「絨毯のようにぺったんこ」「おっぴろげすぎ」大型犬3頭の“三犬三様”すぎる休憩姿に反響、飼い主は「いつも通りの光景」
ドッグランで全力で遊んだ後、それぞれの個性が爆発した思い思いのポーズで休憩する3頭の大型犬の写真がThreadsに投稿され、話題となっている。Hanaさん（@h.a.n.a.stagram）が「はしゃぎすぎて休憩中」というコメントと共に投稿したこの写真には2.2万いいねが集まり、そのユニークな姿に多くの反響が寄せられた。3頭の愛らしい関係性や撮影時の状況について、飼い主のHanaさんに話を聞いた。
【写真】「個性が出てる～！」”三犬三様”な家でのくつろぎ姿
--「はしゃぎすぎて」しまうほど全力で楽しんでいたとのことですが、休憩に入る前は3頭でどのように遊んでいたのか教えてください。
「久しぶりのドッグランだったので、ボール遊びなど、さんざん走り回ったあとにワンプロ（プロレス）してあの写真のようになりました。広めのドッグランだったのですが、隅に固まって休んでいました」
--写真に写っている3頭のワンちゃんたちは、普段はそれぞれどのような子なのでしょうか？
「休憩中の写真、右から。名前はブランシュ、ボルゾイのオスで、我が家の面倒見のいいボス的な存在です。犬や動物が大好きで遊ぶときはテンション高めです。真ん中がディゼルという名前で、ジャーマン・シェパードのオス、甘えん坊でべったりな性格です。顔は凛々しいですが、ハートは小さめです。ボール愛は我が家で1番強いです。左がヴェンティー、グレート・デーンのオス、超パワフルで静かにやんちゃです。おっとりですが我が家で1番の破壊神です」
--「3頭3様の姿で休憩」とありますが、それぞれどのような体勢や表情で休んでいたのでしょうか。
「ブランシュはいつも、絨毯のようにぺったんこで休みます。ディゼルはボールを守るように丸まって休んでいます。ヴェンティーは安定の”へそ天”です」
--普段お家で過ごしている時も、遊び疲れたらそれぞれの個性が際立つような独自のスタイルで休憩しているのでしょうか？
「日常もこんな感じです。各々の個性が普段通り出てます」
--思い思いの姿でくつろぐ3頭の愛らしい様子をカメラに収めた時はどんな気持ちでしたか？
「正直これを載せたときはいつも通りのわんずたちだったので何も思わなかったのですが、コメントをいただいて、おもしろさに気づきました！」
--「はしゃぎすぎて」しまうほど全力で楽しんでいたとのことですが、休憩に入る前は3頭でどのように遊んでいたのか教えてください。
「久しぶりのドッグランだったので、ボール遊びなど、さんざん走り回ったあとにワンプロ（プロレス）してあの写真のようになりました。広めのドッグランだったのですが、隅に固まって休んでいました」
--写真に写っている3頭のワンちゃんたちは、普段はそれぞれどのような子なのでしょうか？
「休憩中の写真、右から。名前はブランシュ、ボルゾイのオスで、我が家の面倒見のいいボス的な存在です。犬や動物が大好きで遊ぶときはテンション高めです。真ん中がディゼルという名前で、ジャーマン・シェパードのオス、甘えん坊でべったりな性格です。顔は凛々しいですが、ハートは小さめです。ボール愛は我が家で1番強いです。左がヴェンティー、グレート・デーンのオス、超パワフルで静かにやんちゃです。おっとりですが我が家で1番の破壊神です」
--「3頭3様の姿で休憩」とありますが、それぞれどのような体勢や表情で休んでいたのでしょうか。
「ブランシュはいつも、絨毯のようにぺったんこで休みます。ディゼルはボールを守るように丸まって休んでいます。ヴェンティーは安定の”へそ天”です」
--普段お家で過ごしている時も、遊び疲れたらそれぞれの個性が際立つような独自のスタイルで休憩しているのでしょうか？
「日常もこんな感じです。各々の個性が普段通り出てます」
--思い思いの姿でくつろぐ3頭の愛らしい様子をカメラに収めた時はどんな気持ちでしたか？
「正直これを載せたときはいつも通りのわんずたちだったので何も思わなかったのですが、コメントをいただいて、おもしろさに気づきました！」