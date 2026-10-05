女優の吉岡里帆(33)が2日、自身のインスタグラムを更新し、ヘアスタイルに悩んでいることを明かした。



【写真】ショートヘアよりもしなやかな美背中に目がいっちゃう！

「どんぎつね 次の髪型どれが良いと思いますか？絶賛ヘアメイクさんと悩み中…」とコメントして“キツネ耳”を装着し、スマホで自撮りしたとみられる複数の画像を掲載した。1つめは肩の上ほどの長さで、明るめ茶髪外ハネのボブヘア。2つめは鎖骨にかかるほどの長さでウエーブのかかった黒髪、3つめは同じく鎖骨ほどの長さだがストレートで、ヘッドアクセサリーを巻いていた。



吉岡は日清食品「どん兵衛」のCMで「どんぎつね」役を務めており、2022年5月にいったんは終了していたが、今年4月に復活していた。



秋から冬にかけての時期が「どん兵衛」のハイシーズンでもある。CMも多く流れるとみられるだけに、どんなおしゃれヘアのどんぎつねが登場するか注目を集めそうだ。



コメント欄では元乃木坂46の女優・堀未央奈が「!?!?可愛すぎてやばいです」と反応。ファンの意見はかなりバラけていたが「全て可愛いですね…！どんぎつね版の写真集出してください!!」と盛り上がる声もあった。



（よろず～ニュース編集部）