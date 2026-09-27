愛知・名古屋アジア大会

愛知・名古屋アジア大会のサッカー男子準々決勝が26日、豊田スタジアムで行われ、日本が北朝鮮を1-0で下した。試合後、整列を拒否した北朝鮮の中で日本と握手した人物に注目が集まっている。

なかなかチャンスをつかめないまま迎えた前半39分。ンワディケ・ウチェブライアン世雄が待望の先制ゴールをもたらした。

直後に北朝鮮選手が日本のファウルを主張して猛抗議。再開するそぶりを見せず、試合は約3分間に渡って中断する異常事態となった。

試合終了のホイッスルが鳴ると北朝鮮イレブンは整列を拒否するように、歩を進めていく。そんな中、Jクラブで指揮を執った経験がある北朝鮮のアシスタント・コーチ、キム・ジョンソン氏だけは大岩監督と握手していた。

中継したTBSにも一瞬、映ったシーン。X上の視聴者も反応し、「見たことあると思ったら金鍾成さんだったのか」「やっぱりジョンソンさんだったのか！！」「このシーンだけまともだなと思った」「キムさん、しばらく見ないと思ったら北朝鮮チームのスタッフとな」などの声が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）