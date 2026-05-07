「バズりすぎて入手困難」とも言われたあの伝説のシートマスク、覚えていますか？そう、韓国のスキンケアブランド「Biodance(バイオダンス)」です！透明に変わるまで密着させるハイドロゲルマスクで世界中の美容オタクを虜にしたBiodanceから、待望の新製品「ゼリーセラムミスト」が登場しました。このアイテム、ゲルマスク技術を応用した新感覚のミストなんです。Qoo10の先行発売では、発売直後にミスト部門ラン