372.9万回以上視聴され20.5万以上の「いいね」を獲得しているのは、あまりにも可愛らしい仕草で甘える子猫ちゃんの姿。視聴者からは「あまりの可愛さに昇天」「こんなことされたらずっといたい」「たまらん」「なんだこの可愛い生き物」などのコメントが寄せられています。

【動画：手の上で眠る子猫→飼い主がそっと手を離すと…『離れたくない様子』】

眠たいジャンボちゃん

Instagramアカウント「ガブとラテ(スコ双子猫)」に投稿されたのは、茶トラの子猫「ジャンボちゃん」が飼い主さんの手の上ですやすや眠っているときの出来事。体を丸めて顔を手にのせている姿は、平和そのものだったといいます。

飼い主さんがゆっくりと手を引き抜くと、ジャンボちゃんは目を覚ましてしまったそうです。ゆっくり眠ってほしくて手を戻すと、ジャンボちゃんは飼い主さんの手におててをのせたあと、手の下に潜り込もうとする仕草を見せたとのこと。

全身でしがみつくジャンボちゃん

手の下には入れないと悟ったジャンボちゃんは、よいしょよいしょと体を動かし、飼い主さんの手の上にどっかり乗ったといいます。頭をのせるだけでなく、体ごと乗せ、後ろ足までも乗せたのだとか。

小さな体のすべてを飼い主さんの手の上にのせると、またすやすやと眠り始めたとのことです。飼い主さんから離れたくない、ぬくもりを全身で感じたいという気持ちが伝わり、飼い主さんは手を貸し続けてあげたそうですよ。

大きくなってほしいという願い

「ジャンボちゃん」という名前は、大きく育ってほしいという願いを込めてつけられたそう。そのまますくすく大きくなることを信じていた飼い主さんでしたが、ジャンボちゃんはFIPという病気に冒され、虹の橋を渡ってしまったそうです。

わずか生後4か月だったとのことですが、きっとジャンボちゃんは飼い主さんのぬくもりと愛情をたっぷり受けて、幸せな猫生を全うしたはず。甘えん坊のジャンボちゃんは、きっといつか、大好きな飼い主さんのもとへ帰ってくるに違いありません。

投稿には、視聴者から「可愛すぎる少し切ない感じも出てて心にグッとくる」「ママさんのおててに引っついて寝ているのが幸せなんだと思います」などのコメントも届いていました。

Instagramアカウント「ガブとラテ(スコ双子猫)」には、ジャンボちゃんの可愛い姿はもちろん、スコティッシュフォールドの双子・ガブくんとラテくんの姿も投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ガブとラテ(スコ双子猫)」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。