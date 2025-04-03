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2°Ì¡§¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï Season 2 -Arise from the Shadow-¡Ù ¡ú4.23¡¿2,003 Mark!
3°Ì¡§¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù ¡ú4.19¡¿2,597 Mark!
4°Ì¡§¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È Âè2´ü¡Ù ¡ú4.17¡¿3,654 Mark!
5°Ì¡§¡ØBEASTARS FINAL SEASON Part1¡Ù ¡ú4.15¡¿1,499 Mark!
6°Ì¡§¡ØRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è 3rd season È¿·âÊÔ¡Ù¡ú4.13¡¿1,325 Mark!
7°Ì¡§¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥É¥Çー¥â¥ó¥º¥Ç¥Ç¥Ç¥Ç¥Ç¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó ¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¡Ù¡ú4.11¡¿4,380 Mark!
8°Ì¡§¡ØDr.STONE SCIENCE FUTURE¡Ù¡ú4.04¡¿1,887 Mark!
9°Ì¡§¡Ø²Ö¤Ïºé¤¯¡¢½¤Íå¤ÎÇ¡¤¯¡Ù¡ú3.88¡¿664 Mark!
10°Ì¡§¡ØUZUMAKI: Animated TV Series¡Ù¡ú3.78¡¿566 Mark!
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