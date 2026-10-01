〝１０月男〟は、どん底の９月すら復活への材料に変える。ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（３７）が、右ヒザの腱炎で崩れた打撃を立て直し、ポストシーズンでの巻き返しへ強烈な自信をのぞかせている。

その〝異変〟と復活への確かな手応えを米有力紙「ロサンゼルス・タイムズ」が３０日（日本時間１日）、詳しく伝えた。フリーマンはレギュラーシーズン後半戦でわずか１本塁打、長打率３割３分９厘。今季１６本塁打もフルシーズンでは自己最少で、右ヒザの状態悪化が本来のスイングを狂わせた。ロバーツ監督も「右ヒザの故障によってスイングのメカニズムが崩れていた」と認めている。

それでも本人は「言い訳はしない。ヒザのせいにすることは絶対にない。自分のプレーは良くなかった。それが現実だ」と冷静に受け止める。現在はヒザに痛みがなく、オフの治療も必要ない見通し。２７日（同２８日）のジャイアンツ戦では本塁打寸前のライナーがわずかにファウルとなり、最近失っていた打球感覚が戻りつつある手応えも得た。

２０２４年ワールドシリーズ（ＷＳ）第１戦では、足首と肋骨を痛めながらヤンキースを沈めるサヨナラ満塁弾。昨年のＷＳ第３戦でも１８回裏にブルージェイズからサヨナラ本塁打を放った。そんな〝大舞台男〟は２年前を「体調の面ではおそらく１００倍もひどかった」と振り返り、「土曜日までには解決できると、自分自身に絶対の自信を持っている」と断言した。

ドジャースは３日（同４日）に地区シリーズ初戦を迎える。不振も故障も受け止めた上で、最後は前向きに塗り替える。２年連続世界一の象徴的な一打を放ってきた男が、３連覇への号砲を自らのバットで鳴らす構えだ。