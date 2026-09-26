熊本市内のバーで女性の胸を触るなど、わいせつな行為をしたなどとして、滋賀県大津市のプロバスケットボール選手、小寺ハミルトンゲイリー容疑者（42）が逮捕されました。

【写真を見る】【速報】プロバスケットボール選手を逮捕 不同意わいせつなどの疑い 容疑否認 熊本県警 チームは26日の試合で「コンディション調整で不在」と発表

容疑を否認しています。

事件の経緯――

警察によりますと、小寺容疑者は、26日午前2時ごろから2時半ごろの間、熊本市中央区の雑居ビルにあるバーで、従業員の20代の女性に、キスをしたり胸を触ったりと、同意なくわいせつな行為をしたうえ、女性が身に着けていた下着を盗んだ疑いが持たれています。

2人はこの日が初対面で、小寺容疑者が午前0時ごろに1人で来店し、犯行時の店内には小寺容疑者と被害女性の2人だけだったということです。

その時、小寺容疑者は「バスケットボールの試合で熊本に来ている」と話していたということで、午前3時ごろに、被害女性の友人が「プロバスケットボール選手から被害を受けた」と110番通報し、事件が発覚しました。

小寺選手とは――

アメリカ出身の小寺容疑者は、身長206cm、体重140kgで、現在、香川ファイブアローズに所属し、チームは、26日と27日に熊本市内で、熊本ヴォルターズとの試合が組まれていました。

警察の調べに小寺容疑者は、「キスはしたが、胸は触っていない」「同意があった」「下着は自分のバッグに入れたが、盗んでいない」と供述し、いずれの容疑も否認しています。

チームのコメント――

香川ファイブアローズは「小寺ハミルトンゲイリー選手に関する報道について」として、生岡直人社長兼GMが公式サイト上でコメントしました。

メディアからの報道にありました通り、当クラブ所属の小寺ハミルトンゲイリー選手が逮捕されました。本日の試合開始時点では明確な状況が把握できていなかったため、コンディション調整で不在と発表させていただいておりましたこと、皆さまに多大なご迷惑ご心配をおかけしていますことを、深くお詫び申し上げます。当クラブとして、現在警察の捜査に全面的に協力させていただいており、詳細な事実確認を引き続き行なうとともに、近日記者会見にて、現況をご報告させていただきます。重ねまして、深くお詫び申し上げます。



株式会社ファイブアローズ 代表取締役社長 兼 ゼネラルマネージャー 生岡直人