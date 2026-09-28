「ちっちゃいカニが出てきても…」元火葬場職員が明かす、海で亡くなった人の火葬の意外な真実

意外と知らない！ご火葬後のお骨が綺麗に残る人と「もろもろになる」人の決定的な違い

意外と知らないお骨上げの裏側、火葬技師が語る「よく紹介されるお骨」の秘密

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火葬場という場所を明確に伝える為、元火葬場職員が語る火葬場で起こっている実際の出来事や体験談をお伝えします。 ショッキングな内容を含む恐れがある為、苦手な方は視聴をお控え頂きます様よろしくお願いいたします。