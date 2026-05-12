itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weeklyファッションまとめコーデ-itSnap-！」第412弾♡柔らかなニュアンスカラーでまとめたきれいめスタイルと、存在感のあるデニムワンピが主役のモードな着こなしをピックアップ。異なるテイストながらも、どちらも今っぽい抜け感を意識したスタイリングに仕上がっています。シルエットや素材感にこだわった、旬ムード漂う2コー