愛知・名古屋アジア大会

25日に行われた愛知・名古屋アジア大会の野球で、台湾の観客と現場のスタッフの間で押し問答となる事態が発生した。原因はファンが持っていた「Taiwan」と書かれたタオルが没収されたこと。台湾メディアは、当時のやり取りを詳報している。

台湾代表が中国代表に9-1で完勝したスーパーラウンド初戦での出来事だった。台湾メディア「ETtoday新聞雲」は、「アジア大会のスタンドで衝突 Taiwanと記されたタオルの掲示を日本側に制止され、台湾ファンが激怒」との見出しで記事を掲載。「『Taiwan』という表記が政治的な主張にあたるか否かで議論になり、周りの台湾ファンも加勢して『Team Taiwan、Team Taiwan！』と大きな声で叫び始めた」と伝えた。

一塁側スタンドで発生したこのやり取り。記事では、「そのスタッフは、台湾ファンが着ていた台湾代表のユニフォームをも問題視した」と説明。日本語が話せる女性ファンがスタッフと交渉することになり、台湾側は「Taiwan」の文字が政治的な表現だと思っていないと強調したという。

さらに、台湾ファンは「規則があるなら、はっきり記載してほしい」「いっそのこと『台湾はだめ』と書けばいい」とも主張。対応した現場の運営スタッフからは、「全ての状況を逐一列挙することはできない」「大会運営側の基準に従えば、『Taiwan』の文字は政治的な主張であると考えられるため、協力してほしい」と言われ、集団で騒ぎ、会場の安全に影響を与える場合は退場になると伝えられたそうだ。

台湾ファンはこの対応に激怒。場内の中国国旗を指さし、「それなら、あの国旗を降ろさせてください。私たちに言わせれば、あれも政治的です」と言い返す事態に。煽られた周囲のファンからも「そうだ！」という声や、「どうしてあれはよくて、我々はダメなのか！」と叫ぶ人もいたという。

押し問答は続き、「『Taiwan』と書かれたタオルやユニホームがダメなら、いっしょにTeam Taiwan！と叫ぼう」との声が上がり、会場のあちこちで「Team Taiwan！」のチャントが起きる事態となった。



（THE ANSWER編集部）