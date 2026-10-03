床でくつろいでいた猫ちゃんを撫でていたお父さん。すると、別の猫ちゃんがやってきてお父さんにも毛繕いしてくれたと笑顔を届けています。そんな仲良し家族の光景が、表示回数15万回を突破。投稿を見た人からは、「めちゃくちゃ羨ましい」「普段のお礼ですな」と、猫ちゃんとお父さんの穏やかな時間が尊いと話題です。

【動画：床でくつろぐ猫を撫でていたお父さん→『別の猫』がやってくると…笑ってしまう展開】

くつろぎタイムのくう君をなでなでするお父さん

思わず笑顔になる家族の光景が投稿されたのは、Xアカウントの『無重力猫ミルコのお家』。その日、お父さんは床に寝転がっていたシャムトラ猫の『くう君』を優しく撫でてあげていたそう。

お父さんに撫でてもらって嬉しいのか、くう君はしっぽをゆらゆらと揺らしながら、そのままの状態でお父さんの手に撫でられていたといいます。

幸せすぎる『優しさの連鎖』！

そんなお父さんとくう君の優しいひと時に、思わずこちらまで笑顔になってしまうところですが…この時、お父さんはさらに笑顔になってしまう出来事が起こっていたそう。

それは…白猫の『ミルコ君』が、お父さんの頭を毛繕いしてくれていたこと！

まるで子猫をあやしてあげるように、ミルコ君は一生懸命お父さんの頭を舐めていたといいます。

そんな可愛い『毛繕いの連鎖』に癒やされてしまいますが、調子が出てきたのか、ミルコ君はお父さんの頭に前足を乗せて、さらに激しくペロペロとお父さんの髪を舐め始めたそう。ミルコ君が一生懸命になるほど、お父さんの髪はしっとりとしていくのでした。

そんな優しさいっぱいの光景には、「パパさんを大きな猫だと思っているのかもｗ」「ミルコくん、ちゃんと毛の流れに沿って毛繕いしていますね」とコメントが寄せられることに。一方で、「猫の社会は上位者がグルーミングすることが多いらしいです」と、クスッと笑ってしまう情報も寄せられることになったのでした。

Xアカウント『無重力猫ミルコのお家』では、そんな優しい猫ちゃんと家族たちの癒やし溢れる日常風景が投稿されていますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「無重力猫ミルコのお家」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。