『踊る大捜査線』映画過去作を復活上映！ “踊る”シアター開催決定＆10.2よりスタート
映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』のヒットを記念して、『踊る大捜査線』の映画過去作を全国5都市で5週連続上映する「踊る」シアターの開催が決定した。
【動画】ユースケ・サンタマリアらおなじみのメンバーも集結 『踊る大捜査線 N.E.W.メトロポリスを駆け抜けろ！』予告
1997年1月期の連続ドラマとして放送された『踊る大捜査線』は、脱サラして湾岸署刑事課に配属された異色の刑事・青島俊作（織田裕二）が、刑事の理想と現実とのギャップに困惑しつつも、正しいことをするため真摯（しんし）に事件と向き合う姿と、仲間たちとの物語を、時に熱く、時にユーモアを交えながら描いた作品。
これまでに公開された映画シリーズ8作品の累計動員数は3863万人、累計興行収入は524.1億円。映画第2弾 『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』（2003年）は、興行収入173.5億円を記録し、22年間という長い間、邦画実写の金字塔として輝き続けた。
そして、9月18日に公開され14年ぶりにスクリーンに帰ってきた最新作の舞台は、世界有数の巨大都市（メトロポリス）・東京。警視庁の捜査一課に着任した主人公・青島俊作に、史上最悪クラスの難事件が次々に押し寄せます。「NEXT． EVOLUTION． WORLD．」が示す通り、個性豊かな仲間とともに、青島俊作の新たな物語が始まる-。
9月27日までの公開10日間で、観客動員149万人、興行収入は21.5億円を突破。公開2週目にして週末観客動員ランキング1位を獲得（※9月25日～9月27日 興行通信社調べ）。
この大ヒットを記念し、長年ファンに愛され続けてきた「踊る」シリーズの歴代劇場公開作がスクリーンに復活する特別企画「踊る」シアターの開催が決定した。10月2日から11月5日までの5週間、全国5都市のTOHOシネマズにて、『踊る大捜査線』の映画シリーズ全4作が、4Kデジタルリマスター化されて復活上映。
そして最終週には、同じく4Kデジタルリマスター化された『交渉人 真下正義』『容疑者 室井慎次』と、記憶に新しい『室井慎次 敗れざる者』『室井慎次 生き続ける者』の日替わり上映も決定した。
さらに、開幕日となる10月2日のTOHOシネマズ 新宿では、シリーズの生みの親である亀山千広プロデューサーと、明石幸男役の赤ペン瀧川が登壇する舞台あいさつも開催予定だ。
映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』は公開中。
「踊る」シアターの上映劇場、上映スケジュールは以下の通り。
＜「踊る」シアター＞
■上映劇場：TOHOシネマズ 新宿、TOHOシネマズ すすきの、TOHOシネマズ 名古屋栄、TOHOシネマズ なんば、TOHOシネマズ ららぽーと福岡
■上映作品スケジュール
【1週目】10月2～8日
『踊る大捜査線 THE MOVIE 湾岸署史上最悪の3日間！』4Kデジタルリマスター版
【2週目】10月9～15日
『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』4Kデジタルリマスター版
【3週目】10月16～22日
『踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ！』4Kデジタルリマスター版
【4週目】10月23～29日
『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』4Kデジタルリマスター版
【5週目】10月30日～11月5日
『交渉人 真下正義』4Kデジタルリマスター版、『容疑者 室井慎次』4Kデジタルリマスター版、『室井慎次 敗れざる者』、『室井慎次 生き続ける者』を日替わり上映
【動画】ユースケ・サンタマリアらおなじみのメンバーも集結 『踊る大捜査線 N.E.W.メトロポリスを駆け抜けろ！』予告
1997年1月期の連続ドラマとして放送された『踊る大捜査線』は、脱サラして湾岸署刑事課に配属された異色の刑事・青島俊作（織田裕二）が、刑事の理想と現実とのギャップに困惑しつつも、正しいことをするため真摯（しんし）に事件と向き合う姿と、仲間たちとの物語を、時に熱く、時にユーモアを交えながら描いた作品。
そして、9月18日に公開され14年ぶりにスクリーンに帰ってきた最新作の舞台は、世界有数の巨大都市（メトロポリス）・東京。警視庁の捜査一課に着任した主人公・青島俊作に、史上最悪クラスの難事件が次々に押し寄せます。「NEXT． EVOLUTION． WORLD．」が示す通り、個性豊かな仲間とともに、青島俊作の新たな物語が始まる-。
9月27日までの公開10日間で、観客動員149万人、興行収入は21.5億円を突破。公開2週目にして週末観客動員ランキング1位を獲得（※9月25日～9月27日 興行通信社調べ）。
この大ヒットを記念し、長年ファンに愛され続けてきた「踊る」シリーズの歴代劇場公開作がスクリーンに復活する特別企画「踊る」シアターの開催が決定した。10月2日から11月5日までの5週間、全国5都市のTOHOシネマズにて、『踊る大捜査線』の映画シリーズ全4作が、4Kデジタルリマスター化されて復活上映。
そして最終週には、同じく4Kデジタルリマスター化された『交渉人 真下正義』『容疑者 室井慎次』と、記憶に新しい『室井慎次 敗れざる者』『室井慎次 生き続ける者』の日替わり上映も決定した。
さらに、開幕日となる10月2日のTOHOシネマズ 新宿では、シリーズの生みの親である亀山千広プロデューサーと、明石幸男役の赤ペン瀧川が登壇する舞台あいさつも開催予定だ。
映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』は公開中。
「踊る」シアターの上映劇場、上映スケジュールは以下の通り。
＜「踊る」シアター＞
■上映劇場：TOHOシネマズ 新宿、TOHOシネマズ すすきの、TOHOシネマズ 名古屋栄、TOHOシネマズ なんば、TOHOシネマズ ららぽーと福岡
■上映作品スケジュール
【1週目】10月2～8日
『踊る大捜査線 THE MOVIE 湾岸署史上最悪の3日間！』4Kデジタルリマスター版
【2週目】10月9～15日
『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』4Kデジタルリマスター版
【3週目】10月16～22日
『踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ！』4Kデジタルリマスター版
【4週目】10月23～29日
『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』4Kデジタルリマスター版
【5週目】10月30日～11月5日
『交渉人 真下正義』4Kデジタルリマスター版、『容疑者 室井慎次』4Kデジタルリマスター版、『室井慎次 敗れざる者』、『室井慎次 生き続ける者』を日替わり上映