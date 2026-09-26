〝グレーゾーン〟のサーブに苦しめられた。愛知・名古屋アジア大会男子シングルス準々決勝（２６日、スカイホール豊田）、世界ランキング３位の張本智和（木下グループ）は、同３４４位のノシャド・アラミヤン（イラン）に３-４で敗戦。男子団体に続く金メダル獲得とはならなかった。

卓球では極端に低いトスのサーブや体に隠れる形のトスは違反となるが、今大会はビデオ判定システム「ＴＴＲ」が導入されていない。張本は「『ＴＴＲ』がないので、うまく利用された。審判も勇気を出してとフォルト（違反）を取ってくれたところはあるけど、審判にできる限界というはある」。アラミヤンの異質サーブを攻略できず、不完全燃焼での終戦となった。

アラミヤンのサーブに苦言を呈すも、言い訳はしなかった。「以前から問題はあった。（フォルトを）取れたり取れなかったりだったけど、過去も勝っているわけなので、自分にも弱いところはある」ときっぱり。その上で「この負けは認めるべきだし、卓球の厚みが足りない、実力の厚みが足りない。どんな理由であれ、負けたということは足りないものがある」と反省を口にした。

「アジア大会を完璧に終える」という目標は達成できなかった。ただ、篠塚大登（東都観光バス）組とのダブルスでは４強入り。２冠の可能性が残っている。張本は「７ゲームは長いし、中国も必死に残りのメダルを取りに来ると思うし、シンプルなプレーをしてくると思うので、頭をリセットしたい」と切り替えを強調。シングルスの悔しさはダブルスで晴らす。