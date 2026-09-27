イングランド指揮官トゥヘル「なぜ？よく分からない」 ケインはPK失敗…ミス、ミス、ミスでみすみすW杯王者スペインに２－３逆転負け
現地９月26日に開催されたUEFAネーションズリーグのリーグA第１節で、トーマス・トゥヘル監督が率いるイングランド代表は、北中米W杯王者のスペイン代表と自国の聖地ウェンブリーで対戦。２－３で手痛い逆転負けを喫した。
とにかくミスが目立った。開始２分でマーク・ゲイが自陣ゴール前でボールロストし、ラミネ・ヤマルにあっさり先制点を献上。さらに２－１と逆転して迎えた54分にハリー・ケインがPKを失敗した上、60分にニコ・オライリーの軽率なパスミスから同点弾を浴びた。
英衛星放送『Sky Sports』によれば、トゥヘル監督は試合後、「なぜこれほど多くのミスを犯してしまったのか、私にはよく分からない」と切り出し、次のように語った。
「もちろん、相手は最強のチームだった。チャンスやハーフチャンスを確実に得点に結びつけないと。少しの運も必要だが、今日は運が味方してくれなかった。60分あたりまでPKを含めて２点差に広げるチャンスがあった。今日はこうした出来事が頻繁に起こり、最高レベルの舞台でその代償を払わされた。最後の20メートルにおける決定力と冷静さは、相手チームが最高レベルだった」
北中米W杯は３位で終わったイングランド代表は、中２日でチェコ代表と相まみえる。ミスを減らし、確実に勝利を掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】まさに自滅…イングランドが衝撃のミス大連発
とにかくミスが目立った。開始２分でマーク・ゲイが自陣ゴール前でボールロストし、ラミネ・ヤマルにあっさり先制点を献上。さらに２－１と逆転して迎えた54分にハリー・ケインがPKを失敗した上、60分にニコ・オライリーの軽率なパスミスから同点弾を浴びた。
英衛星放送『Sky Sports』によれば、トゥヘル監督は試合後、「なぜこれほど多くのミスを犯してしまったのか、私にはよく分からない」と切り出し、次のように語った。
北中米W杯は３位で終わったイングランド代表は、中２日でチェコ代表と相まみえる。ミスを減らし、確実に勝利を掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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