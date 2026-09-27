上坂樹里、主演朝ドラ『風、薫る』終了でファンに手紙「字が上手すぎる」「これから引っ張りだこになる予感」
女優の上坂樹里が25日にXを更新し、見上愛と共に主演を務めた連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）が最終回を迎えたことを報告。ファンへの感謝を直筆でつづると反響が集まった。
【写真】「達筆すぎる！」上坂樹里の直筆メッセージ
『風、薫る』は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じた。25日の放送で半年間続いた物語が最終回を迎えていた。
最終回放送後の夜、上坂は「#風薫る 半年間ご覧いただき、ありがとうございました！」と直筆メッセージを記録した写真を投稿。メッセージの中で上坂は「毎朝見届けてくださった皆さま、『風、薫る』に登場する一人ひとりの人生を大切に受け取ってくださった皆さま本当にありがとうございました！」とコメント。続けて「これからも、皆さんの心のどこかでこの風が薫り続けますように」とつづると「そして最後に、看護の道を切り拓いてこられた先人の方々、今も日々、誰かの命や暮らしに寄り添っている看護師の皆さまへ 改めて、深い感謝と尊敬の気持ちを込めて」とメッセージを締めくくっている。
彼女の投稿にファンからは「直美ちゃん、達筆ですね」「字が上手すぎる」といった声や「すばらしい作品をありがとう」「これから引っ張りだこになる予感」などの反響が相次いでいる。
引用：「上坂樹里」X（＠juri_kosaka）
【写真】「達筆すぎる！」上坂樹里の直筆メッセージ
『風、薫る』は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じた。25日の放送で半年間続いた物語が最終回を迎えていた。
彼女の投稿にファンからは「直美ちゃん、達筆ですね」「字が上手すぎる」といった声や「すばらしい作品をありがとう」「これから引っ張りだこになる予感」などの反響が相次いでいる。
引用：「上坂樹里」X（＠juri_kosaka）