feat. Sexyy Red & Lil Wayne)/スティッキー(feat.セクシー・レッド&リル・ウェイン)

09. Take Your Mask Off(feat. Daniel Caesar & LaToiya Williams)/テイク・ユア・マスク・オフ(feat.ダニエル・シーザー&ラトーヤ・ウィリアムス)

10. Tomorrow/トゥモロー

11. Mother/マザー

12. Thought I Was Dead(feat. Santigold)/ソート・アイ・ワズ・デッド(feat.サンティゴールド)

13. Like Him(feat. Lola Young)/ライク・ヒム(feat.ローラ・ヤング)

14. I Hope You Find Your Way Home/アイ・ホープ・ユー・ファインド・ユア・ウェイ・ホーム

【来日公演情報】

TYLER,THE CREATOR CHROMAKOPIA:THE WORLD TOUR

■日程・会場:2025年9月9日(火)&<追加公演>10日(水) 東京・有明アリーナ

■開場・開演:OPEN 17:30 / START 19:00 ※開場、開演時間は変更になる可能性があります。

■スペシャルゲスト:PARIS TEXAS(パリス・テキサス)

公演詳細はAGEXタイラー・ザ・クリエイター来日公演ページをチェック

リンク:(9月9日公演)https://aegx.jp/schedule/09/2025/1320/

(9月10日:追加公演)https://aegx.jp/schedule/09/2025/1427/

【タイラー・ザ・クリエイター: プロフィール】

https://www.sonymusic.co.jp/artist/tylerthecreator/profile/

●1991年3月6日生まれ。米カリフォルニア州出身のラッパー、ソングライター、音楽プロデューサー、デザイナー、映像作家。本名はタイラー・グレゴリー・オコンマ(Tyler Gregory Okonma)。

●2007年、ホッジィ、レフト・ブレイン、ケイシー・ヴェジーズらと共にオルタナティブ・ヒップホップ・グループ「オッド・フューチャー」を結成。2008年11月にデビュー・ミックステープ『ザ・オッド・フューチャー・テープ』をセルフリリースした。

●2009年12月、タイラーは初のソロ・ミックステープ『バスタード』をセルフリリース。同ミックステープはピッチフォーク・メディアによる2010年のトップアルバムリストにおいて32位にランクインするなど注目を集めた。

●2011年5月、1stアルバム『ゴブリン』で世界デビューを果たし、全米チャート初登場5位を獲得。アルバムに先行して発表した「ヨンカーズ」のミュージックビデオではゴキブリを食べるなどの過激な描写が注目を集め、MTVビデオ・ミュージック・アウォードで最優秀新人賞を受賞した。又、同年、オッド・フューチャーとしてサマーソニックに出演するため初来日を果たす。

●2013年4月、2ndアルバム『ウルフ』をリリースし、全米チャート初登場3位を獲得。同年、ソロ名義では初となる来日公演を恵比寿リキッドルームと横浜ベイホールで行った。その後、ソロアーティストとしてTイン・ザ・パークやグラストンベリーにも出演し、1年を通してツアーを続けた。

●2015年4月、ファレル・ウィリアムス、カニエ・ウエスト、リル・ウェインら豪華ゲストが参加した3rdアルバム『チェリー・ボム』をリリースし、全米チャート初登場4位を獲得。同年9月には二度目の来日公演を行った。

●2017年7月、4thアルバム『フラワー・ボーイ』をリリース。よりメロディに焦点を当てたジャズを多用したサウンドを実験的に取り入れたことで、それまでの作品とは対照的なものとなり、ピッチフォーク・メディアが2017年のベストアルバムリストにおいて第8位、コンプレックスが第6位に選出するなど、批評家からキャリア史上最高の評価を得た。それまでの自身最高位を更新する全米初登場2位を獲得し、第60回グラミー賞の最優秀ラップ・アルバムにノミネートされた。同年10月には3度目となる来日公演を恵比寿リキッドルームで敢行し、深夜という時間のライブではあったが即日完売するなど大盛況となった。

●2019年5月、5thアルバム『イゴール』をリリース。アルバムには初めてタイラー自身の歌声がフィーチャーされており、R&B、ファンク、ラップ、ネオソウルが雑然と混ざりあう作風となった。キャリア史上初となる全米チャート1位を獲得し、第62回グラミー賞では念願の最優秀ラップ・アルバム賞を受賞した。また、イギリスのブリット・アワードではインターナショナル男性ソロアーティスト賞を受賞した。

●2021年6月、6thアルバム『コール・ミー・イフ・ユー・ゲット・ロスト』をリリース。ファレルウィリアムス、リル・ウージー・ヴァート、リル・ウェイン、タイ・ダラー・サイン、ヤングボーイ・ネヴァー・ブローク・アゲインやオッド・フューチャーの盟友であるドモ・ジェネシスなど超豪華ゲストを迎え制作され、近年みせていたメロウで実験的なサウンドを踏襲しつつ、原点回帰ともいえる挑発的なラップも惜しげもなく披露。前作に引き続き、全米チャート1位獲得と最優秀ラップ・アルバム賞受賞という大快挙を成し遂げた。

●2024年10月、7thアルバム『クロマコピア』をリリース。作詞作曲、プロデュース、アレンジをタイラー自身が全て手掛けている本作は、「スティッキー」、「ライク・ヒム」を含めた全14曲を収録。注目の参加ゲストには、リル・ウェイン、ダニエル・シーザー、スクールボーイQ、ドーチー、グロリラなど錚々たるメンツが名を連ねている。ヒップホップ、R&B, ロック、ジャズ、ダンス・ミュージック、民族音楽など様々なジャンルを縦横無尽に駆け回る相変わらずタイラー・サウンドは健在の一方、リリックの面では30代を迎えた自身を客観的に見つめるような成熟した一面ものぞかせている。3作連続での全米No.1をはじめ、世界8ヵ国でNo.1を獲得するなど、世界的メガヒット中。

