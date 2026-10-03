自給自足を続ける山男たちを追う「ザ・山男」最新作が9年ぶりに日本上陸 シリーズ愛好家・玉袋筋太郎のコメント到着
アパラチア山脈やロッキー山脈などの広大な山脈で狩猟技術を駆使し、自給自足を続けている山男たちの姿を追うヒストリーチャンネルのドキュメンタリー番組『ザ・山男』最新シーズンとなるシーズン5が、日本上陸。10月7日からCSヒストリーチャンネルにて日本初放送される。本作より、一部本編映像＆予告編が初解禁され、シリーズの熱烈な大ファンを公言するお笑い芸人の玉袋筋太郎から最新作へのコメントが到着した。
【動画】『ザ・山男 シーズン5』第1話「荒野に訪れた冬」本編映像一部を初解禁！
文明社会から遠く離れた大自然の中で、自給自足の暮らしを続ける山男たちの、その過酷な日常と、生き抜くための知恵や技を追う人気シリーズ「ザ・山男」の最新シーズンが9年ぶりに日本上陸。
新章の幕開けとなるシーズン5では、リッチ、モーガン、マーティ、ユースタス、トムら、おなじみの5人に加え、新メンバーのジェイソンが初登場。それぞれが厳しい自然や予測不能な試練に立ち向かいながら、自らの信念を貫いて生きる姿に迫る。
日本初上陸を記念して、シーズン5の第1話（エピソード57）「荒野に訪れた冬」本編映像一部を初解禁。モンタナ州ルビー・バレーにて、牧場主からの依頼を受けてマウンテンライオン駆除に乗り出した「ザ・山男」シリーズのメンバーのリッチ・ルイス。24万平方メートルに及ぶ起伏の激しい冬のルビー・バレーを、猟犬を使いながら6時間以上に渡って追跡を続ける。
猟犬は獲物を前にすると声の調子が変化するため、先に放たれた猟犬たちの声に耳を澄ませながら、雪に覆われた急斜面を進むリッチ。その後見事に70キロはあるマウンテンライオンを8メートルの木の上に追い詰めることに成功する。だがリッチはライオンを近くでみるため木に登るが、落下をしてしまい背中を強打してしまう…。
本シリーズの愛好家・玉袋筋太郎は、本作を一足先に視聴し、「あの男たちが帰ってきた！ 圧倒的な舞台で展開する男たちの命懸けの物語。山を知るためには『ザ・山男シーズン5』に登るべし！」と絶賛。
リアルな自然を前に圧倒的な存在感を放つ「山」に立ち向かう男たちの命懸けの物語に期待が高まる。
『ザ・山男 シーズン5』は、CSヒストリーチャンネルにて10月7日より毎週水曜8時／15時放送。
玉袋筋太郎のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■玉袋筋太郎／芸人
あの男たちが帰ってきた！
世界中のどの俳優も敵わない過酷な「山」という圧倒的な舞台で展開する男たちの命懸けの物語。「山男」達は名優にしか見えない深さがある。
トム、マーティ、リッチ、ユースタス、モーガンの山での試練を乗り越えるレギュラ一陣に加え新たな「山男」が参戦！ とんでもないアクシデントもあり、手に汗握る新シーズン。
現在、甘ちゃんな「山ブーム」が叫ばれているが、これぞリアルでハードな「山ブーム」で「山ムーブ」。山を知るためには「ザ・山男シーズン5」に登るべし！
文明社会から遠く離れた大自然の中で、自給自足の暮らしを続ける山男たちの、その過酷な日常と、生き抜くための知恵や技を追う人気シリーズ「ザ・山男」の最新シーズンが9年ぶりに日本上陸。
新章の幕開けとなるシーズン5では、リッチ、モーガン、マーティ、ユースタス、トムら、おなじみの5人に加え、新メンバーのジェイソンが初登場。それぞれが厳しい自然や予測不能な試練に立ち向かいながら、自らの信念を貫いて生きる姿に迫る。
日本初上陸を記念して、シーズン5の第1話（エピソード57）「荒野に訪れた冬」本編映像一部を初解禁。モンタナ州ルビー・バレーにて、牧場主からの依頼を受けてマウンテンライオン駆除に乗り出した「ザ・山男」シリーズのメンバーのリッチ・ルイス。24万平方メートルに及ぶ起伏の激しい冬のルビー・バレーを、猟犬を使いながら6時間以上に渡って追跡を続ける。
猟犬は獲物を前にすると声の調子が変化するため、先に放たれた猟犬たちの声に耳を澄ませながら、雪に覆われた急斜面を進むリッチ。その後見事に70キロはあるマウンテンライオンを8メートルの木の上に追い詰めることに成功する。だがリッチはライオンを近くでみるため木に登るが、落下をしてしまい背中を強打してしまう…。
本シリーズの愛好家・玉袋筋太郎は、本作を一足先に視聴し、「あの男たちが帰ってきた！ 圧倒的な舞台で展開する男たちの命懸けの物語。山を知るためには『ザ・山男シーズン5』に登るべし！」と絶賛。
リアルな自然を前に圧倒的な存在感を放つ「山」に立ち向かう男たちの命懸けの物語に期待が高まる。
『ザ・山男 シーズン5』は、CSヒストリーチャンネルにて10月7日より毎週水曜8時／15時放送。
玉袋筋太郎のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■玉袋筋太郎／芸人
あの男たちが帰ってきた！
世界中のどの俳優も敵わない過酷な「山」という圧倒的な舞台で展開する男たちの命懸けの物語。「山男」達は名優にしか見えない深さがある。
トム、マーティ、リッチ、ユースタス、モーガンの山での試練を乗り越えるレギュラ一陣に加え新たな「山男」が参戦！ とんでもないアクシデントもあり、手に汗握る新シーズン。
現在、甘ちゃんな「山ブーム」が叫ばれているが、これぞリアルでハードな「山ブーム」で「山ムーブ」。山を知るためには「ザ・山男シーズン5」に登るべし！