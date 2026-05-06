itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weeklyファッションまとめ3コーデ-itSnap-！」第411弾♡ハンサムなジャケットスタイルから、女性らしさを引き立てる軽やかな着こなしまで、テイストの異なる3つのコーデをピックアップ。シルエットや素材感にこだわることで、シンプルなアイテムもぐっと洗練された印象に仕上がります。今の気分にフィットする、取り入れやすい旬のスタイリングを一