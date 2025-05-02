»¥ËÚ¤ÎÍÎ²Û»Ò¡Ú¤¤Î¤È¤ä¡Û½Ü¤Î¤¤¤Á¤´¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¥Ñ¥¤¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤¤¤Á¤´¤È¥Ù¥êー¤Î¥Ñ¥¤¥¿¥ë¥È¡×¤ò5·î¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡£
·î¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤ë¡¢½Ü¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Öµ¨Àá¤Î¥±ー¥¡×¡£
5·î¤ÏÁÖ¤ä¤«¤Ê¤¤¤Á¤´¤È¹á¤Ð¤·¤¤¥Ñ¥¤¤¬ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¡Ö¤¤¤Á¤´¤È¥Ù¥êー¤Î¥Ñ¥¤¥¿¥ë¥È¡×¡£
½Ü¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤¤¤Á¤´¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤¤¡¢¥Ù¥êー¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Ü¥ê¥åー¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥±ー¥¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î´Ö¤Ë¥¹¥é¥¤¥¹¤¤¤Á¤´¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÀ¸¥¯¥êー¥à¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¤ò¥µ¥ó¥É¡£¤µ¤é¤Ë¤â¤¦°ìÁØ¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ò½Å¤Í¡¢¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¸ý¤´¤È¤ËìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¹á¤Ð¤·¤¤¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ñ¥¤¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Êçõ¤È¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¡¢À¸¥¯¥êー¥à¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ç¾þ¤êÉÕ¤±¤¿¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤äµÇ°Æü¤Ê¤É¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¥±ー¥¡£
¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ç¤Î¤´²ÈÂ²¡¦¤´Í§¿Í¤Î¤ª½¸¤Þ¤ê¤ä¡¢Êì¤ÎÆü¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¡¦[º¸] ¥¹¥âー¥ë¥µ¥¤¥º¡ÊÄ¾·ÂÌó13cm¡Ë¡§ÀÇ¹þ3,500±ß
¡¦[±¦] ¥Õ¥¡¥ß¥êー¥µ¥¤¥º¡ÊÄ¾·ÂÌó17cm¡Ë¡§ÀÇ¹þ5,000±ß
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î1Æü(ÌÚ)～5·î31Æü(ÅÚ)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¤¤Î¤È¤äÇòÀÐËÜÅ¹¡¢¶×»÷Å¹¡¢¥Õ¥¡ー¥àÅ¹¡¢ÂçÄÌ¸ø±àÅ¹¡¢Âç´ÝÅ¹¡¢´Ý°æº£°æÅ¹¡¢ÅìÉÄÊæ¹©¾ìÄ¾ÇäÅ¹¡¢¿·ÀéºÐ¶õ¹ÁÅ¹(¢¨¤´Í½Ìó¤Î¤ß)¡¢»¥ËÚ»ÔÆâ¶á¹Ù¤¤Î¤È¤äÂðÇÛ¥µー¥Ó¥¹
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.kinotoya.com/shop/ouchi/feature/?rn=d&id=26580&utm_source=PRtimes&utm_medium=PRtimes&utm_campaign=Strawberry+and+Berry+Pie+Tart
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤¤Î¤È¤ä¡¡½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÅì¶èÅìÉÄÊæ5¾ò3ÃúÌÜ7-36
ÀßÎ©¡§1985Ç¯12·î¡¡ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÃæÅÄ±Ñ»Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.kinotoya.com/
¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È
Instagram ¡§@kinotoya (https://www.instagram.com/kinotoya/)
LINE ¡§@kinotoya (https://lin.ee/ZzKQhCP)
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@kinotoya (https://twitter.com/kinotoya)
¡Ö¤¤Î¤È¤ä¡×¤Ï¡¢1983Ç¯¤ËËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢40Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯ÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤ÎË¤«¤Ê·Ã¤ß¤òÂçÀÚ¤Ë¤³¤ÎÃÏ¤Ç¤ª²Û»Ò¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤Ç´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£