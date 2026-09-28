「乾けばいい」じゃなかった…カーテンレールに部屋干しがNGな2つの理由、花王が解説
雨の日や外に洗濯物を干せない日、カーテンレールにハンガーを掛けていないだろうか。手軽でちょうどいい場所に見えるが、実はNGなのだという。花王の衣料用洗剤「アタック」の公式X（@kao_attackjp）が紹介した部屋干しのポイントをもとに、その理由を見ていこう。
【理由】カーテンレールに部屋干しはNG…実はカビの原因にも!?
■カーテンレール部屋干しがNGの理由
花王によると、部屋干しでやりがちな「窓際のカーテンレール」や「壁際の鴨居」に洗濯物を掛ける方法は避けたほうがいいという。
その理由のひとつが、カーテンレールに洗濯物を干すと、重みでレールがたわむ可能性。また、湿った洗濯物が近くにあることで、カーテンが湿気を含み、カビにつながるリスクもあるという。
次に、空気の流れ。窓際や壁際は空気が滞りやすいため、洗濯物が乾くまでに時間がかかってしまうのだ。
部屋干しの嫌なニオイは、洗濯後の衣類にわずかに残った汚れを栄養源にニオイ菌が増殖することで発生する。濡れた状態が長く続くほど菌が増殖しやすくなるため、ニオイを防ぐにはできるだけ早く乾かすことがポイントとなる。
■どこに干すのがベスト？
花王がおすすめしているのは、空気が動きやすい場所。部屋の中央や、ドアと窓、ドアと換気扇などを結ぶ「空気の通り道」に干すのが理想的だという。
そうした場所に干すのが難しい場合は、エアコンや扇風機、サーキュレーターなどの風が直接当たる場所を選ぶのも手。洗濯物同士もこぶし1個分以上の間隔を空け、周囲の湿った空気を動かすことで乾きやすくなる。
「ちょっとだけだから」と、つい使いたくなるカーテンレール。しかし、部屋干しで大切な“早く乾かす”という点では、あまり適した場所ではないようだ。
部屋干しのニオイが気になる人は、洗剤や干し方を変える前に、まずは「どこに干しているか」を見直してみるといいかもしれない。
【理由】カーテンレールに部屋干しはNG…実はカビの原因にも!?
■カーテンレール部屋干しがNGの理由
花王によると、部屋干しでやりがちな「窓際のカーテンレール」や「壁際の鴨居」に洗濯物を掛ける方法は避けたほうがいいという。
次に、空気の流れ。窓際や壁際は空気が滞りやすいため、洗濯物が乾くまでに時間がかかってしまうのだ。
部屋干しの嫌なニオイは、洗濯後の衣類にわずかに残った汚れを栄養源にニオイ菌が増殖することで発生する。濡れた状態が長く続くほど菌が増殖しやすくなるため、ニオイを防ぐにはできるだけ早く乾かすことがポイントとなる。
■どこに干すのがベスト？
花王がおすすめしているのは、空気が動きやすい場所。部屋の中央や、ドアと窓、ドアと換気扇などを結ぶ「空気の通り道」に干すのが理想的だという。
そうした場所に干すのが難しい場合は、エアコンや扇風機、サーキュレーターなどの風が直接当たる場所を選ぶのも手。洗濯物同士もこぶし1個分以上の間隔を空け、周囲の湿った空気を動かすことで乾きやすくなる。
「ちょっとだけだから」と、つい使いたくなるカーテンレール。しかし、部屋干しで大切な“早く乾かす”という点では、あまり適した場所ではないようだ。
部屋干しのニオイが気になる人は、洗剤や干し方を変える前に、まずは「どこに干しているか」を見直してみるといいかもしれない。